MOLDAVIA. Dopo l’accordo NATO, Chisinau non è più neutrale

Il Partito Socialista della Repubblica di Moldavia, in un comunicato stampa, esprime profonda preoccupazione per la sfida del governo allo status neutrale del Paese attraverso l’approfondimento della cooperazione con la NATO.

«Il nuovo Piano di Cooperazione Individuale con la Nato, per gli anni 2022-2023, approvato dal Governo del Paese, prevede lo sviluppo di “consultazioni politiche a vari livelli, tra Chisinau e i Paesi membri della Nato, su questioni di politica estera e di sicurezza». E ancora si legge nel comunicato: «Lo stesso piano prevede rafforzamento del controllo democratico delle Forze armate della Repubblica di Moldova, cooperazione per modernizzare e sviluppare le capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova, cooperare nella lotta contro le nuove minacce alla sicurezza: attacchi informatici, terrorismo, diffusione armi di distruzione di massa».

Secondo il Partito Socialista dei Moldavia approvando questo documento, la leadership moldava ha approvato l’estensione del controllo della NATO sulle forze armate moldave e il trasferimento di informazioni sulla difesa all’Alleanza del Nord Atlantico. Questo è assolutamente inaccettabile per uno stato neutrale. E i suoi rappresentanti si definiscono «contrari a questioni legate alla politica interna del nostro Stato per essere oggetto di discussione con il blocco militare, di cui la Moldova non fa parte».

Allo stesso tempo, il Partito Socialista esprime preoccupazione per la visita del Ministro degli Affari Esteri e dell’Integrazione Europea della Repubblica di Moldova, Nicu Popescu, al quartier generale della NATO a Bruxelles e per gli incontri con i vertici dell’Alleanza. Lo scopo di questa visita del capo della diplomazia di uno Stato neutrale al quartier generale del blocco militare non è chiaro. È anche preoccupante che l’incontro si sia svolto a porte chiuse, senza i rappresentanti dei media. «Siamo inoltre indignati dall’intenzione di organizzare l’11 febbraio un incontro congiunto dei governi della Repubblica di Moldova e della Romania, a cui parteciperà, tra gli altri, il ministro della Difesa del Paese membro della Nato. Questo è un modo diretto per garantire il controllo dei dipartimenti rumeni sulla difesa politica, economica, finanziaria della Repubblica di Moldova e al successivo assorbimento del nostro Paese da parte della Romania.

Il Partito socialista condanna fermamente tali azioni del governo della Repubblica di Moldova e insiste sul rifiuto di azioni che portino a minare lo status di sovranità e neutralità del nostro Paese», affermano i rappresentanti del PSRM.

Il nuovo legame che si sta creando tra Moldavia e NATO preoccupa la Russia che ha svolto esercitazioni militari (addestramento e combattimento) svolte dal Gruppo operativo delle truppe russe (GOTR) nella regione della Transnistria. Lo ha riferito il 25 gennaio Interfax con riferimento al servizio stampa del Distretto militare occidentale della Federazione Russa. Esercitazioni considerate contrarie agli obblighi internazionali della Federazione Russa e alla legislazione nazionale, afferma il ministro degli Affari esteri, Nicu Popescu.

Commentando le tensioni tra Russia e Ucraina, il ministro degli Affari Esteri e dell’Integrazione Europea, Nicu Popescu, ha affermato che qualsiasi interazione tra Stati, anche tra Russia e Ucraina, spera avvenga con mezzi pacifici, secondo il diritto europeo e internazionale. Ovviamente, siamo preoccupati per questi sviluppi e da parte nostra come Stato, come governo.

«Non possiamo prevedere quali saranno questi sviluppi, ma noi, come governo, siamo pronti per qualsiasi sviluppo, qualsiasi scenario e attraverso le nostre azioni difenderemo l’interesse nazionale della Repubblica di Moldova e la sicurezza dei nostri cittadini», ha affermato Nicu Popescu.

In questo contesto, il primo ministro Natalia Gavrilița ha ricordato durante la conferenza stampa: «Questi esercitazione sono stati resi pubblici, ovviamente lo sappiamo». Il 27 gennaio si è svolto un incontro del vicepremier per il reinserimento con il negoziatore della regione e chiediamo la ripartenza dei gruppi di lavoro che da tempo non si riunivano e la soluzione dei problemi tecnici che si presentano.

A riparare la dose il Direttore del SIS: la Russia ha aumentato il suo esercito russo a Cobasna il 27 gennaio. Il direttore del Servizio di intelligence e sicurezza (SIS) della Repubblica di Moldova, Alexandr Esaulenco, ha dichiarato in un’intervista alla pubblicazione ucraina Glavcom che la Russia ha aumentato il numero di soldati russi a guardia del deposito di munizioni di Cobasna, che è illegale (senza un mandato) nel territorio della Repubblica di Moldova. «Prima di tutto parliamo della nostra regione separatista: stiamo parlando della Transnistria; stiamo parlando di formazioni militari illegali – un gruppo operativo di truppe russe (GOTR); stiamo parlando della composizione militare attorno al villaggio di Cobasna. Per quanto ne sappiamo, la protezione di questi depositi è ora rafforzata e capiamo che questo fattore è uno degli elementi chiave in termini di utilizzo di elementi destabilizzanti nel nostro Paese», ha affermato Esaulenco in un’intervista, rileva Noi.md

La piattaforma DA chiede al MFAEI di convocare l’ambasciatore della Federazione Russa, per spiegazioni la Russia ha nella regione separatista della Transnistria circa 1.500 – 2.000 soldati divisi in truppe di mantenimento della pace con mandato legale e la Russian Troops Task Force (GOTR) che non hanno mandato nella Repubblica di Moldova e la cui missione è quella di presidiare i depositi di munizioni di Cobasna vicino al confine con l’Ucraina. Nel deposito di Cobasna sono state immagazzinate circa 20.000 tonnellate di munizioni. Al momento, l’esatta quantità di munizioni rimaste non è nota, perché per circa 20 anni nessun funzionario dell’OSCE o della Moldova è stato autorizzato a ispezionare questo obiettivo militare.

Graziella Giangiulio