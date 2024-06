ISRAELHAMASWAR. Militari criticano la strategia della guerra ad Hamas. Flotta Usa nel Mediterraneo per aiutare Israele contro Hezbollah. Cipro blocca i visti per i libanesi

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere disposto a “tollerare attacchi personali” se gli Stati Uniti inviassero armi dopo che l’amministrazione Biden lo ha criticato per un video pubblicato all’inizio di questa settimana in cui esprimeva preoccupazione per il sostegno di Washington alle armi del suo paese.

Secondo un sondaggio dell’Istituto Israeliano per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale, il 15% degli intervistati israeliani sta pensando di lasciare Israele. Solo il 12% degli israeliani ritiene che gli obiettivi della guerra di Gaza saranno pienamente raggiunti. Solo il 36% degli israeliani ritiene che una piccola percentuale degli obiettivi della guerra verrà raggiunta, mentre il 10% ritiene che non verranno raggiunti. Solo il 29% degli israeliani era pronto a incoraggiare i propri figli a partecipare alle battaglie.

Il portavoce dell’IDF, contrammiraglio Daniel Hagari, ha affermato che Hamas non può essere sconfitto, scontrandosi con Netanyahu. A lungo criticato in patria e all’estero, l’approccio di Netanyahu è ora oggetto di un profondo disaccordo con i suoi vertici e con il principale alleato del suo paese, gli Stati Uniti. E mercoledì il principale portavoce delle Forze di Difesa Israeliane sembrava mettere a nudo la spaccatura ai vertici del paese. L’obiettivo centrale dichiarato della guerra a Gaza – distruggere Hamas – non era possibile e mantenerlo significava “gettare sabbia negli occhi del pubblico”, ha detto il contrammiraglio Daniel Hagari. “Hamas è un’idea. Chiunque pensi che possiamo eliminare Hamas si sbaglia”, ha detto Hagari durante un’intervista all’emittente israeliana Channel 13. “Il livello politico deve trovare un’alternativa – altrimenti rimarrà”, ha detto, riferendosi al gruppo militante palestinese. Hamas ha accolto i commenti di Hagari come un'”ammissione” di sconfitta. “Se non portiamo qualcos’altro a Gaza, alla fine avremo di nuovo Hamas”, ha avvertito. L’assenza di un piano postbellico per Gaza è stata al centro delle motivazioni di Gantz per lasciare il gabinetto di guerra di Netanyahu e ha anche suscitato critiche da parte del ministro della Difesa Yoav Gallant.

Secondo il Middle East Observer: “Hezbollah non ha avvertito Cipro all’improvviso. Tutte le esercitazioni con Israele per attacchi e guerra al Libano sono annunciate pubblicamente. Cipro oggi ha negato ogni possibile coinvolgimento futuro” .

A seguito della minaccia del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, contro Cipro per il suo presunto ruolo nell’attacco israeliano al Libano; l’ambasciata cipriota a Beirut ha sospeso il rilascio dei visti ai cittadini libanesi.

Funzionari israeliani hanno detto agli Stati Uniti che intendono spostare presto le risorse dal sud di Gaza al nord di Israele in preparazione di una possibile offensiva contro Hezbollah, ma gli Stati Uniti sono preoccupati per la potenziale vulnerabilità dell’Iron Dome se scoppiasse una guerra. Gli Usa temono seriamente che, nel caso di una vera e propria guerra tra Israele e Hezbollah, il gruppo militante sostenuto dall’Iran potrebbe sopraffare le difese aeree israeliane nel nord, incluso il tanto decantato sistema di difesa aerea Iron Dome, riporta CNN.

Shaul Goldstein, Ad di Noga Energy, l’operatore di sistema indipendente per la rete energetica israeliana, ha dichiarato durante una conferenza a Sderot quando gli è stato chiesto se la rete elettrica israeliana fosse preparata per una guerra contro Hezbollah nel nord, “Dopo 72 ore senza elettricità in Israele, sarà impossibile vivere qui. Siamo in una brutta situazione e non siamo pronti per una vera guerra”. Le sue parole sono state

duramente criticate e lo stesso Goldstein dopo poche ore ha ammesso riessersi sbagliato e di aver detto cose non corrispondenti a verità.

Secondo la difesa statunitense, il Carrier Strike Group 2, inclusa la Uss Dwight D. Eisenhower, CVN-69, stanno attualmente conducendo operazioni contro il gruppo terroristico Houthi nel Mar Rosso meridionale, ma sarà presto ridistribuito nel Mediterraneo orientale per assistere Israele nella difesa del suo spazio aereo settentrionale dagli attacchi su larga scala di missili a lungo raggio, razzi e droni che si prevede saranno lanciati da Hezbollah all’inizio di un’offensiva terrestre e aerea israeliana nel Libano meridionale.

