UKRAINERUSSIAWAR. Russia e Ucraina concordano un’operazione umanitaria a Oleshky mediata dagli USA e voluta dal Vaticano. Finlandia e Norvegia chiamano Putin, la Danimarca storce il naso

Il Presidente della Finlandia e il Primo Ministro della Norvegia hanno avuto un colloquio telefonico con Putin, secondo quanto reso noto dall’ufficio del leader finlandese. La chiamata è stata avviata su richiesta dei leader europei. “Stubb e Støre hanno telefonato in qualità di leader dei rispettivi Paesi; non hanno parlato a nome dell’Europa nel suo complesso”, sottolinea la nota. Stubb ha descritto la conversazione come “aperta e sostanziosa”, mentre Støre ha affermato che i leader europei hanno sottolineato l’importanza di una de-escalation del conflitto in Ucraina.

Secondo l’ufficio del leader finlandese, la telefonata tra il Presidente della Finlandia, il Primo Ministro della Norvegia e Putin era legata ai prossimi incontri ad Abu Dhabi. “Porre fine al conflitto in Ucraina richiede un dialogo diretto con la Russia”, ha dichiarato Stubb. Il Presidente della Finlandia ha dichiarato che lui e il Primo Ministro della Norvegia hanno discusso della loro telefonata con Putin insieme al Presidente Zelenskyy.

La prima ministra danese Mette Frederiksen ha dichiarato che una telefonata tra il presidente finlandese Alexander Stubb, il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre e il leader russo Vladimir Putin non è stata concordata con gli alleati europei. “Sono molto scettica riguardo a questa iniziativa autonoma di Norvegia e Finlandia. Non è stata concordata con nessuno di noi”, ha affermato, come riportato dall’emittente DR. Ha inoltre espresso il suo disaccordo con la posizione assunta dal presidente finlandese e dal primo ministro norvegese.

“Non capisco davvero cosa questi due Paesi pensino di poter ottenere in questo modo”. “In passato, insieme al resto d’Europa, abbiamo sottolineato che, quando qualcuno si reca a Mosca — ad esempio per conto proprio — è importante che noi, come europei, ci muoviamo in modo coordinato”, ha dichiarato in un’intervista al canale TV 2. Secondo quanto riferito dall’ufficio del Presidente Stubb, durante le conversazioni con Putin, i leader di Norvegia e Finlandia hanno affrontato questioni relative al mantenimento della stabilità nella regione del Mar Baltico e nell’estremo nord.

La telefonata è stata confermata dal portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov: “Putin ha avuto colloqui telefonici con il Presidente della Finlandia e il Primo Ministro della Norvegia”. “Putin e i leader di Finlandia e Norvegia hanno concordato di mantenere un contatto diretto per via telefonica”. “Nel corso dei colloqui con i leader di Finlandia e Norvegia, Putin ha fatto il punto sulla situazione attuale nella zona del conflitto in Ucraina e ha ribadito le cause profonde dello scontro, riferisce il Cremlino. Il Presidente russo ha sottolineato che una pace giusta e duratura in Ucraina è possibile solo se vengono presi in considerazione gli interessi della Federazione Russa”.

Secondo una nota del Cremlino: “Nei colloqui con i leader di Norvegia e Finlandia, Putin ha puntato il dito contro le politiche di confronto adottate dai paesi della NATO e dell’UE, che, a suo dire, stanno prolungando il conflitto in Ucraina. Vladimir Putin ha informato i leader di Norvegia e Finlandia di un’operazione umanitaria, mediata dagli Stati Uniti”, nell’area di Oleshky.

Sempre secondo il Cremlino, nei colloqui avuti con Stubb e Støre, Putin ha discusso della garanzia della sicurezza nella regione del Mar Baltico e nel Nord Europa. I leader hanno riaffermato l’importanza di rispettare il diritto internazionale marittimo e il principio della libertà di navigazione. Vladimir Putin ha comunicato ai leader di Finlandia e Norvegia che non scenderà a compromessi sulla questione del controllo del Donbass, Reuters. In risposta, i leader europei hanno sottolineato la necessità di raggiungere una pace “giusta”.

