INDONESIA. Giacarta intende comprare petrolio a buon mercato da Mosca

Il piano dell’Indonesia di comprare petrolio dalla Russia ha acceso un confronto sul ruolo geopolitica stesso di Giacarta. La nazione del sud-est asiatico, che ha disperatamente bisogno di petrolio a buon mercato per controllare l’inflazione, indipendentemente dalla sua provenienza, ha attirato forti critiche e accuse perché comprare dalla Russia riempirà solo le casse di Vladimir Putin.

Jakarta sotto il presidente Joko Widodo ha a lungo dato priorità alle questioni interne rispetto alle preoccupazioni globali, ma come presidente del G-20 di quest’anno e come leader di un’economia emergente, Widodo potrebbe ora sentire una pressione aggiuntiva riguardo alle politiche del suo governo.

Il ministero dell’energia dell’Indonesia dice che il paese non ha importato petrolio dalla Russia negli ultimi anni. Ma si sta muovendo per fare proprio questo. Il presidente di Pertamina, Nicke Widyawati, il 28 marzo ha chiesto ai legislatori il permesso di comprare petrolio russo ad un “buon prezzo”, facendo la richiesta durante una sessione parlamentare: «Politicamente, non c’è nessun problema finché la compagnia con cui stiamo trattando non è stata sanzionata (…) Abbiamo anche discusso l’accordo di pagamento, che potrebbe passare attraverso l’India».

Anche se gli esperti indonesiani esprimono preoccupazione per l’acquisto di petrolio dalla Russia, l’opinione pubblica è piuttosto favorevole all’idea, almeno sui social media. Pertamina, riporta Nikkei, non ha ricevuto il via libera. Separatamente, Pertamina dal 2016 sta lavorando a un progetto di raffineria congiunto da 13 miliardi di dollari nella provincia di East Java con la compagnia energetica russa Rosneft. L’acquisizione di terreni e lo sgombero, così come il lavoro di progettazione ingegneristica front-end, sono in corso nonostante le sanzioni finanziarie e commerciali contro la Russia.

Se un accordo fatto quando l’Indonesia e la Russia hanno iniziato a lavorare sulla raffineria è ancora valido, l’Indonesia dipenderebbe da quasi un quinto delle sue importazioni di petrolio greggio dalla Russia. I leader indonesiani hanno sentito a lungo la necessità di gestire l’inflazione, sapendo le possibili ripercussioni del non farlo.

Non c’è da stupirsi, quindi, che il governo di Widodo abbia precedentemente insistito nel mantenere bassi i prezzi dell’energia, nonostante quello che si prevede sarà un bilancio significativamente gonfiato per i sussidi energetici quest’anno. Ora, tuttavia, l’impennata dei prezzi del petrolio causata dall’invasione russa dell’Ucraina ha costretto la più grande economia del sud-est asiatico a trasferire alcuni dei costi più elevati agli automobilisti e agli altri utenti di energia. La mossa dovrebbe far salire ulteriormente il tasso di inflazione dell’Indonesia dal 2,64% di marzo, un massimo di due anni.

Se gli alti prezzi del petrolio persistessero, potrebbero tagliare un intero punto percentuale dal tasso di crescita dell’Indonesia e di altre grandi economie in via di sviluppo che importano molto petrolio, secondo la Banca Mondiale. La situazione riflette come gli alti prezzi del petrolio possono influenzare l’economia e la politica di un importatore netto di petrolio che si vanta della sua politica estera indipendente e attiva.

Quest’anno, l’Indonesia ospiterà i ministri e i leader del G-20, e l’escalation della guerra in Ucraina ha oscurato l’opportunità dell’Indonesia, e Widodo potrebbe essere fortunato ad essere in grado di alzarsi ed essere riconosciuto come arbitro mentre le maggiori potenze mondiali si lanciano minacce a vicenda.

A marzo, Widodo è stato reticente ad affrontare la questione della partecipazione della Russia, dicendo solo che il G-20 è un «incontro per la cooperazione economica» e non una sede politica. Il governo di Widodo potrebbe non sentirsi obbligato a seguire le sanzioni guidate dall’Occidente contro la Russia, ma dato il suo ruolo nel G-20 di quest’anno, è sempre più sotto pressione per essere più assertivo sulla questione della Russia.

L’Indonesia non è l’unico paese asiatico che vuole mantenere almeno una parte della sua relazione energetica con la Russia. All’inizio di questo mese, il ministro del commercio Koichji Hagiuda ha detto che il Giappone sta dando la priorità alla sicurezza energetica e non si ritirerà dai progetti di gas Sakhalin-1, Sakhalin-2 e Arctic LNG 2 (ARC 2) in Russia.

Lo Sri Lanka, nel frattempo, ha acquistato carbone scontato dall’unità di Singapore del commerciante di carbone russo SUEK AG, secondo Reuters. In India, i rapporti dei media locali suggeriscono che Mosca ha offerto petrolio greggio scontato a Nuova Delhi e che il governo del primo ministro Narendra Modi sta esaminando l’affare.

Anche se Pertamina guarda ancora al”buon prezzo” che la Russia sta offrendo, la pressione internazionale per isolare il Cremlino cresce, nonostante i rischi di isolamento.

