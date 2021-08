INTELLIGENZA ARTIFICIALE. Elon Musk annuncia l’uscita del suo androide

Elon Musk ha detto che Tesla lancerà probabilmente un prototipo di robot umanoide, il “Tesla Bot”, il prossimo anno; l’androide è progettato per lavori pericolosi, ripetitivi o noiosi che la gente non ama fare.

Parlando all’evento “AI Day” di Tesla, l’imprenditore ha detto che il robot, che è alto circa 173 cm, è in grado di gestire i lavori di fissaggio dei bulloni alle auto con una chiave inglese, o di raccogliere la spesa nei negozi.

Il robot avrebbe “profonde implicazioni per l’economia”, ha detto Musk, affrontando una carenza di manodopera. Ha detto che era importante che questa macchina androide non fosse “super costosa”. L’evento AI Day è stato tenuto in mezzo alle verifiche di sicurezza e capacità del sistema avanzato di assistenza alla guida “full self-driving” di Tesla.

Musk non ha commentato le verifiche della tecnologia Tesla, ma ha detto di essere fiducioso di raggiungere la piena guida autonoma con una sicurezza superiore a quella degli esseri umani utilizzando le attuali telecamere e computer di bordo.

Gli enti federali Usa che si occupano di sicurezza hanno aperto la scorsa settimana un’indagine sul sistema di assistenza alla guida di Tesla a causa di incidenti in cui le auto Tesla si sono schiantate contro auto della polizia ferme e camion dei pompieri.

All’evento Tesla ha anche mostrato per la prima volta i chip che ha progettato in-house per il suo computer ad alta velocità, Dojo, per aiutare a sviluppare il suo sistema di guida automatica. Musk ha detto che Dojo sarà operativo il prossimo anno. Ha poi detto che Tesla introdurrà anche un nuovo hardware per il suo computer di guida autonoma per il pick-up elettrico Tesla, il Cybertruck, all’incirca tra un anno. Tesla a luglio aveva rimandato il lancio del suo tanto atteso Cybertruck, senza dare una data per il suo arrivo sul mercato.

Antonio Albanese