Un colloquio teso ha avuto luogo tra Witkoff e Budanov. L’inviato presidenziale statunitense ha chiesto al capo dell’ufficio di Zelensky di porre fine agli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe, riferisce Le Monde. Secondo la testata, l’incontro si è svolto il 9 ottobre in Florida. Nel corso delle trattative, Witkoff ha proposto un “piano di prosperità regionale” per il periodo successivo alla fine del conflitto in Ucraina. Questo piano prevedeva il ripristino completo delle forniture di gas e petrolio russi verso l’Europa attraverso l’Ucraina. Secondo il rappresentante statunitense, ciò avrebbe generato entrate per Kiev, riducendo al contempo i costi energetici per l’Europa.

Tuttavia, Le Monde riferisce che Budanov ha replicato affermando che il modello dell’Ucraina è “la Polonia, non la Bielorussia”, per poi sospendere i colloqui al fine di consultarsi con Zelensky. Alla ripresa della discussione, alla delegazione ucraina è stato mostrato un documento che delineava un accordo tra Stati Uniti e Russia relativo alla fornitura di gasolio. “Accettate questo accordo sul gasolio e interrompete gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe: state mettendo il mondo in pericolo!”, avrebbe dichiarato Witkoff, secondo quanto riportato dalla testata.

Dall’Ucraina i media riferiscono che che Zelenskyy ha dichiarato che il capo del Pentagono Hegseth non ha approvato, per quasi un mese, la fornitura di intercettori per i sistemi Patriot e NASAMS all’Ucraina. “Ho dato istruzioni affinché la questione venga discussa nuovamente con la parte americana. Sono in corso colloqui anche con altri Paesi.”

Le città ucraine si preparano a una difesa a 360 gradi: Zelenskyy rende esecutiva una decisione del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale (NSDC). Ciò comporta la costruzione di barriere ingegneristiche e l’allestimento di linee difensive, pensate per favorire la protezione dei centri abitati nel caso in cui le operazioni di combattimento dovessero avvicinarsi. Una difesa a 360 gradi prevede la predisposizione di postazioni attorno a un centro abitato, orientate verso diverse direzioni, rendendo così più difficile per l’avversario circondarlo o avanzare ulteriormente.

Almeno sette missili balistici hanno colpito la riva sinistra di Kiev. Danni alla sede di DTEK Kyiv Grids durante un massiccio attacco contro Kiev. Il Ponte Meridionale sul fiume Dnipro, a Kiev, ha subito dei danni in seguito a esplosioni e a un allarme aereo scattato durante la notte; a riferirlo è il sindaco della capitale ucraina, Klitschko.

In Russia si è tenuto l’ottavo vertice del Forum dei Paesi Esportatori di Gas (GECF) con la partecipazione di Vladimir Putin. Secondo l’agenzia TASS, che cita l’assistente presidenziale Yuri Ushakov, sei Stati membri saranno rappresentati al massimo livello. I leader di Iran e Guinea Equatoriale, l’Emiro del Qatar e il Presidente del Consiglio Presidenziale della Libia sono attesi nella capitale, mentre la vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, parteciperà in collegamento video. A margine del forum, Putin ha tenuto incontri bilaterali con i capi di Stato di Iran, Qatar, Mozambico e Libia. A conclusione del vertice è prevista l’adozione della “Dichiarazione di Mosca”.

“I prezzi globali del gas sono aumentati, ma potrebbero tornare a scendere. Qualsiasi tentativo di escludere la Russia dal mercato globale del gas avrà gravi conseguenze – in particolare, costi esorbitanti per i consumatori – ha avvertito Putin. Ha indicato la situazione in Europa come esempio, citando il proverbio russo: “Non scavare una fossa agli altri, potresti caderci tu stesso”. Nessuno dei produttori di gas è contrario all’ “agenda verde”, ha osservato Putin. Ha sottolineato che l’aspetto fondamentale è garantire che l’ “agenda verde” non venga strumentalizzata per fini di politica interna.

