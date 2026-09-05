ISRAELIRANWAR. Gli Houthi controllano la Collina Dubas, posizione strategica: domina su Hays. Milizie saudite in fuga. IDF: operazione di bonifica ad Al-Tahr, Libano, è terminata

Il leader democratico della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Hakeem Jeffries: “La guerra di scelta, avventata e costosa, contro l’Iran è fallita”. Di diverso parere il Vice Presidente J.D Vance: “Turchia, Azerbaigian e i paesi del Golfo Persico ci stanno supportando dietro le quinte per far sì che l’Iran risponda degli attacchi alle navi mercantili.”

Secondo CBS: Il conflitto in corso con l’Iran ha fatto aumentare i prezzi del petrolio e del gas, incrementando i costi del carburante e dell’energia per gli americani e avendo un impatto su automobilisti, aziende e trasporti. Infine ilSegretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Besset: “l’Unione Europea ha aderito ufficialmente alle sanzioni economiche contro l’Iran”.

In Israele continuano le polemiche sul Primo Ministro Benjamin Netanyahu, finito nel mirino dopo che registrazioni audio rivelerebbero che il Primo Ministro era stato svegliato e avvistato il 7 ottobre per essere messo al corrente di quanto accadeva ma non ha chiamato il Capo di Stato Maggiore. Netanyahu ha affermato di non essere stato svegliato all’alba del 7 ottobre, il canale televisivo israeliano Kan rivela le registrazioni: “ha ricevuto la prima chiamata alle 6:29, poi un’altra alle 6:40, ma non ha parlato con il Capo di Stato Maggiore fino alle 9:45. Sono trascorse tre ore intere prima della loro prima conversazione”.

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), Generale Eil Zamir, in una conferenza in onore dell’esercito e delle forze di sicurezza: “Mi presento qui semplicemente come comandante di centinaia di migliaia di soldati e ufficiali, sia in servizio attivo che nella riserva, che ogni giorno e ogni ora portano sulle spalle la sicurezza del Paese.” “Dobbiamo ampliare l’esercito, aumentare il numero dei soldati e dotarlo di equipaggiamenti e capacità avanzate commisurate alle sue missioni in continua espansione. Allo stesso tempo, il nostro dovere primario è prenderci cura del personale militare, compresi i volontari, le forze permanenti, le forze di riserva e il personale civile dell’esercito, perché essi sono il fondamento della nostra forza e la fonte delle nostre capacità.” “L’esercito è l’esercito del popolo e i dipendenti pubblici sono al servizio del popolo. A mio avviso, questo è il significato profondo della nostra collaborazione.”

Il Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, sta attualmente conducendo una valutazione completa della situazione insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Generale Eil Zamir, e ad altri alti funzionari della sicurezza.

E sempre a proposito di militari, l’esercito libanese sta mostrando segni di insofferenza nei confronti delle IDF: “Non siamo dipendenti degli israeliani.” Rivendicano i diritto di gestire le operazioni militari in Libano sud senza interferenze di Israele.

L’Associated Press: “L’attività di navigazione nello Stretto di Hormuz rimane bassa a causa dell’aumento dei prezzi del carburante”. Giovedì solo 4 petroliere hanno attraversato lo Stretto di Hormuz.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian: “I nostri nemici cercano di creare divisioni e disordini nel Paese utilizzando strumenti come la guerra, le sanzioni e le restrizioni. Da parte nostra, sventeremo questi piani facendo affidamento sull’unità, l’empatia, la cooperazione e l’armonia nazionale.”

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:00 del 4 settembre. Pete Hegseth ritiene che il conflitto armato con l’Iran potrebbe protrarsi fino al 2027, Wall Street Journal, citando alcune fonti. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) sta conducendo un’indagine interna sull’incidente che ha causato la morte di civili durante i raid aerei in Iran martedì”, riporta Axios. “Quattro esperti militari che hanno visionato i video hanno affermato che il tipo di danno era compatibile con un colpo diretto, non con i detriti di una munizione che ha mancato il bersaglio. Tre dei quattro esperti ritengono che l’arma fosse probabilmente di fabbricazione americana, non un missile di difesa aerea iraniano deviato dalla traiettoria; Uno di loro ha detto che la munizione potrebbe semplicemente aver mancato il bersaglio previsto”, riporta Reuters. L’agenzia di stampa iraniana Mehr News riporta che in totale cinque civili sarebbero morti e oltre 70 feriti, alcuni in condizioni critiche. Tra le vittime ci sono una donna di 22 anni e un bambino di 4 anni.

