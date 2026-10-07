ISRAELIRANWAR. USA – Iran: Trump, lasciate che distruggano Los Angeles o San Diego. Rezai: “Il prossimo errore del nemico porterà all’apertura di nuovi fronti”. Pronta azione militare in Cisgiordania 

Le minacce di Donald Trump sull’Iran: “Ricordate, quando si tratta di guerra, è tutto gonfiato artificialmente. È un po’ costoso, ma è un piccolo prezzo da pagare per mantenere la pace. Possono distruggere una città. Lasciate che distruggano Los Angeles o San Diego. È un prezzo davvero irrisorio. In sostanza, è quasi finita”. Fanno pensare che Trump sia pronto ad usare ordigni nucleari per avere la meglio su Teheran.

Di contro sibilline le parole di Mohsen Rezai, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran: “Il prossimo errore del nemico porterà all’apertura di nuovi fronti e a sorprese ancora maggiori”. A fare da eco a queste parole quelle del numero uno di Hezbollah, Naim Qassem: “Vediamo la liberazione del Libano meridionale compiersi sotto i nostri occhi. La soluzione inizia con la partenza del nemico israeliano — insieme all’alleato americano che lo sostiene con ogni mezzo; non chiedeteci altre soluzioni. Siamo pronti alla cooperazione interna, libera da tutele straniere. La guerra è fatta di round, ma l’ultimo round appartiene a chi possiede la terra e detiene il diritto”.

Secondo i media israeliani: “Israele ora gode di maggiore libertà d’azione nello spazio aereo iracheno grazie a una nuova decisione degli Stati Uniti, che apre la strada agli attacchi israeliani contro le milizie iraniane in Iraq”.

Il Primo Ministro di Israele, Benjamin Netanyahu in diretta tv oggi ha dichiarato: “La moralità dei nostri soldati non ha eguali. I leader mondiali mi dicono: Siete risorti dall’abisso del 7 ottobre, avete dato all’umanità la speranza che le forze delle tenebre possano essere sconfitte. E poi molti di loro aggiungono: Se solo tra noi crescessero giovani come questi”. E ancora Netanyahu: “Ci sono anche leader che, ora dopo ora, ci inondano di false accuse e vogliono ostracizzarci. A loro dico: Israele sta combattendo una guerra di rinascita. Non c’è guerra più necessaria e non c’è guerra più giusta. Dovreste vergognarvi delle vostre menzogne”.

Il Ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich: “L’operazione di sgombero che stiamo portando avanti ora nel Libano meridionale non ha precedenti. Non hanno più un posto dove tornare. Guardate com’è la situazione. E comunque, il mondo non ci fermerà”. E ancora ha aggiunto: “La Striscia di Gaza non dovrebbe mai essere ricostruita: è un memoriale del peccato. Questo è anche ciò che incoraggerà maggiormente l’emigrazione da lì. A Gaza ci sarà un’organizzazione terroristica, perché ci vivono 1,8 milioni di nazisti. Forse non si chiamerà Hamas; si chiamerà in un altro modo”.

L’Ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita avverte: “A causa dell’attuale situazione di sicurezza nel Regno dell’Arabia Saudita e della possibilità di attacchi aerei con droni o missili, l’Ambasciata americana esorta tutti i cittadini statunitensi a prestare attenzione e a seguire le raccomandazioni contenute negli avvisi nazionali emessi dalla Protezione Civile saudita”. Nel frattempo Ryad ha adito al patto del la Mecca: Pakistan, Arabia Saudita e Turchia hanno raggiunto un accordo Accordi sulla fornitura di forze e capacità militari nell’ambito dell'”Accordo della Mecca”. Secondo il Ministero degli Esteri pakistano, le parti hanno concordato di fornire congiuntamente risorse e forze militari per adempiere agli obblighi derivanti dall’accordo. Turchia e Pakistan stanno inviando forze militari in Arabia Saudita.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle 16:00 del 6 ottobre. Un elicottero MH-60R Seahawk della Marina statunitense ha lanciato un segnale di soccorso nel Mar Rosso, vicino a Yanbu. L’ex Primo Ministro israeliano Bennett: Approveremo una legge che impedirà a coloro che hanno evitato il servizio militare o incoraggiato l’evasione di ricoprire incarichi di governo. Lui stesso ha prestato servizio militare abbreviato di tre mesi all’età di 27 anni. L’esercito israeliano ha ricevuto l’ordine di prepararsi a un’azione militare su vasta scala contro le forze dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) in Cisgiordania, ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. Autorità radiotelevisiva israeliana, citando un funzionario della sicurezza: “Israele non esiterà a rispondere a qualsiasi tentativo di attacco da parte dei suoi nemici su vari fronti”

Un drone è precipitato nella piana di Shalifa, a ovest di Baalbek; un’unità dell’esercito libanese e squadre del genio sono giunte sul posto per esaminarlo.

Tra il 5 di ottobre e il sei di ottobre un missile proveniente dallo Yemen colpisce l’aeroporto di Riyadh. Gli Houthi hanno attaccato gli aeroporti di Riyadh e Abha, nonché la raffineria Aramco di Rabiha, con missili balistici e droni, secondo quanto riportato da un comunicato degli Houthi. La Marina saudita ha colpito obiettivi Houthi nella provincia yemenita di Hodeidah, sul Mar Rosso.