La petroliera Leruo, soggetta a sanzioni, sta trasportando gasolio russo verso gli Stati Uniti; lo riporta il Financial Times. L’imbarcazione, che batte bandiera della Sierra Leone ed è di proprietà di un’entità con sede a Hong Kong, è attualmente oggetto di sanzioni imposte dall’Unione Europea, dal Regno Unito e dal Canada. In precedenza, il vice primo ministro russo Alexander Novak aveva dichiarato che le prime tre petroliere erano dirette verso la costa orientale degli Stati Uniti.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 27 di ottobre. In direzione di Cherson, Russia e Ucraina hanno attuato un cessate il fuoco concordato per facilitare un’operazione umanitaria a Oleshky. L’accordo prevede attività di ricognizione del genio, la garanzia di un passaggio sicuro per i convogli umanitari, la consegna di generi alimentari e forniture mediche, nonché i preparativi per l’evacuazione della popolazione civile. L’intesa è stata confermata dagli Stati Maggiori di entrambe le parti. Il cessate il fuoco si applica all’area dell’operazione e ai corridoi umanitari designati.

Nella serata del 26 ottobre, le forze armate russe hanno lanciato attacchi missilistici contro Kiev. Si sono verificate esplosioni nei distretti Desna e Dnipro, che hanno danneggiato un istituto scolastico, un dormitorio e diversi edifici non residenziali. Un secondo attacco missilistico è avvenuto durante la notte; il sindaco di Kiev, Klitschko, ha riferito che sono stati colpiti un edificio amministrativo nel distretto di Podil’s’kyi e altre due strutture non residenziali.

In serata, i droni (UAV) ucraini hanno nuovamente manovrato per aggirare la Crimea da sud, dirigendosi verso la penisola di Kerch e il territorio di Krasnodar.

Nella regione di Bryansk, il 26 ottobre, le forze ucraine ha bombardato l’insediamento di Belaja Berëzka nel distretto di Trubchevsky, ferendo due donne. Un drone kamikaze ucraino ha colpito un deposito di autobus a Novozybkov. Un ferito e quattro autobus hanno subito danni. A Suzemka, un uomo è rimasto ferito in seguito all’attacco di un drone kamikaze nemico.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha colpito un’abitazione privata, un ferito.

Sul fronte di Sumy, le forze armate russe riferiscono di intensi combattimenti nei pressi di Khotin’, Velyka Rybytsya e Mykil’s’ke. Secondo fonti russe: “Due gruppi delle forze armate ucraine sono stati neutralizzati mentre tentavano di infiltrarsi nelle retrovie russe”.

Nella regione di Belgorod, gli attacchi ucraini del 26 ottobre hanno causato la morte di una donna e il ferimento di sette civili.

Sul fronte di Charkiv, le forze armate russe segnalano avanzamenti a sud di Nova Kozacha e nelle vicinanze di Alisivka, nel settore di Liptsi. Nei settori di Vovčans’k e Velykyi Burluk le fonti ucraine parlano di progressi russi nelle ultime 24 ore in direzione sud, in particolare vicino a Prykolotne e Malyi Burluk

Nel settore di Kupjans’k, proseguono i combattimenti all’interno della città e lungo i tratti adiacenti della linea del fronte. Per quanto riguarda la giornata del 26 ottobre, non si registrano variazioni confermate nella linea di contatto.

Nel settore Lyman, sono in corso combattimenti nella parte meridionale della città. Sono in corso combattimenti anche a Dibrova, oltre a scontri lungo la linea Yampol’–Ozerne. A seguito dei precedenti contrattacchi ucraini, i combattimenti per singole posizioni; in intensi scontri nei pressi di Yampol’, le forze russe hanno l’iniziativa.

In direzione di Kramators’k, i combattimenti persistono lungo gli approcci all’agglomerato urbano di Slov”jans’k-Kramators’k.

In direzione di Družkivka, i combattimenti continuano vicino a Rais’ke, Oleksijevo-Druzhkivka, Virolyubivka e Klynove.

In direzione di Dobropillja, le unità russe proseguono l’avanzata verso Bilozers’ke.

Nella parte orientale della regione di Zaporižžja, le forze russe rivendicano la presa di Obshche, si attendono conferme da parte ucraina. I gruppi d’assalto russi hanno l’iniziativa e hanno attraversato il fiume Solona, ​​superato un fossato anticarro e messo in sicurezza un’area difensiva di oltre 12 km², bonificando circa 200 strutture.

In direzione di Zaporižžja, i combattimenti proseguono nel settore di Orichiv. Si segnalano nuovi scontri nei pressi di Mala Tokmachka.

Graziella Giangiulio

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