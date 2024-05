UZBEKISTAN. Salinizzazione e siccità devastano la produzione di cotone

In Uzbekistan, dopo decenni di scarsa irrigazione su una terra arida, i depositi di sale stanno contaminando il terreno dove crescono grano e acqua e cotone ad alta intensità, il principale prodotto uzbeko.

Ciò sta riducendo i raccolti e mettendo a rischio i mezzi di sussistenza in un paese in cui abbondano steppe semidesertiche. Sta suonando un campanello d’allarme sia nella nazione dove vive una popolazione di 37 milioni di persone, dove l’agricoltura rappresenta quasi un terzo dell’economia, sia in altri paesi. Il Bangladesh, il più grande produttore di abbigliamento confezionato al mondo, è stato a lungo uno dei principali acquirenti di cotone uzbeko, ma le sue importazioni del prodotto sono crollate di almeno quattro quinti nell’arco di soli cinque anni, riporta Nikkei.

Con la salinità che aumenta di anno in anno, le implicazioni per il futuro dell’Uzbekistan sono molto pericolose; in molte parti del paese, l’80% dei terreni agricoli sono altamente salinizzati. Nell’Uzbekistan occidentale, secondo le autorità locali, la percentuale è pari al 90%.

Il problema ha radici profonde in un paese senza sbocco sul mare, con fonti di acqua dolce in diminuzione per eliminare il sale dal suolo, costringendo i coltivatori a riutilizzare l’acqua di drenaggio per l’irrigazione, ricca di sale. Le disastrose pratiche agricole dell’epoca sovietica deviavano l’acqua dai fiumi per rifornire l’ovest uzbeko – prosciugando il Mar d’Aral – per soddisfare l’insaziabile domanda del regime sovietico di cotone. Ma il problema oggi sta rapidamente peggiorando.

Sebbene la storica cattiva gestione dell’acqua abbia gettato le basi per i problemi di salinità del paese, secondo gli agricoltori, la scarsità d’acqua è aggravata dai cambiamenti climatici e dagli accordi internazionali che condividono l’acqua dei fiumi con i vicini dell’Uzbekistan. La mancanza di una solida formazione sull’agricoltura salina per gli agricoltori sta costringendo ogni anno a mettere fuori produzione sempre più terreni.

A livello centrale l’Uzbekistan ha già attuato alcune delle politiche agricole più aggressive per affrontare i terreni colpiti dal sale in Asia centrale. La conversazione ha rivelato la disconnessione tra le politiche di alto livello e gli agricoltori che stanno perdendo terra e denaro a causa del suolo e dell’acqua sempre più salati.

Negli ultimi 20 anni, il governo ha creato una serie di misure politiche per affrontare la crisi, una parte delle quali è stata attuata attraverso vari decreti dal presidente Shavkat Mirziyoyev. Ma i funzionari sono concentrati sulla ricerca di soluzioni per ridurre i costi di produzione, piuttosto che aumentare i raccolti per gli agricoltori.

Anche con tutta la politica adottata da tempo, e anche se i costi dell’acqua e dell’elettricità crollassero, molti agricoltori uzbeki avrebbero comunque bisogno di un sostegno concreto che non ricevono.

I rischi di salinizzazione per l’economia regionale sono gravi. Secondo uno studio del 2023 pubblicato sulla rivista Agriculture, Ecosystems and Environment, il Bangladesh importa il 39% della produzione totale di cotone dell’Uzbekistan. I ricercatori hanno avvertito che la quota delle importazioni è in aumento, adeguata al calo del raccolto di cotone uzbeko. I dati commerciali delle Nazioni Unite mostrano che nel 2017 le esportazioni di filati di cotone verso il Bangladesh sono state valutate a 50 milioni di dollari. Nel 2022, questa cifra era scesa di quasi l’82% a soli 9,1 milioni di dollari.

Tuttavia, il Bangladesh ha opzioni di approvvigionamento.

Sebbene sia un raccolto molto più piccolo di quello del cotone, il raccolto di grano dell’Uzbekistan ha un significato internazionale simile.

Il paese ha inviato una quota crescente delle sue esportazioni nazionali di grano, oltre il 37%, al suo vicino del sud, l’Afghanistan, da quando lo spettro della carestia è apparso lì nel 2016.

Il ministero dell’Agricoltura uzbeko fornisce 45 tipi di sussidi, compresi i pagamenti per l’ammodernamento dei sistemi di irrigazione e il costo dell’elettricità, poiché gli agricoltori spesso fanno affidamento su pompe ad alta intensità energetica per portare l’acqua nei loro campi.

Ma non esiste alcun sussidio che compensi specificamente i terreni salini. La frustrazione per gli agricoltori è che, secondo gli esperti, l’Uzbekistan è ben posizionato per implementare pratiche di gestione dell’acqua e tecniche agrarie, come il passaggio a colture tolleranti al sale o native del sale per prosperare.

Il Paese è aperto anche a indicazioni esterne: un team della Fao ha presentato diversi seminari sull’agricoltura salina durante la sua visita in Uzbekistan. Ma in pratica, pochi agricoltori hanno partecipato a quegli incontri, mentre i funzionari locali hanno occupato i posti. Lo Stato resta il principale acquirente di cotone e grano, ha affermato.

Anna Lotti

