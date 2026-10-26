Nelle fasi iniziali di questa operazione sul fronte occidentale, le forze armate di Ansar Allah hanno assunto il controllo della collina di Al-Ariel e stanno procedendo alla messa in sicurezza del quartiere di Al-Murbah.

Sul fronte nord-occidentale, le forze armate yemenite hanno sottratto le aree di Madarat e Al-Rajmah al controllo dei mercenari al soldo dei sauditi e stanno avanzando verso il vecchio aeroporto, sede della 35ª Brigata. Proseguono anche gli scontri nei pressi del carcere centrale, mentre lungo questo asse la linea del fronte rimane invariata.

Sul fronte meridionale di Taiz, le forze armate yemenite hanno preso la zona di Talouq; i combattimenti si sono ora estesi alle aree di Mashra’ah e Hadnan.

Oltre alla sua importanza strategica per consolidare i progressi nel sud-ovest dello Yemen, Taiz è considerata la capitale culturale del Paese. Attualmente, la città è sotto il controllo del partito Al-Islah, considerate dagli Houthi miscredenti, nonché di milizie legate a Tariq Saleh; tali gruppi presenti sul territorio, da molto tempo sottopongono la popolazione locale a un regime oppressivo.

Da anni, essi estorcono denaro – sotto forma di estorsione – agli abitanti e, conducendo una guerra contro il governo centrale yemenita, hanno ulteriormente stretto l’assedio sulla città. Situata a circa 256 chilometri a sud di Sana’a, Taiz, una volta svincolata dal controllo della coalizione a guida saudita, diventerà un nodo centrale perché tornerà a ricevere beni di prima necessità e aiuti umanitari. Si stima che nella città idi Taiz vivano sotto assedio circa 600.000 abitanti.

L’Arabia Saudita, in attesa di sapere se Turchia e Egitto, attualmente in disaccordo sulla questione delle acque territoriali libico-turche, stanno compiendo raid aerei. Il Ministero della Salute yemenita, con sede a Sanaa, ha riferito il 23 ottobre – in un bilancio preliminare – che una persona è rimasta uccisa e altre quattro ferite, tra cui dei bambini, in seguito a un attacco aereo saudita che ha colpito un’abitazione nel distretto di Al-Za’aza’, a Taiz.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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