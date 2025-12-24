UKRAINERUSSIAWAR. La centrale di Zaporižžja ottiene le licenze russe per operare. Vil’cha, vicino a Vovčans’k, conquistata da Mosca

Il panico da attacco russo in Estonia si è attenuato dopo che è stato appurato da una indagine che un drone precipitato in territorio estone, vicino al confine russo, era ucraino, secondo quanto riportato da ERR TV and Radio Company.

Vladimir Putin oggi sarà presente all’incontro pre-Capodanno dei rappresentanti delle grandi imprese alle 20.00. Nella giornata del 23 dicembre il Rostekhnadzor ha rilasciato alla centrale nucleare di Zaporižžja (ZNPP) una licenza operativa per la sua prima unità di potenza. La licenza avrà una validità di dieci anni. “Ottenere la licenza è un passo fondamentale per garantire il funzionamento sicuro e a lungo termine dell’unità di potenza oltre la sua durata di vita prevista”, secondo una dichiarazione di Rosatom. Una revisione completa delle unità di potenza è prevista per il 2026. Le licenze per le unità di potenza n. 2-6 sono previste per il 2026-2027, si legge nella dichiarazione.

Un video on line mostra un incendio a Budënnovsk, nel Territorio di Stavropol’, sede dell’impianto chimico Stavrolen, il governatore ha riferito che un incendio nella zona industriale era stato spento. Le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni su Budënnovsk, nel Territorio di Stavropol’, durante la notte. Ci sono incendi nella zona industriale. Questo impianto era già stato attaccato il 12 novembre 2025. Nella regione di Rostov, nel villaggio di Verkhnepotapov, nel distretto di Konstantinovsky, i detriti hanno danneggiato la recinzione di un’abitazione privata. L’attacco con droni su Sebastopoli è continuato fino a mezzanotte del 22 dicembre.

Nella mattina del 23 dicembre registrato un attacco russo con droni e bombardieri strategici, nonché la preparazione dei lanci dei missili Kalibr. Obiettivi a Izmail e Reni, nella regione di Odessa, che sono stati colpiti, mentre esplosioni sono state udite a Šostka e Konotop, nella regione di Sumy, così come a Charkiv, Kryvyj Rih e Rivne. A Rivne si sono già verificate interruzioni di corrente. Un’altra nave è stata colpita ieri al suo molo a Odessa.

Nella regione di Sumy, il Gruppo di Forze Sever continua ad attaccare su diversi fronti. Le forze armate ucraine hanno lanciato un contrattacco senza successo.

Nella regione di Belgorod, attacchi registrati a Shebekino. Maksymivka, Shakhovka, Grayvoron, Novostroivka-Pervaya, Posokhovo, Leonivka, Ryabiki e Dolhe. Le forze armate ucraine stanno cercando di attaccare veicoli e infrastrutture di alimentazione elettrica.

In direzione di Charkiv, il Gruppo di Forze Nord ha preso il villaggio di Vil’cha vicino a Vovčans’k. Le unità russe continuano ad avanzare e gli ucraini stanno tentando di stabilire una difesa più a sud.

In direzione di Kostjantynivka, gli attacchi delle forze armate russe da sud-ovest vicino a Stepanivka sono una novità. Le forze russe stanno mettendo a dura prova le forze ucraine.

A Myrnohrad, le forze armate russe continuano a combattere in città. Le forze armate ucraine affermano che “la situazione rimane molto difficile” per le forze armate ucraine… “Piccoli gruppi di fanteria russi sono presenti in quasi tutte le parti rimanenti della città.” A ovest di Pokrovs’k, è stato segnalato un contrattacco delle forze armate ucraine dalla direzione di Hryshyne.

Il gruppo di forze Vostok russo continua ad attaccare per l’insediamento di Huljajpole e l’espansione della testa di ponte sulla riva occidentale del fiume Haichur. Le forze armate ucraine hanno effettuato otto tentativi infruttuosi di contrattacco a nord-est di Andriivka. Sono in corso combattimenti ad alta intensità in diversi settori del fronte; le truppe dell’Estremo Oriente russo continuano la loro offensiva.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso battaglie di posizione a Prymors’ke e Stepnohirs’k. Le unità avrebbero russe hanno ampliato la loro zona di controllo vicino a Luk’yanivs’ke verso Pavlivka e Novoyakovlivka; non sono ancora pervenute riprese dal campo. A Energodar, un civile nato nel 1948 è rimasto ferito in un attacco delle forze armate ucraine, gli ucraini dicono dai russi.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/