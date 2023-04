CRISI IDRICA. L’Uzbekistan corre ai ripari

L’Uzbekistan prevede che il volume d’acqua dei due fiumi principali della regione si ridurrà del 20% nella prossima stagione irrigua rispetto alla recente media pluriennale.

In un decreto presidenziale d’emergenza sul risparmio idrico, entrato in vigore il 3 aprile, si prevede una riduzione del 10-15% del volume del Syr Darya, mentre la quantità d’acqua dell’Amu Darya è vista contrarsi di un ancor più drammatico 15-20%. Entrambi i fiumi un tempo sfociavano nel Mare d’Aral, il cui 90% è scomparso dal 1960, rirpota Eurasianet.

Questa fosca previsione fa parte di un modello a lungo termine ed è attribuita dagli esperti a una cattiva gestione dell’acqua, a metodi di irrigazione obsoleti e a un rapido aumento del consumo causato dalla crescita della popolazione. Inoltre, l’Afghanistan ha dichiarato di aver compiuto quest’anno importanti passi avanti verso il completamento di un canale di 285 chilometri, destinato all’irrigazione di 550.000 ettari di terreno agricolo. Il canale Qosh Tepa sarà riempito con acqua prelevata dall’Amu Darya.

Il governo uzbeko intende evitare le drammatiche conseguenze di questo imminente crollo dei livelli d’acqua del fiume. L’ufficio del presidente Shavkat Mirziyoyev ha fatto notare che il 25% delle aree irrigate in Uzbekistan beneficia attualmente di tecnologie di risparmio idrico e che questa cifra dovrebbe essere ampliata. Nel 2022 sono stati risparmiati circa 3 miliardi di metri cubi d’acqua grazie al risparmio, si legge nel decreto approvato da Mirziyoyev. Il canale di Qosh Tepa dovrebbe prelevare ogni anno circa 10 miliardi di metri cubi d’acqua dall’Amu Darya, quindi i progetti attuati in modo efficace potrebbero in teoria ripristinare un certo equilibrio.

In futuro, i Paesi della regione potrebbero dover ridurre le quantità concordate che prelevano dall’Amu Darya e dal Syr Darya. In base a un accordo raggiunto a gennaio sotto gli auspici della Commissione interstatale di coordinamento idrico dell’Asia centrale, i cinque Stati membri hanno concordato collettivamente il prelievo di 55,4 miliardi di metri cubi di acqua dall’Amu Darya e di 4,2 miliardi di metri cubi di acqua dal Syr Darya fino al 1° ottobre. Il solo Tagikistan, un Paese con un quarto della popolazione dell’Afghanistan, ha un’autorizzazione a prelevare 9,8 miliardi di metri cubi dall’Amu Darya. La quota dell’Uzbekistan è di 23,6 miliardi di metri cubi dall’Amu Darya e di 3,3 miliardi di metri cubi dal Syr Darya.

Le principali misure delineate nel decreto di Mirziyoyev prevedono che gli utenti dell’acqua – apparentemente gli agricoltori – ricevano sussidi e prestiti agevolati per finanziare l’installazione di attrezzature per il risparmio idrico, come la tecnologia di irrigazione a goccia.

Mentre la gestione delle risorse idriche è relativamente sotto il controllo dei governi e delle organizzazioni multilaterali della regione, altre sfide non lo sono. Poche sono le minacce più anticipate del cambiamento climatico. La Banca Mondiale ha assunto un ruolo di primo piano nel mettere in guardia su ciò che potrebbe essere dietro l’angolo, a meno che non vengano fatti investimenti significativi per rafforzare la resilienza.

«Se non si interviene, si prevede che i danni economici causati da siccità e inondazioni in Asia centrale raggiungeranno l’1,3% del [prodotto interno lordo] all’anno, mentre si prevede che i raccolti diminuiranno del 30% entro il 2050, causando circa 5,1 milioni di migranti climatici interni», ha dichiarato la Banca Mondiale.

Anna Lotti