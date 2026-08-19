RUSSIA. Prende il mare il Sottomarino dell’Apocalisse

Il sottomarino nucleare speciale Khabarovsk, progettato per trasportare il gigasiluro a propulsione nucleare Poseidon, sta attualmente effettuando prove in mare nel Mar Bianco. Il Khabarovsk è il primo di tre sottomarini di una nuova classe progettata per trasportare i siluri nucleari autonomi a lungo raggio Poseidon. Il suo design si basa sullo scafo del sottomarino di classe Borei, ma è significativamente più corto perché privo della sezione per i missili balistici.

Diversi blog militari russi, tra cui Voennoe Obozreniee (Military Reviews), Amalnews (sezione Military), hanno riportato che il Khabarovsk ha preso il mare il 17 agosto. Nessuna informazione ufficiale sul viaggio è stata pubblicata dal cantiere navale Sevmash o dai media statali russi, riporta Barents Observer.

La costruzione del sottomarino è iniziata nel luglio 2014, [molto prima che Vladimir Putin annunciasse nel 2018 che gli ingegneri russi stavano sviluppando un veicolo senza equipaggio a propulsione nucleare e armato con testate nucleari, progettato per attraversare l’Atlantico o il Pacifico e colpire obiettivi costieri negli Stati Uniti.

Il Khabarovsk è stato varato il 1° novembre 2025. Inizialmente, l’entrata in servizio del sottomarino con la Marina russa era prevista per il 2020, ma la costruzione ha subito un notevole ritardo per ragioni non rese pubbliche. La costruzione di una seconda unità della stessa classe, denominata Orenburg, è iniziata lo scorso anno. Non sono state pubblicate informazioni sulla data di varo di questo sottomarino. Lo stesso vale per la terza unità, di cui non si sa nemmeno se la costruzione sia iniziata.

Quel che è certo è che il Khabarovsk verrà trasferito alla Flotta del Pacifico, dove è attualmente in costruzione una struttura dedicata all’arma Poseidon. A Severodvinsk, c’è una struttura portuale speciale supporta il programma Poseidon, in fase di sviluppo e collaudo da almeno un decennio. Sia navi di superficie che il sottomarino Belgorod hanno trasportato l’arma nelle acque artiche aperte per effettuare dei test.

Il secondo sottomarino della classe Khabarovsk dovrebbe entrare in servizio con la Flotta del Nord. Alla fine di ottobre 2025, Vladimir Putin ha affermato che era stato effettuato con successo un test del drone sottomarino a propulsione nucleare Poseidon: ”Per la prima volta, siamo stati in grado non solo di lanciarlo da un sottomarino utilizzando il suo motore ausiliario, ma anche di avviare la centrale nucleare, dove l’apparato ha operato per un certo periodo di tempo”, ha dichiarato Putin.

Il Khabarovsk sarebbe in grado di trasportare sei siluri Poseidon. Si dice che l’arma, lunga 24 metri, abbia una gittata di 10.000 chilometri e una profondità operativa massima di 1.000 metri, il che potrebbe renderla difficile da intercettare con i sistemi convenzionali di guerra antisommergibile.

Anna Lotti

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