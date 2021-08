AFGHANISTAN. Mosca schiera i pedoni per il nuovo Grande Gioco

La Russia si è mossa per prendere il controllo dei colloqui con i talebani dopo la loro improvvisa e drammatica presa del paese il 15 agosto, proponendo di riavviare i colloqui del formato di Mosca con la nuova leadership di Kabul. «La Russia sostiene la necessità di una transizione urgente verso un dialogo nazionale in Afghanistan con la partecipazione di tutte le forze; il formato di Mosca sull’Afghanistan ha le maggiori prospettive di creare le condizioni per riavviare il dialogo interafghano», ha dichiarato il 19 agosto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov.

La Russia è pronta a riavviare i colloqui sul formato di Mosca, ma finora non ha avanzato alcuna proposta specifica, ha detto Lavrov. Il Cremlino sta aspettando che i talebani formino un governo con cui poter negoziare: «Abbiamo anche accolto con favore la dichiarazione dei talebani di voler entrare in dialogo con altre forze politiche in Afghanistan. Un incontro è già stato annunciato con la partecipazione di Abdullah Abdullah, presidente del Consiglio Supremo di Riconciliazione Nazionale, con la partecipazione di Hamid Karzai, l’ex presidente dell’Afghanistan, e con la partecipazione del presidente del Partito della Rinascita Islamica di Hekmatyar», ha detto Lavrov dopo i colloqui con il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Governo di Unità Nazionale della Libia, Najla Mankush, riporta BneIntellinews.

Lavrov ha aggiunto che Mosca procede dal fatto che tutti i membri di questo gruppo hanno annunciato il loro desiderio di incontrarsi e negoziare nell’interesse del popolo afgano: «Sono convinto che il formato di Mosca ha la più grande prospettiva, poiché la situazione ha già acquisito una dimensione regionale. I paesi vicini e i paesi che si trovano più lontano dall’Afghanistan stanno rispondendo alla nuova situazione», ha detto il ministro degli Esteri russo.

Il Ministro ha ricordato che tutti e cinque gli stati dell’Asia centrale, la Cina, il Pakistan, l’India, gli Stati Uniti, l’Iran, la Russia e le parti in conflitto afgane partecipano al “formato Mosca”.

Nel frattempo la Russia si è offerta di aiutare l’evacuazione internazionale del paese. La Russia è pronta a fornire aerei civili per evacuare i cittadini afghani che vogliono lasciare il paese in qualsiasi altro stato, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova il 19 agosto.

Con il ritiro degli Stati Uniti da quando il presidente dell’Afghanistan è fuggito dal paese e Kabul è caduta ai talebani il 15 agosto, la Russia e la Cina sono ora posizionate nella regione come le maggiori potenze. Anche se nominalmente alleati, c’è ancora rivalità tra Pechino e Mosca in Asia centrale.

Con una base militare in Tagikistan e un’agenda di sicurezza attiva, la Russia ha già schierato truppe sul confine afgano-tagiko e ha iniziato esercitazioni militari di un mese con gli uzbeki la scorsa settimana per rafforzare la presenza militare sul confine afgano-uzbeko.

La Cina ha lasciato che la Russia prendesse il comando per quanto riguarda la sicurezza, ma è stata il principale investitore nella regione, versando miliardi in progetti infrastrutturali e assicurandosi l’accesso alle materie prime attraverso investimenti congiunti: Pechino è particolarmente interessata al litio e ad altri depositi minerari dell’Afghanistan.

Sia Mosca che Pechino hanno già fatto di tutto per mantenere amichevoli le relazioni con il nuovo governo talebano, ma ora Mosca sta cercando di prendere il controllo del processo politico che deve iniziare una volta che i talebani formano un nuovo governo.

Lavrov ha anche accolto con favore le promesse di un regime talebano più clemente e indulgente che il portavoce talebano ha esposto alla prima conferenza stampa dei gruppi questa settimana. Tuttavia, c’è molto scetticismo, poiché ci sono continui rapporti di uccisioni e violenze dalle altre città delle regioni.

La Russia è interessata a sviluppare la sua influenza in Asia centrale, in quanto ha un interesse comune ad aprire la regione al commercio nel Sudest asiatico come via di esportazione per la sua energia, in quanto prevede il calo della domanda di petrolio e gas in Europa occidentale come parte del Green Deal dell’Ue

Il presidente russo Vladimir Putin sta anche cercando di sviluppare la sua Unione Economica dell’Eurasia sulla falsariga dell’Ue con la quale spera di legarsi per formare un unico blocco commerciale da “Lisbona a Vladivostok” come contrappeso geopolitico all’ascesa della Cina di Xi Jinping.

Graziella Giangiulio