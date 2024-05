AUTOMOTIVE. Dati cinesi in Cina. Tesla creerà il Data Center cinese

Tesla sta lavorando a piani per un data center in Cina per sviluppare il suo sistema di guida autonoma. In un cambiamento strategico di Elon Musk, i dati provenienti dalla Cina potrebbero essere elaborati all’interno del paese.

Come parte di questo sforzo, riporta AF, Tesla sta elaborando piani per un data center per addestrare l’algoritmo necessario per veicoli più completamente autonomi.

Fino a poco tempo fa, Tesla si era concentrata sugli sforzi per ottenere l’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione cinesi per trasferire i dati generati dai suoi veicoli elettrici in Cina fuori dal paese per il suo sistema “Full Self Driving. Non era chiaro se Tesla avrebbe proceduto con entrambe le opzioni per la gestione dei dati di guida autonoma dalla Cina, trasferimento dati e un data center locale, o se avrebbe sviluppato piani paralleli come copertura.

Gli sforzi di Tesla sottolineano la velocità con cui il produttore di veicoli elettrici ha deciso di scommettere su una svolta nell’intelligenza artificiale in un momento in cui la domanda di veicoli elettrici è rallentata e la concorrenza si è intensificata. La sua spinta a fare un uso più completo dei dati dei veicoli in Cina per sviluppare l’intelligenza artificiale della casa automobilistica per la guida arriva mentre il governo degli Stati Uniti cerca di frenare il trasferimento della tecnologia AI dalle aziende statunitensi alla Cina.

La creazione di un data center in Cina per lo sviluppo Fsd richiederebbe che Tesla collabori con un partner cinese. Tesla ha già avuto rapporti con Baidu sui dati di mappatura delle strade cinesi. Ha parlato con Nvidia per l’acquisto di unità di elaborazione grafica per un centro dati cinese, ma le sanzioni statunitensi impediscono a Nvidia e ai suoi partner di vendere i suoi chip più avanzati in Cina.

La campagna di Tesla per utilizzare maggiormente i dati provenienti dalla Cina è stata portata a pieno ritmo durante un viaggio di Musk a Pechino il mese scorso, quando ha incontrato il premier Li Qiang.

Nel suo incontro con Li, Musk ha cercato di ottenere le autorizzazioni per il trasferimento dei dati di Tesla. Musk ha anche discusso della possibilità che Tesla conceda in licenza i suoi sistemi Fsd ai produttori cinesi di veicoli elettrici.

La Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, ha la più grande flotta di auto dotate di sensori in grado di raccogliere dati da città congestionate con schemi di traffico complicati, rendendo i dati preziosi per le case automobilistiche e i fornitori di intelligenza artificiale.

Musk in precedenza aveva espresso opposizione a un data center con sede in Cina, sostenendo che il trasferimento dei dati negli Stati Uniti era l’opzione più efficiente. Dal 2021, Tesla conserva i dati raccolti dai suoi veicoli elettrici cinesi a Shanghai. Nel corso di questo periodo, il team cinese di Tesla ha cercato l’approvazione delle autorità di regolamentazione cinesi per trasferire dati fuori dal paese. Musk starebbe cercando di rendere la Cina un trampolino di lancio per la guida autonoma, nello stesso modo in cui la scommessa di Tesla del 2019 sulla sua Shanghai Gigafactory le ha permesso di sfondare come produttore di veicoli elettrici per il mercato di massa.

I produttori cinesi di veicoli elettrici, incluso BYD, hanno fatto della guida autonoma e dei sistemi avanzati di assistenza alla guida una priorità. Mercedes e BMW hanno ottenuto le licenze per testare sistemi di livello tre che consentono ai conducenti di togliere le mani dal volante e distogliere lo sguardo su una gamma più ampia di strade in Cina.

Almeno cinque case automobilistiche – Hyundai, Mazda, Toyota, Volkswagen e Nissan – hanno l’approvazione per trasferire alcuni dei loro dati fuori dalla Cina, ma nessuna di queste approvazioni riguarda dati da utilizzare per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale.

Le sanzioni per la violazione delle leggi sulla privacy dei dati entrate in vigore in Cina nel 2021 rappresentano un importante fattore di rischio per le operazioni sui dati, affermano i gruppi che rappresentano le imprese straniere in Cina.

Lucia Giannini