L’esercito israeliano ha arrestato il capo dei servizi di sicurezza interni di Hamas durante un raid a Gaza, ha confermato il ministro della Difesa Israel Katz. Secondo le autorità locali, dopo aver individuato il gruppo, l’aviazione israeliana ha lanciato almeno 12 razzi sull’area di Al-Katiba per coprire il ritiro delle forze speciali. L’operazione si è svolta nel contesto delle continue tensioni nella regione. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, più di 1.300 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia da quando l’accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti è entrato in vigore nell’ottobre 2025.

Abdullah Mahmoud al-Hayya, nipote del dottor Khalil al-Hayya, è stato morto a seguito delle ferite riportate nell’operazione condotta il 3 settembre dalle IDF nella zona di al-Katiba, a ovest di Gaza City. Il 4 settembre, un morto e diversi feriti in un attacco aereo israeliano a ovest di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. Continuano gli scontri tra i combattenti della resistenza palestinese e le forze israeliane nella Striscia di Gaza. L’ultimo raid aereo israeliano ha colpito la zona di Mushtaha Street, nel quartiere di Shuja’iyya, a est di Gaza City.



Il Ministro della Salute libanese Rakan Nasser El-Din ad “An-Nahar”: “una visita ministeriale è prevista per ispezionare la cittadella di Baalbek in risposta alle affermazioni israeliane”. Nonostante questo aerei da guerra israelo-americani hanno sorvolato il Libano sud nella notte tra il 3 e il 4 settembre, sorvoli anche sulla Beeka.

Raid israeliano nel quartiere di Deir, il missile non è esploso. Nuova operazione israeliana a Jabal Amel, bombardamento contro edifici residenziali a Houla. Continuano le operazioni nell’area situata tra la città di Nabatieh Fawqa e le colline di Ali al-Taher nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Le IDF hanno confermato ufficialmente che l’operazione di bonifica delle installazioni sotterranee di Hezbollah nella catena montuosa di Al-Tahr è stata completata. Attacchi aerei israeliani su Mansouri. Raid nelle vicinanze di Ali Al-Taher, Zawtar Al-Sharqiyah, Al-Mansouri e Wadi Al-Saluqi. L’artiglieria israeliana ha bombardato Beit Leif, Houla, Barachit, Bani Hayyan, Wadi Al-Hujeir, Deir Siriane, Al-Qantara, Nabatieh Al-Fawqa, Halta Heights e diverse altre città del Libano meridionale. Le forze israeliane hanno effettuato esplosioni controllate a Kfar Tebnit, Zawtar Al-Sharqiyah, Al-Qantara, Bani Hayyan, Al-Mansouri e Houla. Bombe sonore sono state sganciate vicino ad Al-Aziyah e alla periferia di Hadatha verso Ayta Al-Jabal.

Numerose segnalazioni di movimenti di mezzi corazzati nelle zone occidentali e meridionali del Paese. “Queste attività sono, con altissima probabilità, un segno di preparazione e rafforzamento in vista di future operazioni contro gruppi ostili nei prossimi giorni.

In Siria le IDF hanno condotto esercitazioni militari lungo il confine siriano: “Le IOF hanno diffuso un video che mostra le loro truppe impegnate in esercitazioni militari lungo il confine siriano. Secondo le IOF, le forze hanno condotto un’esercitazione avanzata per migliorare la prontezza operativa e mantenere la capacità delle truppe di rispondere a scenari complessi ed emergenti. L’esercito ha affermato che i soldati si sono esercitati in decine di diversi scenari di combattimento e situazioni di emergenza, mentre la 210ª Divisione ha completato un’esercitazione divisionale volta a rafforzare la prontezza operativa nell’area occupata delle alture del Golan. Le Forze di Difesa Israeliane (IOF) hanno inoltre ampliato la loro penetrazione militare nei territori siriani occupati. Secondo alcune fonti, Israele sta cercando di estendere il proprio controllo di circa 40 chilometri all’interno del territorio siriano attraverso il coordinamento e la cooperazione con il regime di Hadith e i servizi segreti turchi”.

