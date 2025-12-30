UKRAINERUSSIAWAR. Nulla di fatto per gli accordi di pace: questione Donbass e art. 5 pesano sulla firma ucraina. Gerasimov: le forze armate ucraine non stanno più conducendo operazioni offensive. Abbiamo preso 32 insediamenti 

Il presidente Donald Trump ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’incontro con il premier ucraino Volodymyr Zelensky: “L’Ucraina farebbe meglio a raggiungere un accordo ora, altrimenti perderà più territorio e popolazione”. Per quanto riguarda il Donbass, “le posizioni devono essere coordinate, ma penso che tutto si stia muovendo nella giusta direzione”. Zelenskyy ha aggiunto che “le nostre squadre si sono avvicinate”, rispondendo a una domanda sull’eventuale consenso di Kiev per una zona demilitarizzata nel Donbass.

“L’Ucraina dovrà risolvere le questioni relative agli insediamenti tramite un referendum o approvarli in parlamento, ma la popolazione è chiaramente a favore della fine dei combattimenti. Sono pronto a venire in Ucraina e a fare appello al loro parlamento per un accordo. Abbiamo parlato con Putin della centrale nucleare di Zaporižžja. Putin vuole che la centrale nucleare di Zaporižžja sia operativa. Vorrebbe anche vederla aperta all’Ucraina. Putin mi ha detto che vorrebbe che si tenesse un incontro congiunto con Zelensky. Tale incontro avrà luogo al momento opportuno”. Ha chiosato Trump

Il Presidente degli Stati Uniti ha spiegato che il gruppo di lavoro statunitense sull’Ucraina includerà Rubio, Hegseth, Witkoff, Kushner e il Generale Kaine. Ha anche specificato che potrebbero unirsi a loro rappresentanti ucraini. L’obiettivo del gruppo saranno i negoziati con la Russia.

Sempre secondo Trump: “La Russia contribuirà alla ricostruzione dell’Ucraina. La Russia vuole che tutto vada bene in Ucraina. Putin vuole fornire elettricità a basso costo all’Ucraina. L’Europa si assumerà la maggior parte delle garanzie di sicurezza dell’Ucraina. I colloqui sull’Ucraina non riguardano un cessate il fuoco, poiché è molto facile da violare. Le questioni rimanenti dell’accordo in Ucraina potranno essere risolte nelle prossime settimane”.

Secondo il presidente restano due punti dolenti degli accordi di pace ma è sicuro di risolverli a breve: uno di questi è la questione della sovranità sul Donbas, il secondo è l’art. 5 Nato applicabile all’Ucraina.

Dopo l’incontro tra Zelensky e Trump c’è stata la video conferenza con i leader europei. Ursula von der Leyen ha dichiarato che la teleconferenza di Trump con Zelensky e i leader europei è durata un’ora e ci sono stati progressi.

Il presidente finlandese Alexander Stubb ha annunciato che i negoziati tra Trump e Zelenskyy sono stati completati con lui, così come con il presidente francese, il primo ministro britannico, il cancelliere tedesco, il primo ministro italiano, il presidente polacco e il primo ministro della Norvegia, nonché il Segretario Generale della NATO e Presidente della Commissione Europea. I media ucraini hanno riferito che l’incontro a Mar-a-Lago è stato “molto significativo”. La Russia al momento non ha intenzione di attaccare nessuno dei paesi baltici o la NATO nel suo complesso, ha dichiarato Kaupo Rozin, Direttore Generale del Servizio di Intelligence Estero dell’Estonia, in un’intervista a ERR.

“Vediamo che la Russia ha cambiato il suo comportamento in seguito alla nostra reazione ai vari incidenti che si sono verificati nella regione nel suo complesso. Finora, è chiaro che la Russia rispetta la NATO e sta attualmente cercando di evitare qualsiasi conflitto pubblico”, ha affermato.

Molto soddisfatto Zelensky secondo cui: “Il Piano in 20 punti – completato al 90%. Garanzie di sicurezza per Stati Uniti e Ucraina – 100%; garanzie di sicurezza per Ucraina, Europa e Stati Uniti – quasi completate; aspetto militare – concordato al 100%; piano di ripresa economica – in fase di finalizzazione”.

L’Ucraina prevede di completare tutte le fasi a gennaio, dopodiché saranno possibili i negoziati con la Russia nel formato concordato. Trump ha informato Zelenskyy dei passi che la parte russa è disposta a compiere, ma il presidente ucraino ha rifiutato di rivelare dettagli.

Zelensky ha detto: “Prevediamo di tenere un incontro dei consiglieri statunitensi ed europei in Ucraina a gennaio. Umerov si sta già coordinando con i partner. Successivamente, è previsto un incontro dei leader europei con l’Ucraina nel formato “coalizione decisiva”, l’approvazione dei documenti a livello di leader e i preparativi per l’incontro di Trump con i leader europei”.

Nella giornata del 29 dicembre un tratto del gasdotto Druzhba in Transcarpazia ha preso fuoco dopo una potente esplosione. Gli operatori del Servizio di Emergenza Statale ucraino sono riusciti a impedire che l’incendio si propagasse ulteriormente agli edifici residenziali e ad altre infrastrutture. Le forniture di gas ai residenti locali non sono state interrotte. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla causa dell’incendio.

