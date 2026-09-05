L’acquisizione di Hugging Face da parte di Nvidia per 12,9 miliardi di dollari è stata motivata da qualcosa di più di una semplice scommessa a lungo termine sull’IA open source.

L’incidente di sicurezza che ha coinvolto gli agenti di OpenAI quest’estate ha contribuito a convincere la piattaforma di IA della necessità di maggiori risorse per difendere e scalare l’ecosistema dei modelli aperti, riporta riportano CNBC e Stock Wits.

Al programma Squawk Box l’AD di Hugging Face, Clément Delangue, ha indicato l’incidente che ha coinvolto gli agenti autonomi di OpenAI, i quali hanno violato l’infrastruttura di Hugging Face durante una valutazione della sicurezza informatica, come causa scatenante l’accordo.

“Quando è successo, ci siamo resi conto che avevamo bisogno di modelli aperti”, ha dichiarato Delangue nell’intervista. L’episodio, ha aggiunto, ha dimostrato l’importanza dell’IA open source, poiché Hugging Face non poteva fare affidamento su API proprietarie e closed source per difendersi.

Delangue ha affermato che l’incidente ha rafforzato una scelta più ampia che il settore dell’IA si trova ad affrontare: se alla fine saranno le API proprietarie a dominare o se i modelli aperti consentiranno agli utenti di diventare “proprietari e costruttori di IA”, anziché limitarsi ad affittare l’intelligenza da grandi aziende del settore. “E credo che, più in generale, nel campo assisteremo all’IPO di Anthropic tra qualche mese.

Penso che ci siano due strade: una in cui le API proprietarie dominano il settore e tutti esternalizzano la propria IA a queste aziende, e un’altra in cui l’IA open source è disponibile a tutti e chiunque può effettivamente diventare proprietario e costruttore di IA, anziché limitarsi ad affittarla o utilizzarla da altri”, ha affermato Delangue.

Questa consapevolezza ha contribuito a preparare il terreno per l’accordo di Nvidia per l’acquisizione di Hugging Face, una delle scommesse più importanti del produttore di chip al di fuori dell’hardware.

Nvidia pagherà circa 11,9 miliardi di dollari agli azionisti di Hugging Face, con un ulteriore miliardo di dollari fino a 1 miliardo di dollari in premi azionari per la fidelizzazione dei dipendenti. L’accordo dovrebbe concludersi nella prima metà del 2027, previa approvazione delle autorità di regolamentazione.

La transazione conferisce a Nvidia il controllo di una delle piattaforme più importanti nell’ambito dell’intelligenza artificiale open source. Hugging Face conta oltre 18 milioni di sviluppatori di IA e ospita circa 3 milioni di modelli, 500.000 dataset e 1 milione di applicazioni.

L’accordo Nvidia-Hugging Face tende a mostrare il vantaggio dell’open source nella sicurezza informatica. Sia Huang che Delangue hanno sottolineato come i modelli open source possano fornire un vantaggio cruciale nella sicurezza informatica. “Nel mondo della sicurezza informatica, tutti sanno che la difesa dall’asimmetria è in definitiva la migliore difesa”, ha affermato Huang, sostenendo che riunire un’ampia comunità attorno a modelli open source offre ai difensori un vantaggio sugli attaccanti.

Hugging Face continuerà a operare in modo indipendente e come piattaforma neutrale all’interno di Nvidia, con l’amministratore delegato che ha dichiarato che la piattaforma punta a raggiungere 100 milioni di sviluppatori di IA nei prossimi anni.

Huang ha affermato che Nvidia non imporrà il proprio hardware sulla piattaforma. “NVIDIA Compute non sarà obbligata a sviluppare o implementare soluzioni tramite Hugging Face”, ha affermato. Per NVIDIA, l’accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo software e nel supporto agli sviluppatori nel campo dell’intelligenza artificiale.

Tommaso Dal Passo

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