Il traffico aereo all’aeroporto di Riad è stato sospeso a causa di un attacco yemenita attualmente in corso. Esplosioni hanno scosso il quartiere Al-Masafi (Raffineria) nella zona meridionale di Riad, dove si trovano le raffinerie di petrolio Aramco.

In Yemen il Vice Ministro della Difesa del governo yemenita riconosciuto internazionalmente Samir al-Sabri: “Stiamo entrando in una nuova fase e le nostre operazioni militari sono complete.”. “L’operazione militare è di importanza strategica e il suo obiettivo è rovesciare gli Houthi.” “Nella prima fase, le operazioni si concentreranno sulle regioni di Bab al-Mandeb e Mukha.” “Ci stiamo muovendo nella giusta direzione per porre fine al colpo di stato degli Houthi.” “Puntiamo a ripristinare l’autorità statale in tutte le province yemenite.” “Prevediamo che le operazioni di liberazione procedano senza intoppi e senza problemi nel prossimo futuro.” “Abbiamo lanciato una controffensiva e la stiamo conducendo in modo coordinato. Il governo intende accelerare il processo di ripristino della propria autorità.”

Secondo l’Arabia Saudita: 100 caccia hanno partecipato agli attacchi odierni. 324 obiettivi sono stati distrutti in Yemen. Di contro gli Houthi piantano la bandiera iraniana di fronte allo Stretto di Bab el-Mandeb e hanno annunciato di aver preso il controllo del distretto di Al-Mawasit nella provincia di Taiz, nel sud-ovest dello Yemen. La provincia yemenita di Taiz è ora completamente circondata, lasciando le forze sostenute dall’Arabia Saudita senza vie di fuga. Secondo gli Houthi gravi crimini di guerra sono commessi da mercenari sostenuti dall’Arabia Saudita in Yemen dopo la cattura di Murad: hanno investito i soldati arresi con le loro jeep.

Ansarallah dello Yemen avverte le compagnie aeree di non volare nello spazio aereo saudita: “Al fine di garantire la sicurezza dell’aviazione civile, avvertiamo le compagnie aeree che operano nello spazio aereo saudita che non è sicuro e che questo spazio aereo sarà teatro di operazioni da parte delle nostre forze armate. Pertanto, a seguito di questa dichiarazione, decliniamo ogni responsabilità”.

Colpiti dagli Houthi concentramenti di truppe saudite presso l’accampamento di Al-Daghareer, a Jizan, con diversi missili balistici. Ansar Allah ha condotto decine di attacchi contro concentramenti del nemico saudita a est del governatorato di Al-Jawf, provocando un elevato numero di morti e feriti e l’incendio di diversi veicoli. Le forze yemenite hanno inoltre colpito concentramenti del nemico saudita a est di Ragwan, nel governatorato di Marib, causando numerose vittime (morti e feriti) e la distruzione di vari veicoli tramite incendio. Il generale di brigata Abdul Ghani Al-Zubaidi ha dichiarato che i tentativi di avanzata sauditi nell’area di Bab Al-Mokha sono stati respinti. Ha inoltre riferito che le forze sostenute dall’Arabia Saudita, mobilitatesi a Dhubab, sono state ricacciate indietro dopo una lieve violazione del fronte prontamente neutralizzata. Un soldato saudita sarebbe rimasto ucciso lungo il confine tra Arabia Saudita e Yemen.

Secondo le notizie riportate, le forze yemenite (Houthi) hanno assunto il controllo di Jabal Zaban, Jabal Al-Hafar, Qur, Suq Al-Jumrok, Jabal Araf, Wadi Adim, Al-Shu’ub, At-Tawha, Al-Lima, Al-Huisha e della fortezza di Al-Muqatrah.

Secondo quanto riferito, le forze armate yemenite (Houthi) hanno assunto il controllo di Al-Kadrah Quds, Sabn Quds, Jabal Al-Mawkib e Al-Makishah nel governatorato di Taiz; si segnala l’uccisione di decine di membri delle forze sostenute dall’Arabia Saudita. L’agenzia di stampa Saba ha riferito che le Forze Armate yemenite (Andsar allah) hanno cacciato le forze sostenute dall’Arabia Saudita dal distretto di Al-Salw, nel governatorato di Taiz. Una fonte militare yemenita ha confermato l’espulsione di tali forze da Al-Salw. È stata segnalata la presenza di forze yemenite sull’isola di Mayun, nello stretto di Bab el-Mandeb.

Un’altra nave è stata presa di mira nello Stretto di Hormuz. Il Ministero dei Trasporti Marittimi del Regno Unito (UKMTO) segnala che una petroliera è stata colpita da un proiettile nello Stretto di Hormuz, provocando un incendio nella sala macchine. Nella notte del 5 ottobre diversi missili lanciati da isole iraniane verso lo Stretto di Hormuz. Nel pomeriggio del 6 ottobre segnalazione di un missile diretto verso lo Stretto di Hormuz.

Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, ha avvertito che le forze armate iraniane sono pienamente preparate a rispondere agli Stati Uniti e ai loro alleati in caso di un altro attacco. “Le nostre forze armate sono più preparate che mai e sono pronte a reagire in caso di qualsiasi errore di valutazione da parte degli Stati Uniti o del regime sionista”, ha scritto Azizi sui social media. “La risposta che riceveranno sarà ancora più severa e devastante di qualsiasi cosa abbiano mai visto prima”, ha aggiunto.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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