TAIWAN. F-16V in arrivo

L’aeronautica militare di Taiwan dovrebbe ricevere a breve 66 caccia F-16V Block 70: la consegna dell’intero lotto dovrebbe avvenite tra il 2024 e il 2026 .

Allo stesso modo, 65 piloti taiwanesi saranno inviati negli Stati Uniti per ricevere addestramento con la nuova versione Viper, come dichiarato dal Ministero della Difesa di Taipei, riporta Zona Militar.

Inoltre stando ai dati forniti da Liberty Times , l’aeronautica militare di Taiwan riceverà almeno il primo lotto di un totale di 66 F-16V Block 70 quest’anno, con l’intenzione di completarlo con la consegna nel 2026. Questa acquisizione il piano è stato denominato “Soaring Phoenix Project ” e prevede uno stanziamento di oltre 8 miliardi di dollari da parte del governo.

Tuttavia, il percorso verso quella che sarebbe stata una sorta di conferma della consegna ha avuto e sta avendo i suoi alti e bassi. Il programma di consegna originale per gli aerei monoposto e biposto era previsto per il 2023, ma negli ultimi mesi si è verificato un ritardo equivalente a 19 miliardi di dollari nel trasferimento di attrezzature militari dagli Stati Uniti a Taiwan. Questa questione ha avuto la conseguenza che in agosto Taipei ha cominciato a valutare la decisione di allungare la vita utile dei suoi Mirage 2000, velivoli che saranno sostituiti dai futuri F-16V.

L’addestramento dei piloti verrà invece svolto presso l’Air Force Flight Test Center, Afftc, negli Stati Uniti. Questa unità è anche responsabile dell’addestramento dei piloti taiwanesi di altri sistemi d’arma focalizzati su questo compito, come il T-5 Brave Eagle, l’AT-3 Tzu Chung e il Beech T-34C Turbo Mentor.

Infine, i media taiwanesi riferiscono che tra il 2020 e il 2029 l’aeronautica militare di Taiwan ha stanziato un totale di 340 milioni di dollari per l’acquisto di sei pod da ricognizione MS-110 da utilizzare con i futuri caccia F-16V acquistati dalla società americana Lockheed Martin.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/