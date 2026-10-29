GENERAZIONE Z. I Pirati dal Cappello di Paglia sono in tutte le piazze 

Il 28 ottobre la testata giapponese Tokyo Weekender ha dedicato un articolo al sempre più diffuso utilizzo del Jolly Roger della ciurma di Monkey D. Luffy (detto Cappello di Paglia, dall’iconico copricapo che indossa), protagonista di One Piece, l’ormai trentennale serie manga scritta e disegnata da Eiichiro Oda (da cui sono state tratte una serie anime e, recentemente, una live action) , nelle proteste a cui negli ultimi due anni hanno preso parte giovani appartenenti alla cosiddetta generazione Z (ragazzi nati tra la metà degli anni ’90 e il 2012).

L’articolo evidenziava come, durante le proteste del 17 ottobre in Francia, da Parigi a Montpellier il Jolly Roger ha sventolato nei cortei, insieme ad immagini iconiche tratte dal manga, mentre i giovani protestavano contro il governo ed il caro vita.

Il Tokyo Weekender passa poi asottolineare come in altre piazze altrettanto gremite la bandiera di Cappello di Paglia sia apparsa in Brasile dove gli studenti protestavano contro Flávio Bolsonaro, in Spagna dove “lo sfratto dell’87enne Maricarmen Abascal dalla sua casa di Madrid, a seguito di un aumento dell’affitto del 230%, ha scatenato proteste a livello nazionale contro il problema degli alloggi, e la sua morte in ospedale due settimane dopo ne ha innescate altre”. In merito alle proteste in India, un account social riferisce che, durante le proteste studentesche del luglio del 2026 organizzate a Calcutta in solidarietà con la protesta nazionale che faceva capo al movimento Cockroach Janta Party, erano state viste sventolare Jolly Roger con il cappello di paglia descrivendo questo vessillo come un simbolo sempre più riconosciuto di libertà e lotta contro l’oppressione.

La testata giapponese ricorda che il Jolly Roger della ciurma di Cappello di Paglia è diventata virale durante le proteste in Indonesia del 2025 quando camionisti e studenti issarono la bandiera manifestando contro il governo di Prabowo Subianto, per poi diffondersi rapidamente nelle manifestazioni in Nepal, Filippine, Madagascar e Perù. In un articolo risalente a quel periodo la BCC riferiva che alcuni Indonesiani “come i pirati della serie, guidati dal loro capo Monkey D. Luffy, issano la bandiera dei pirati come simbolo di libertà contro il governo” avevano issato il Jolly Roger come simbolo del loro amore verso il Paese “pur non condividendone completamente le politiche”. Nello stesso articolo la testata britannica riportava l’opinione del ricercatore presso il Center for Strategic and International Studies Dominique Nicky Fahrizal secondo cui “data la popolarità di One Piece tra gli indonesiani di ogni età, queste bandiere hanno offerto un modo per «sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni politiche in modo diverso e originale». Il servizio della BCC si concludeva con un’ ultima riflessione del ricercatore sull’ambiguità dell’atteggiamento del governo indonesiano rispetto a questo simbolo in merito al quale Fahrizal affermava che “Trattando la bandiera di un cartone animato come una minaccia alla sicurezza nazionale, hanno finito per confermare, seppur involontariamente, l’intera logica alla base della protesta” sottolineando, infine, come le autorità avrebbero “dimostrato che il sogno di Monkey D. Luffy, quel desiderio semplice e incrollabile di essere liberi, è proprio ciò che temono di più”.

Questo desiderio incrollabile di libertà, è incarnato dallo stesso Luffy e dal suo sogno, proclamato all’inizio del manga e ribadito in ogni scontro, di diventare il “Re dei Pirati”, che, nella lettura di alcuni dei fan storici dell’opera, sarebbe da lui interpretato come l’uomo più libero del mondo. Occorre a questo punto precisare che Cappello di Paglia e la sua ciurma si trovano vivere in un mondo pieno di diseguaglianze, figlio dei cosiddetti “Cento anni del grande vuoto”, un secolo cancellato dalla storia dalla fazione che emerse vincitrice da un conflitto probabilmente verificatosi in quel lasso di tempo. I vincitori attraverso l’istituzione del “Governo Mondiale” detengono il controllo della storia perseguitando tutti coloro che cercano di scoprire la verità su quegli anni, e tollerano razzismo e schiavitù, e, soprattutto, l’esistenza dei “Draghi Celesti”, una casta che vive separata dal resto dell’umanità, quasi come se fossero degli dei, in funzione della quale è stato messo su tutto questo sistema di oppressione. In questo mondo Luffy, che negli ultimi capitoli della storia appare sempre più come l’erede della volontà dell’eroe sconfitto nella grande guerra e la personificazione del “Guerriero della Liberazione”, viaggiando per mare insieme ai suoi compagni combatte contro le ingiustizie perpetrate contro la popolazione delle isole in cui approda di volta in volta.

In merito a questo aspetto e collegandosi con le proteste degli ultimi due anni il Tokyo Weekender riporta l’opinione riferita a France24 da uno dei giovani manifestanti francesi secondo cui “l’anime (One Piece) raffigura perfettamente la realtà che stiamo vivendo: la povertà, il divario tra ricchi e poveri. Abbiamo usato questo simbolo per dimostrarlo al mondo, perché è facilmente riconoscibile” evidenziando come “gli eroi sono spesso adolescenti che combattono contro una classe dirigente estremamente corrotta, governi repressivi pervasi dal nepotismo. Questo è ciò che ci ha ispirato”. La testata giapponese sottolinea anche come, a causa di disordini e violenze scoppiati durante le manifestazioni d in cui compariva il Jolly Roger di Cappello di Paglia, alcuni fan dell’opera abbiano manifestato il proprio disappunto sostenendo che l’associazione di One Piece con proteste violente tradisca lo spirito dell’opera, sottolineando come Luffy combatte contro i tiranni e non per scaligiare i negozi (un riferimento ad alcune vicende legate alle proteste in Francia) e che One Piece non sia un’opera politica. D’altro canto un’altra fetta degli appassionati del manga di Eiichiro Oda sostengono la legittimità dell’associazione dell’opera alle proteste della Generazione z, rivendicando la natura politica del fumetto che traspare dagli stessi temi che esso tratta. Mentre i fan si dividono sul tema il Jolly Roger di Cappello di Paglia continua a diffondersi nelle piazze e nei cortei, e domenica 25 ottobre ha fatto la sua comparsa anche a Piazza Tahrir, in Iraq.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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