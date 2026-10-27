RUSSIA. Varata una nuova corvetta per la Flotta del Pacifico

Il 23 ottobre, presso il cantiere navale Amur Shipbuilding di Komsomolsk-on-Amur, la Marina russa ha varato la corvetta Groznyy, appartenente al Progetto 20380, classe Steregushchiy. Si tratta della quinta unità di questo tipo costruita dal cantiere per la Flotta del Pacifico, e una volta completato l’allestimento ed entrata in servizio, potenzierà le capacità belliche antinave, antiaerea e antisommergibile della flotta russa.

La costruzione della Groznyy è iniziata il 23 agosto 2021 con la posa della chiglia. Come già annunciato, il varo di questa corvetta era inizialmente previsto per il 5 ottobre, ma alla fine si è svolto durante l’ultima settimana del mese, riporta ZM. Dopo il varo, la nave proseguirà con l’allestimento e l’integrazione dei sistemi. Nel frattempo, il comandante della Flotta del Pacifico, l’ammiraglio Viktor Liina, ha confermato che l’equipaggio è stato formato e ha iniziato l’addestramento all’inizio di questo mese, in vista della partecipazione alle fasi finali di messa in servizio.

Le corvette del Progetto 20380 sono state progettate per missioni di pattugliamento, scorta e combattimento navale, combinando diversi sistemi d’arma su una piattaforma con un dislocamento di circa 2.200 tonnellate e una lunghezza di 104 metri. Il loro armamento comprende missili antinave Kh-35 Uran, sistemi di difesa aerea Redut, un cannone navale A-190 da 100 mm e il sistema antisommergibile Paket-NK, oltre a strutture per l’impiego di un elicottero Ka-27. Questa combinazione consente loro di contrastare minacce di superficie, aeree e sottomarine, fornendo alla Flotta del Pacifico unità in grado di svolgere compiti di protezione e scorta senza dover dipendere esclusivamente da navi di maggiori dimensioni.

La futura entrata in servizio della Groznyy proseguirà un programma che ha già consegnato quattro corvette di questa classe alla Flotta del Pacifico: la Sovershennyy, la Gromkiy, l’Aldar Tsydenzhapov e la Rezkiy. Queste unità partecipano regolarmente ad attività di pattugliamento e addestramento.

La corvetta Rezkiy ha recentemente condotto esercitazioni simulate di ricerca e attacco contro un sottomarino nel Mar del Giappone, operando a fianco di un aereo da pattugliamento marittimo Il-38. Questo tipo di attività permette di osservare una delle funzioni per cui sono state progettate le navi del Progetto 20380: l’individuazione e il tracciamento di minacce sottomarine, in coordinamento con altre risorse navali e aeree.

Tuttavia, il varo della Groznyy non implica ancora un effettivo aumento delle unità operative della Flotta del Pacifico. La nave deve completare l’allestimento, l’integrazione e la valutazione dei suoi sistemi di combattimento e le relative prove prima di essere consegnata alla Marina russa. Al momento, non è stata annunciata una data precisa per la sua entrata in servizio.

Anna Lotti

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