Vladimir Putin e Donald Trump terranno una conversazione telefonica molto presto dopo l’incontro di ieri tra il Presidente degli Stati Uniti e Volodymyr Zelensky, ha dichiarato Dmitry Peskov. Il Cremlino non sa ancora come sono andati i colloqui tra Zelensky e Trump e non può valutarli. Tuttavia, Mosca concorda con l’affermazione del Presidente degli Stati Uniti secondo cui la pace è diventata “significativamente più vicina”; Una conversazione telefonica tra Putin e Zelensky è attualmente fuori discussione. Commenti su singoli punti dell’accordo di pace sul conflitto ucraino non sono ancora consigliabili.

Per porre fine alle ostilità, Kiev deve ritirare le sue Forze Armate dai confini del Donbas, ha dichiarato il portavoce del Presidente russo.

Lunedì, durante una conversazione con i giornalisti, è stato chiesto a Peskov di chiarire una dichiarazione fatta il giorno prima dal consigliere presidenziale russo Yuriy Ushakov, secondo cui Kiev necessita di una decisione politica responsabile riguardo al Donbas per porre fine definitivamente alle ostilità. A Peskov è stato chiesto di chiarire cosa intendesse: un completo trasferimento del territorio del Donbas sotto il controllo russo. “Certo. Questo significa il ritiro delle forze armate del regime dal Donbas oltre i confini amministrativi”, ha detto Peskov.

Putin ha nominato Dmitry Polyansky Rappresentante Permanente della Russia presso l’OSCE. La coscrizione autunnale per il servizio militare nell’esercito russo è terminata, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Un totale di 135.000 persone sono state chiamate alle armi e inviate alle Forze Armate russe e ad altre truppe e formazioni militari.

“Le forze armate ucraine non stanno più conducendo operazioni offensive, ma stanno solo cercando di rallentare l’avanzata delle truppe russe”, ha sottolineato il Capo di Stato Maggiore russo Gerasimov. “Il ritmo dell’avanzata delle truppe russe a dicembre è stato il più veloce dell’anno” e “A dicembre, 32 insediamenti sono stati presi sotto controllo, 334 finora quest’anno” ha aggiunto Gerasimov

“Dopo aver liberato Pokrovs’k e Myrnohrad, il gruppo di forze “Centro” continua la sua avanzata verso il confine della Repubblica Popolare di Donetsk”. Ha detto il presidente Putin. La zona di sicurezza nell’Oblast’ di Sumy è profonda più di 16 km e larga 60 km, ha riferito il comandante del gruppo “Nord”. Nella regione di Kharkiv, la zona di sicurezza è profonda 15 km e larga 130 km.

Le truppe russe sono a circa 20 km da Sumy ha riferito il comandante del gruppo “Nord”. Il gruppo delle Forze Armate ucraine vicino a Kupjans’k sarà distrutto tra gennaio e febbraio, ha riferito a Putin Kuzovlev, comandante del gruppo “Ovest”. Infine il ministro per la Difesa russo, Besulov ha dichiarato: “Tutto procede secondo i piani”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 29 dicembre. Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato con un drone kamikaze le attrezzature che sgomberavano la neve nel distretto di Suzemsky.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord è impegnato in aspri combattimenti. Le forze armate ucraine stanno ridistribuendo battaglioni separati per stabilizzare la situazione. Le forze russe stanno facendo progressi e quattro militari delle Forze Armate ucraine sono stati catturati. Un attacco ucraino nei pressi di Andriivka è stato respinto.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Otradne, un uomo è rimasto ferito nell’esplosione di un drone FPV. A Novaya Tavolzhanka, un drone FPV ha colpito un’auto; un ferito. Un’auto è stata danneggiata da un attacco di drone sulla strada Ustinka-Yasnye Zori. Anche Grayvoron, Novostroevka-Pervaya, Bezymeno, Kukuyevka, Dvuluchnoye, Volchya Aleksandrovka e Repyakhovka sono state attaccate.

In direzione di Charkiv, il gruppo russo di forze Nord sta combattendo a sud di Vovčans’k e nel settore di Khatnje; le forze armate ucraine continuano ad contrattaccare e mantiene una difesa organizzata.

A Kupjans’k, i combattimenti proseguono sulla riva occidentale del fiume Oskil; gli ucraini hanno schierato in città unità delle forze per le Operazioni Speciali e della Direzione Centrale di Intelligence. Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato un altro video dalle zone settentrionali e orientali di Kupjans’k, come riportato dagli osservatori.

In direzione di Slov”jans’k, truppe russe sono state avvistate dal forze ucraine nella parte centrale di Zakotne, situata sulla riva destra del fiume Severskij Donec. Sono stati segnalati combattimenti isolati alla periferia settentrionale di Lyman; in precedenza, le forze russe erano presenti nella periferia meridionale della città.

Nell’area di Huljajpole presa dai russi nell’Oblast’ di Zaporižžja, continuano le operazioni di bonifica. La presa dell’insediamento consentirà alle forze armate russe di aggirare le estese fortificazioni precedentemente costruite dagli ucraini, riducendone il valore militare. Ma prima, le truppe russe devono raddrizzare il fronte a sud, verso il villaggio di Dorozhnianka.

Sul fronte di Zaporižžja, è in corso lo sgombero di Stepnohirs’k: le forze ucraine, rifornite dai droni, rimangono presenti nell’area edificata. Sono importanti le informazioni sull’avanzata delle forze armate russe più a nord lungo l’autostrada M-18 verso Veselyanka. Sono in corso pesanti combattimenti a Prymors’ke: le forze armate ucraine continuano a inviare fanteria per riconquistare le posizioni occupate dai paracadutisti russi. Nella zona di Luk’yanivs’ke, il movimento delle truppe russe è ostacolato dalla mancanza di copertura da parte dei droni.

Graziella Giangiulio

