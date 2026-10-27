UKRAINERUSSIAWAR. Kiev e Mosca lontane dagli accordi di pace. Legge marziale a Kiev fino a gennaio 2027. Peskov: I negoziati trilaterali non bloccano l’azione militare

In un’intervista alla televisione ucraina del 25 ottobre, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che Kiev non accetterà uno status di neutralità né una limitazione delle dimensioni delle forze armate ucraine. Ha affermato che le questioni territoriali sono oggetto di negoziati esclusivamente a livello di capi di Stato. Zelenskyy ha anche confermato il ripristino degli avvertimenti americani sugli attacchi balistici russi e l’operatività ad alta velocità del sistema Starshield. Kiev intende chiedere la fine degli attacchi contro le infrastrutture energetiche e marittime nei prossimi colloqui.

La legge marziale e la mobilitazione in Ucraina dovrebbero essere prorogate di tre mesi, fino al 29 gennaio 2027. Volodymyr Zelenskyy ha presentato questi disegni di legge alla Rada per l’esame.

Il consigliere di Vladimir Putin, Yuriy Ushakov ha annunciato il 25 ottobre che sono iniziati i preparativi per un incontro trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Mosca, Pechino e Washington sono sostanzialmente pronte per i colloqui a margine del vertice APEC del 18-19 novembre a Shenzhen, in Cina. Non è stato ancora concordato un incontro separato tra Putin e Trump. Parallelamente, si sta discutendo della ripresa dei colloqui russo-americani-ucraini a novembre.

Sulla questione russo- ucraina, il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato: “La decisione di proseguire i negoziati trilaterali non implica restrizioni all’azione militare. L’esempio di un cessate il fuoco a Oleshky per motivi umanitari potrebbe servire da modello per accordi in altri ambiti,” ha osservato Peskov. Ricordiamo che la tregua a Oleshky l’ha chiesta anche il Papa Leone XIV nei giorni scorsi.

Diciotto persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco notturno di un drone delle Forze Armate ucraine su Belgorod, secondo quanto riportato dalla task force.

La maggior parte dei feriti nell’attacco delle forze armate ucraine in un sobborgo di Voronež si trovava su un treno, ha riferito il governatore. Ha anche aggiunto che l’attacco delle forze armate ucraine ha causato incendi in diversi impianti industriali. Il bilancio delle vittime dell’attacco a Voronež è salito a tre, e il numero dei feriti a 39, secondo quanto riportato dal governatore regionale Alexander Gusev, citando il Ministero della Salute regionale.

L’azienda Yandex ha comunicato che i suoi supercomputer sono rimasti illesi dopo gli attacchi ai suoi data center. Tutti e tre i supercomputer di Yandex – Lyapunov, Chervonenkis e Galushkin – non hanno subito danni dagli attacchi ai loro data center e sono stati trasferiti in nuove sedi. Continueranno a essere utilizzati come infrastruttura per i servizi di Yandex e per l’addestramento di modelli linguistici fondamentali. In seguito a questa notizia, il prezzo delle azioni della società è salito del 2,65%, raggiungendo quota ₽3.490 per azione.

L’FSB in una dichiarazione ha affermato di aver sventato attacchi terroristici contro un impianto energetico e un elemento chiave del sistema di difesa missilistica di Mosca, secondo quanto riportato dall’agenzia. Secondo l’agenzia di intelligence, sono stati arrestati due individui provenienti dalla Transcaucasia. Uno dei sospettati era stato reclutato da un ufficiale dell’SBU e, su suo ordine, era arrivato in Russia per preparare ed eseguire l’attacco terroristico. Aveva anche reclutato un conoscente per questo scopo.

