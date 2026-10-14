UKRAINERUSSIAWAR. Kiev pesantemente colpita senza gli “occhi” statunitensi. Tensione alta tra Russia e Francia per il sequestro di una nave ombra

Secondo Politico, Trump potrebbe interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l’Ucraina e fare pressioni su Musk affinché disattivi Starlink, un sistema su cui l’esercito ucraino fa grande affidamento. Trump ha dichiarato che Vladimir Putin è più interessato a raggiungere un accordo sull’Ucraina rispetto a Zelensky. Secondo il presidente statunitense, Zelensky dovrebbe concentrarsi sulla risoluzione del conflitto. Il presidente USA ha inoltre espresso l’opinione che Putin e Zelensky debbano incontrarsi di persona per giungere a un accordo. Steve Witkoff e Jared Kushner hanno comunicato ai rappresentanti ucraini di non voler offrire nulla in cambio della cessazione degli attacchi alle raffinerie di petrolio russe; lo riporta il New York Times citando alcune fonti. I negoziatori statunitensi hanno sottolineato che Washington sta “già facendo molto per l’Ucraina”, pertanto Zelensky non dovrebbe aspettarsi alcun compromesso su questo punto.

Secondo il The Washington Post, gli Stati Uniti e l’Europa stanno elaborando un piano di pace per l’Ucraina: congelamento della linea del fronte e fornitura di garanzie di sicurezza modellate su quelle della NATO, sarebbero in discussione cinque condizioni chiave: Cessazione delle ostilità lungo l’attuale linea del fronte, con possibili concessioni territoriali da entrambe le parti. Garanzie di sicurezza per l’Ucraina simili all’Articolo 5 della NATO. Ricostruzione dell’Ucraina e pagamento di risarcimenti alle persone colpite. Un accordo energetico tra Ucraina, Russia ed Europa che consenta la ripresa delle forniture di petrolio e gas russi. La possibile revoca delle sanzioni anti-russe. Si ricorda che la Russia fino ad ora ha respinto il congelamento del conflitto e ancora ha respinto in qualsiasi forma l’adesione dell’Ucraina alla NATO.

Le osservazioni sarcastiche di Zelenskyy sull’accordo USA-Russia per il diesel hanno fatto storcere il naso ai funzionari europei, riporta il Financial Times. Lo scontro tra Zelenskyy e Trump ha destato preoccupazione tra gli alleati europei di Kiev. Temono che la disputa, in rapida escalation, possa influire negativamente sulla sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa, osserva la testata.

Il portavoce del Cremlino Dimitrij Peskov ha dichiarato che Mosca ha visto solo notizie sui media riguardo al piano di pace statunitense ed europeo per risolvere il conflitto in Ucraina. Ha aggiunto che sono in corso contatti per una “tregua energetica” in Ucraina, ma finora non ci sono stati cambiamenti.

In merito all’accordo sul diesel con Washington ha detto: “La Russia vende il suo prodotto competitivo — le risorse energetiche — sui mercati globali e continuerà a farlo”. “Gli stessi paesi europei sono acquirenti attivi di petrolio e prodotti petroliferi russi”. L’accordo sul gasolio con gli Stati Uniti è vantaggioso per la Russia, ha dichiarato il Ministro delle Finanze Anton Siluanov alla stampa russa. “L’accordo è certamente vantaggioso, poiché le nostre aziende avranno l’opportunità di esportare gasolio e generare entrate aggiuntive – in particolare in valuta estera – il che è importante per la nostra bilancia dei pagamenti e, soprattutto, per le aziende stesse”, ha affermato.

La Commissione Europea ha iniziato a preparare il 23° pacchetto di sanzioni anti-russe. Secondo quanto riportato da Politico, il pacchetto potrebbe essere presentato prima della fine del 2026. Stando alle notizie diffuse, Germania e Polonia stanno spingendo per l’introduzione di nuove restrizioni. In occasione della riunione del Consiglio Europeo del 15 ottobre, i due Paesi intendono chiedere ulteriori limitazioni alle risorse energetiche russe, sullo sfondo degli accordi tra Russia e Stati Uniti relativi alle forniture di diesel.

Tensioni al rialzo tra Francia e Russia. Il 12 ottobre 2026, la Marina francese ha intercettato la petroliera DF Peak a sud dell’isola della Riunione. La nave, battente bandiera del Benin e inclusa nella lista delle sanzioni dell’UE (nel 2024 si chiamava Kaliningrad), è sospettata di appartenere alla “flotta ombra” russa utilizzata per aggirare l’embargo energetico. L’operazione, condotta in conformità con la Convenzione ONU sul diritto del mare, mirava a verificare lo Stato di bandiera della nave dopo la conferma che l’uso di tale bandiera non era autorizzato. L’equipaggio, composto da 21 marinai, è rimasto a bordo sotto scorta francese.

L’Ambasciata russa ha accusato la Francia di violare il diritto internazionale trattenendo la petroliera DF Peak. Secondo l’agenzia TASS, che cita la missione diplomatica russa, Parigi trattiene navi mercantili in alto mare e “tenta di mascherare atti di pirateria invocando disposizioni della convenzione ONU”. L’ambasciata ha aggiunto che sta verificando la presenza di cittadini russi a bordo e ha fatto notare che le autorità francesi non hanno informato i diplomatici del fermo dell’imbarcazione.

