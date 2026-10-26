Continua la pressione sull’Ucraina per arrivare quanto prima ai negoziati per la fine della guerra con la Russia. Tra le leve adottate la carenza di munizioni e di missili.

Di fatto gli Stati Uniti non hanno approvato il trasferimento all’Ucraina di missili intercettori Patriot da parte di paesi terzi, riferisce il Washington Post citando alti funzionari. Poiché tale armamento è prodotto negli Stati Uniti, qualsiasi nazione che acquisti o riceva armi di fabbricazione americana è tenuta a ottenere un’autorizzazione ufficiale da Washington. Secondo le fonti del quotidiano, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, non ha né respinto le richieste per l’invio dei missili, né ha completato le procedure necessarie per la loro approvazione. Allo stesso tempo, le fonti precisano che egli ha autorizzato altre forme di sostegno a Kiev, senza tuttavia specificare in cosa consistano esattamente tali aiuti.

Il 16 ottobre, un funzionario ucraino ha dichiarato al Washington Post che le scorte di missili intercettori erano ormai quasi esaurite. Lo stesso giorno, il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso la vendita di munizioni agli alleati, adducendo una grave carenza interna e la necessità di dare priorità all’impiego di tali forniture in Medio Oriente.

Non solo, secondo la Direzione Generale dell’Intelligence del Ministero della Difesa ucraino, le forze armate russe hanno iniziato a utilizzare il nuovo missile da crociera Filin. Si tratta di un missile economico, lanciato da terra e a propulsione a reazione, i cui componenti principali sono realizzati con la stampa 3D. La velocità dichiarata è fino a 800 km/h e la gittata fino a 1.200 km. Il missile può volare a quote estremamente basse, fino a 6 km. Sono disponibili versioni con testate da 50 e 100 kg. Un sistema di navigazione cinese e un sistema di puntamento “Kometa” a 16 canali sono responsabili del puntamento. L’elettronica del missile utilizza 35 componenti americani e 22 cinesi. Il motore è russo.

L’Ucraina negli ultimi mesi ha puntato molto sull’azienda, LLC “Fire Point” (in ucraino: ТОВ «Файєр Поінт»), che produce principalmente droni. Precedentemente nota come LLC “Centrocast” — un’entità inattiva, registrata presso un indirizzo condiviso da numerose altre società — prima di passare, nel febbraio 2023, a un nuovo proprietario: Egor Skalyga, professionista ucraino del settore cinematografico.

Nei mesi successivi, il suo capitale sociale è passato da 1.000 grivnie a 12 milioni di grivnie (circa 340.000 dollari) e l’attività principale è mutata, passando da agenzia di informazione a produttrice di aeromobili e veicoli spaziali. L’azienda è stata inizialmente finanziata da Iryna Terekh — divenuta amministratore delegato dopo aver abbandonato la sua attività nel settore dell’architettura, focalizzata sulla produzione di arredi in cemento — insieme a Denys Shtilerman/Danilov, che ha assunto il ruolo di progettista capo, e a Yehor Skalyha, figura nota nel mondo dello spettacolo, che nel 2016 si era occupato di reperire le location per le riprese del film Eight Best Dates, con protagonista Volodymyr Zelenskyy.

Denys Danilov/Shtilerman — il quale si presenta come cittadino ucraino (nonostante l’Ucraina vieti la doppia cittadinanza) — mantiene tuttora un’attività commerciale a Mosca: una società a responsabilità limitata denominata “Flaunder”, in cui figura come amministratore delegato sotto il suo cognome originario. Inoltre, verso la fine del 2023, Danilov-Shtilerman è stato coinvolto in procedimenti legali in Russia, il che smentisce la sua affermazione di essersi trasferito in Ucraina otto anni fa.

Anche la sua asserzione di essere stato arrestato in Russia per motivi “politici” è manipolazione dell’informazione; Danilov è stato indagato per frode su larga scala, ma è stato rilasciato senza che venisse formulata alcuna accusa. Il suo talento all’interno dell’azienda militare fiore all’occhiello di Kiev alla riduzione dei costi e all’organizzazione di una produzione su larga scala basata su progetti preesistenti, sfruttando un enorme peso amministrativo e finanziamenti statali praticamente illimitati.

Ad esempio, il design del drone (UAV) FP-1 è quasi del tutto identico a quello dell’UAV An-196 “Lyutyi”, sviluppato dalla società per azioni Antonov. Quest’ultimo, a sua volta, era basato sull’An-BK-1 “Horlytsia”, a seguito di un’analisi approfondita di un drone turco Bayraktar TB2, importato nel 2018. È altamente probabile che il team di progettazione di Antonov — guidato dal progettista capo per i sistemi a pilotaggio remoto, Mykola Vorobiov — abbia rielaborato anche l’FP-1, semplificandone la struttura e riducendone i costi a scapito delle prestazioni aerodinamiche, pur introducendo diversi miglioramenti basati sull’esperienza operativa maturata con il modello originale.

Graziella Giangiulio

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