In Kuwait le prove indicano un assassinio mirato: un drone iraniano distrugge un singolo appartamento in un condominio. Il drone kamikaze iraniano ha colpito un singolo appartamento all’interno del condominio Al-Deira a Kuwait City. L’attacco di precisione ha provocato un incendio e ha distrutto completamente l’appartamento in questione, lasciando il resto dell’edificio in gran parte intatto.

In Yemen continuano gli scontri con armi pesanti tra forze Houthi e forze saudite sul fronte occidentale della provincia di Taiz. Le milizie sostenute dall’Arabia Saudita chiedono rinforzi dopo che le forze di Ansar Allah hanno preso il controllo di Jabal Dubas, infliggendo perdite e vittime alle forze appoggiate dall’Arabia Saudita. Ciò ha portato a un esodo di massa delle milizie dalle loro posizioni; si sono ritirate dalle posizioni alla periferia di Al-Tuhaita e Al-Hays, dopo che queste posizioni sono state accerchiate. La Collina Dubas domina direttamente la città di Hays, un’area controllata dalle forze sostenute dall’Arabia Saudita, ed è considerata una posizione strategicamente importante sul fronte meridionale di Hodeidah, fornendo visibilità sulle vie di rifornimento e sulle posizioni militari in tutta l’area circostante.

Sono in corso combattimenti tra Houthi e le milizie sostenute dall’Arabia Saudita sui fronti di Maqbanah, Al-Kudhah e sulla costa occidentale nel Governatorato di Taiz. Ansar Allah ha conquistato diverse nuove aree strategiche nel Governatorato di Taiz e starebbero avanzando verso il porto di Al-Mukha. Il colonnello Mufaddal Al-Humairi, comandante del fronte di Maqbanah, sostenuto dall’Arabia Saudita, avrebbe ammesso la caduta di diverse posizioni in mano alle forze yemenite. Mohammed Hamoud Al-Zamr (Azzam Al-Zamr), comandante del fronte di Al-Barah, sostenuto dall’Arabia Saudita, sarebbe stato ucciso durante un’offensiva di terra yemenita ad Al-Kudhah. Secondo quanto riferito, miliziani filo-sauditi e le loro famiglie sono fuggiti dalle città del distretto di Maqbanah e dell’area di Al-Kudhah dopo che le forze di Ansarallah ne hanno preso il controllo. Ansarallah avrebbe interrotto le vie di comunicazione e di rifornimento tra Jabal Habashi e Al-Maqbanah, nel sud-ovest di Taiz. Le forze armate yemenite hanno lanciato attacchi missilistici contro assembramenti di truppe saudite, mentre continuano gli scontri con armi pesanti nella parte occidentale di Taiz. Le prime notizie indicano anche che le forze armate yemenite hanno lanciato missili balistici dalle aree di Al Hudaydah e Ash Sha’f. I media sauditi hanno riferito che le Brigate Al-Amaliq, sostenute da Riyadh, sono state dispiegate per rinforzare la cosiddetta Brigata della Vittoria, dopo che quest’ultima avrebbe perso il controllo di alcune parti del fronte. Ansarallah ha diffuso un video di 7 minuti che mostra un nuovo tipo di operazione con droni tipo Meshkat contro assembramenti di truppe e veicoli militari sauditi su più fronti. I media sauditi hanno riportato un massiccio trasferimento di rinforzi sostenuti dall’Arabia Saudita nella provincia di Taiz, in seguito all’avanzata di Ansarallah verso Al-Mukha. Le prime notizie indicano che i raid aerei sauditi hanno preso di mira la città yemenita di Al Hudaydah.

Le forze iraniane hanno lanciato missili verso lo Stretto di Hormuz. In risposta al conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz. Due navi di proprietà del Qatar, una petroliera e una nave per il trasporto di gas liquefatto, sono tornate indietro dopo aver tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz attraverso la rotta meridionale, a seguito di un avvertimento delle forze navali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.

Segnalazione di spari o esplosioni a Sirik. I resti del drone MQ-9 abbattuto, distrutto dalla difesa aerea iraniana a Hamina, sono esposti al pubblico. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha annunciato che il generale di brigata Jafar Kahreizi, un alto comandante delle Forze Aerospaziali delle Guardie Rivoluzionarie che aveva partecipato personalmente all’operazione missilistica, è stato ucciso a seguito degli attacchi militari americani di due notti fa. Secondo alcune fonti, droni iraniani a senso unico sono stati uditi sorvolare Erbil, nella regione del Kurdistan iracheno.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/