Successivamente, i responsabili si sono impossessati di droni FPV e componenti di ordigni esplosivi improvvisati in un nascondiglio nelle regioni di Smolensk e Kaluga. I sospettati hanno assemblato i droni d’attacco e li hanno consegnati a un sito di lancio nella regione di Mosca. I droni dovevano essere controllati a distanza dal territorio ucraino.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15.30 del 26 ottobre. Nella notte del 26 ottobre, le forze armate russe hanno lanciato attacchi contro l’Ucraina. Secondo fonti ucraine, una serie di esplosioni si è verificata vicino a Kropyvnyc’kyj, nella regione di Kirovograd, intorno alle 2:00 del mattino. I canali di monitoraggio ucraini hanno segnalato l’avvicinamento di tre missili da crociera Kh-59 alla città.

Le forze armate ucraine hanno colpito Voronezh durante la notte, con numerose immagini di fumo che circolano le autorità russe non hanno riferito al momento cosa è stato colpito. Nella regione di Lipetsk, nel pomeriggio del 25 ottobre, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco missilistico contro una zona industriale di Yelets. Una guardia giurata è rimasta uccisa e un’operatrice sanitaria di un centro medico è rimasta ferita. I lavoratori sono stati evacuati. Le facciate di diversi edifici residenziali e l’edificio del Collegio Medico di Yelets sono stati danneggiati. Fonti ucraine parlano di obiettivi colpiti, edifici di produzione dello stabilimento Energia, che produce batterie chimiche, comprese quelle per equipaggiamento militare. Fonti ucraine hanno riferito dell’utilizzo di missili da crociera Storm Shadow e hanno pubblicato filmati di un incendio e danni a un edificio industriale.

Il 25 ottobre, nella regione di Bryansk, un drone kamikaze ucraino ha attaccato la sede di un’azienda a Starodub. Otto scuolabus sono stati danneggiati e le finestre di un edificio industriale sono andate in frantumi. A Novozybkov, forze ucraine hanno colpito un treno merci in movimento Bryansk-Gomel. La locomotiva è stata danneggiata e il macchinista di 44 anni è morto. Nel villaggio di Malye Shcherbinichi, nel distretto di Zlynkovsky, un autista di 18 anni è rimasto ferito in un attacco di drone contro un veicolo civile ed è stato ricoverato in ospedale.

Nella regione di Kursk si registra un ferito da attacco di droni. Distrutto un un impianto elettrico lasciando senza corrente 104 villaggi e circa 11.000 utenze.

In direzione di Sumy, gruppi d’assalto russi stanno avanzando a ritmo sostenuto nelle aree di Khotin’, Velyka Rybytsya e Mykil’s’ke. Nel distretto di Šostka un’area boschiva vicino a Koren’ok è stata bonificata dalle forze russe. Secondo i militari al fronte le forze ucraine avrebbero concentrato unità delle forze speciali nella regione di Sumy, con il 111° Reggimento Trasmissioni che si occupa delle comunicazioni e del coordinamento.

Nella regione di Belgorod, 10 feriti in diversi distretti da attacchi di droni. Numerosi i danni registrati ad abitazioni, edifici pubblici e aziende agricole.

In direzione di Charkiv, gruppi d’assalto russi sono segnalati in avanzamento a sud di Nova Kozacha. Nei settori di Vovčans’k e Velykyi Burluk, sono in corso combattimenti nelle zone di Prykolotne, Buhaivka, Kotivka e Malyi Burluk. Aerei e droni hanno effettuato attacchi nelle zone di Velykyi Burluk, Buhaivka, Shevchenkove Pershe, Kolodyazne, Vodyane, Doroshenkove, Fedorivka, Pidserednje, Lebyazhye, Kotliari, Prykolotne, Holubivka e Khatnie.

Sul fronte “orientale”, le operazioni offensive continuano a ovest di Zelena Dibrova e Chervony Yar. Nella regione di Zaporižžja, un drone ucraino ha attaccato un autobus della linea Mosca-Melitopol. Secondo il governatore Yevhen Balitsky, a bordo c’erano due autisti e sei passeggeri. Tre persone sono rimaste ferite.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/