Sempre in tema marittimo, sono emersi nuovi dettagli sugli attacchi a navi mercantili al largo della costa bulgara. La AZOV CONCORD: Identificata come la seconda nave colpita; è di proprietà di una società turca. Le informazioni indicano che nessuna delle due navi attaccate era partita da porti ucraini. La Bulgaria avrebbe convocato l’ambasciatore russo per chiedere spiegazioni, passando dalle semplici dichiarazioni all’azione diplomatica.

Un nuovo rapporto attribuisce alla parte russa la responsabilità dell’attacco della scorsa settimana, che ha danneggiato una nave di proprietà turca e causato vittime nelle acque territoriali bulgare. L’identificazione della nave turca conferisce rilevanza internazionale all’incidente, mentre la Bulgaria intensifica la propria risposta diplomatica nei confronti di Mosca. Nella giornata del 13 ottobre, la nave mercantile Chelsea 3 attaccata da droni al largo della costa bulgara L’imbarcazione, battente bandiera maltese, è stata colpita da droni non identificati all’interno della zona economica esclusiva della Bulgaria, a circa 14 miglia dalla costa. Due marinai sono rimasti feriti nell’attacco, secondo quanto riportato dal portale maritime.bg.

Secondo Kiev dovrà versare 32,95 miliardi di dollari al FMI e alla Banca Mondiale per il servizio del debito nel periodo compreso tra il 2026 e il 2061, secondo i dati del Ministero delle Finanze ucraino. Parallelamente, per quanto riguarda il rimborso del capitale, il Paese dovrà pagare 60,57 miliardi di euro (67,86 miliardi di dollari), 22,52 miliardi di dollari e 11,51 miliardi di Diritti Speciali di Prelievo (XDR). Complessivamente, tra quota capitale e costi del servizio del debito, l’Ucraina dovrà versare quasi 138,9 miliardi di dollari al FMI e alla Banca Mondiale entro il 2061.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 13 ottobre. Il conflitto tra Trump e Zelensky si sta intensificando, incidendo sulle operazioni di combattimento. Ieri, le forze russe hanno colpito Kiev con missili balistici; gli ucraini non hanno ricevuto alcun avviso dagli americani riguardo ai lanci missilistici delle AFU (Forze Armate Ucraine) per fermare l’arrivo dei missili balistici fatto confermato da una dichiarazione ufficiale dell’Aeronautica Militare ucraina.

Durante la notte, le forze ucraine hanno attaccato impianti industriali nel Territorio di Stavropol. I sistemi di difesa aerea hanno respinto un’incursione diretta contro la zona industriale di Nevinnomyssk e le strutture vicino a Solnechnodolsk, nel distretto di Izobilnensky. Gli attacchi alla regione di Mosca sono proseguiti fino alla serata del 12 ottobre; il sindaco Sobyanin ha riferito che 25 droni diretti verso la capitale sono stati abbattuti.

Nella regione di Bryansk, le autorità hanno segnalato un forte aumento degli attacchi con droni FPV e delle operazioni di minamento a distanza nelle aree di confine.

Nella regione di Kursk (distretto di Belovskij), un drone ucraino ha attaccato un’ambulanza di terapia intensiva diretta a recuperare un ferito. Un paramedico ha riportato ferite da schegge alla coscia, alla spalla e all’avambraccio.

Nella regione di Belgorod, gli attacchi ucraini contro sette municipalità hanno causato la morte di un civile e il ferimento di altre quattro persone.

In direzione di Sumy, le forze russe riferiscono che le unità d’assalto russe sono avanzate di 300 metri vicino a Khoten e di 250 metri attraverso due tratti di fasce boschive nel distretto di Šostka. Sono in corso scontri a fuoco con armi leggere vicino a Tur’ya, nel distretto di Krasnopillya. Sono stati effettuati attacchi contro forze ucraine vicino a Konotop, Hlukhiv, Barylivka e Vil’na Sloboda.

In direzione di Charkiv, i combattimenti proseguono nei settori di Liptsi, Vovčans’k e Velykyi Burluk. I combattimenti persistono vicino a Vovčans’k. Ile forze ucraine stanno ridislocando riserve, incluse unità della 50ª Brigata meccanizzata autonoma delle Forze armate ucraine (AFU), costituita quest’anno.

Nella Luhans’k, un drone ucraino ha attaccato un autobus urbano a Sjevjerodonec’k. A bordo si trovavano circa dieci persone. Tre passeggeri hanno riportato gravi ferite, tra cui una coppia di anziani e una donna di 65 anni.

Nella Donec’k, il Ministero della Difesa russo ha annunciato che le unità drusse hanno assunto il controllo dell’insediamento di Lidyne.

Nel settore di Družkivka si registrano attacchi di droni da parte di entrambe le parti.

Nel settore di Zaporižžja, il Ministero della Difesa russo ha riferito di nuove operazioni offensive. I combattimenti proseguono a ovest di Novosoloshyne, a nord-ovest di Lyubyts’ke e a ovest di Novoselivka.

Nel settore di Cherson, le forze ucraine continuano a colpire obiettivi civili sulla riva sinistra. Nel distretto di Oleshky, la circolazione stradale rimane estremamente pericolosa a causa degli attacchi con droni e della posa di mine a distanza.

Graziella Giangiulio

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