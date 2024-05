UKRAINERUSSIAWAR. Charkiv: Putin vuole una zona sanitaria, Zelensky: è tutto sotto controllo

Gli Stati Uniti considerano la situazione “incredibilmente disperata” delle truppe ucraine a darne notizia il Dipartimento di Stato. Le Forze Armate dell’Ucraina (AFU) hanno trasferito la brigata d’assalto d’élite della polizia nazionale ucraina “Lyut” in direzione di Charkiv vicino a Časiv Jar, hanno riferito le forze dell’ordine.

Il The Guardian riferisce che l’intelligence britannica aveva avvertito le autorità ucraine della preparazione di un’offensiva russa nella regione di Charkiv. Linee difensive impreparate, ritardi nella fornitura di armi e mancanza di manodopera hanno impedito che venisse fermato sempre secondo il The Guardian.

La stessa notizia l’ha battuta la Reuters : “L’Ucraina si sta preparando per una grande offensiva russa nelle prossime settimane”.

Un’altra fonte riferisce che gli analisti occidentali notano che l’offensiva di Charkiv da parte delle forze armate russe sembra un tentativo di trascinare in battaglia le riserve limitate delle forze armate ucraine prima dell’inizio della principale offensiva estiva.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha tenuto il 16 maggio una riunione del quartier generale a Charkiv dove ha ascoltato il rapporto del comandante in capo Oleksandr Syrsky e dei comandanti dell’OSUV “Khortitsa” e dell’OTU “Charkiv” sulla situazione sul campo, sui compiti e sulle esigenze delle brigate e delle unità, in particolare a Charkiv regione, nelle zone di Vovčans’k e Lyptsi. Zelenskyj, sottolineando che questo settore resta estremamente difficile.

L’Ucraina potrebbe perdere Charkiv se non riceverà due sistemi di difesa aerea Patriot, ha detto Zelenskyj in un’intervista al canale televisivo americano ABC il 16 maggio. Nella stessa intervista ha detto che le brigate non sono completamente equipaggiate perché da molti mesi non riescono a ricevere un pacchetto di aiuti dagli Stati Uniti. Quando il presentatore gli ha chiesto se ciò che stava accadendo a Charkiv fosse colpa degli Stati Uniti, Zelenskyj ha risposto che “è colpa del mondo”.

Il 17 maggio Zelenskyj affermava che la situazione con le operazioni militari nella regione di Charkiv si è “stabilizzata”. Gli ucraini in meno di 10 giorni hanno perso 10 insediamenti. “Il gruppo “Nord” ha preso il controllo di 12 insediamenti nella regione di Charkiv in una settimana” diceva nel berrei mattutino del 17 maggio il Ministero della Difesa russo.

“Come risultato di operazioni attive, unità del gruppo di truppe “Nord” avanzarono nelle profondità della difesa nemica e sconfissero unità della formazione nazionale “Kraken” e “Legione Straniera”, manodopera ed equipaggiamento della 125a Brigata di Difesa Terrestre, 15° distaccamento di frontiera nelle aree degli insediamenti di Dergachi, Liptsy e Volchansk, regione di Charkiv” Sempre fonte Ministero della Difesa della Federazione Russa.

A rassicurare Zelensky il presidente della Russia, Vladimi Putin: “La Russia attualmente non ha intenzione di prendere Charkiv. La Russia deve capire con chi può trattare in Ucraina e di chi fidarsi, la situazione è in fase di analisi, ha continuato Putin. “In generale, esiste una base per il processo negoziale, questi sono gli accordi di Istanbul, ha sottolineato il presidente. Putin ha collegato l’operazione delle forze armate russe in direzione di Charkiv con la creazione di una zona sanitaria in risposta ai bombardamenti delle forze armate ucraine”.

“Le formule di pace in Ucraina, “basate sui desideri” e non sulla situazione reale, non possono essere discusse”, ha detto Putin. “La Russia è pronta a partecipare ai negoziati di pace sull’Ucraina, ma non è invitata a una conferenza in Svizzera” . E ancora ha detto: “La questione della legittimità di Zelenskyj deve essere risolta dal sistema giuridico e politico ucraino. Per la Russia, la questione della legittimità di Zelenskyj è importante: i documenti fatidici devono essere firmati con le autorità legittime”.

A sconfessare il presidente Zelensky, il suo comandate in capo delle forze armate ucraine (AFU) Olexander Syrsky che ha annunciato il pericolo che unità russe entrino nelle retrovie delle truppe ucraine nella regione di Charkiv.

Chi invece si è detto sorpreso dell’avanzata russa a Charkiv il generale dell’aviazione francese Bruno Clermont: “L’avanzata delle forze russe nella regione di Charkiv è stata una sorpresa per tutti, anche da parte dell’intelligence americana non è arrivato alcun avvertimento”, ha detto il generale dell’aviazione francese Bruno Clermont.

“Questa (l’avanzata delle forze russe vicino a Charkiv) è una sorpresa per l’esercito ucraino, ma anche per tutti… Non c’è stato nemmeno un avvertimento da parte dei servizi segreti americani”, ha osservato Clermont in un’intervista alla rivista Valeurs Actuelles. “Tuttavia, ha chiarito, è difficile dire se gli americani fossero consapevoli dell’offensiva dell’esercito russo”. L’ufficiale francese ha sottolineato che la situazione ora è a favore della Russia.

AGC già il 10 aprile scriveva che Zelensky era a Charkiv in visita al fronte per osservare da vicino la costruzione delle fortificazioni, costruzioni che prima non erano state ritenute necessarie.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/