Una volta nel Mediterraneo orientale, le navi si collegheranno con altre navi della marina americana e britannica attualmente schierate nel Mediterraneo e dalla stazione navale Rota in Spagna, mentre le forze della coalizione con l'”Operazione Aspides” dell’UE continueranno con le operazioni contro gli Houthi nel Mar Rosso.

Sul fronte bellico da segnalare cambiamenti tattici rivoluzionari sul fronte libanese: Hezbollah ha effettuato con successo la prima operazione utilizzando droni FPV e ha distrutto un sistema di acquisizione degli obiettivi e di guerra elettronica del sistema di difesa missilistica Iron Dome. L’uso di queste armi rappresenta un problema grosso e molto difficile per Israele.

Le preoccupazioni per la guerra nel Libano tocca anche il Senato Usa. Il senatore repubblicano Marco Rubio, vicepresidente della commissione intelligence del Senato, ha rilasciato un avvertimento secondo cui in Medio Oriente si sta preparando una “guerra molto pericolosa” tra Israele e Hezbollah, e forse anche Iran.

Ma anche gli Usa sono nel mirino. Il Comitato di coordinamento della resistenza irachena ha rilasciato una dichiarazione in cui suggerisce un consenso tra le milizie irachene appoggiate dall’Iran per riprendere gli attacchi contro le forze statunitensi. Questa è la prima dichiarazione coordinata del Comitato di coordinamento della resistenza irachena da quando gli attacchi alle forze statunitensi si sono interrotti nel gennaio 2024 che suggerisce un tale consenso. Iran e Hamas continuano a coordinarsi politicamente per mantenere l’allineamento lungo l’Asse della Resistenza durante la guerra Israele-Hamas.

Recenti rapporti statunitensi e israeliani hanno sottolineato la minaccia di razzi, droni e missili Hezbollah che Israele potrebbe affrontare in caso di una grande guerra tra Israele e Hezbollah. Hezbollah sta prendendo di mira le risorse di difesa aerea e le attrezzature di sorveglianza israeliane, probabilmente per creare vantaggi temporanei e locali nei confronti di Israele e prepararsi a una possibile escalation. La natura tatticamente sofisticata dei due attacchi di Hamas contro unità dell’IDF a Rafah il 20 giugno sottolinea che i due battaglioni di Hamas a Rafah rimangono unità combattenti coese che non sono state sconfitte o gravemente degradate. Ciò è coerente con il rapporto dell’IDF secondo cui ha “piuttosto degradato” due dei quattro battaglioni di Hamas a Rafah.

Il Ministro degli Affari Esteri spagnolo, José Manuel Albares, e il suo omologo del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, hanno tenuto una conferenza stampa a Madrid.

Albares ha detto che: “La cessazione delle operazioni militari a Rafah è necessaria e faremo tutto il possibile per sostenere il diritto internazionale. Sosteniamo la soluzione dei due Stati e riconosciamo il diritto di Israele a difendersi dagli attacchi “terroristici”. Vogliamo che la Cisgiordania e Gaza formino uno Stato una volta finita la guerra. Stiamo lavorando con i nostri partner per ridurre la tensione nel sud del Libano e questo è un altro motivo per fermare la guerra a Gaza”.

Al Thani ha aggiunto: “Stiamo lavorando per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e scambiare prigionieri e detenuti. Accogliamo con favore la decisione della Spagna di unirsi al caso presentato dal Sud Africa davanti alla Corte Internazionale di Giustizia. Il riconoscimento dello Stato palestinese è un messaggio importante per rifiutare i doppi standard. Stiamo facendo tutto il possibile per fermare l’escalation e respingere completamente le minacce di Hezbollah”.

E adesso uno sguardo alle operazioni a Rafah e Gaza inviando però dal Mar Rosso.

Nella regione del Mar Rosso, gli attacchi dei militanti Ansarallah contro navi militari e mercantili sono continuati senza sosta. Gli Houthi hanno lanciato missili contro un cacciatorpediniere statunitense, la nave CAPTAIN PARIS e la petroliera Happy Condor, senza colpirli.

Stati Uniti le forze navali hanno anche intercettato diversi droni Houthi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Nella scorsa settimana, le forze della coalizione hanno abbattuto almeno dieci droni che prendevano di mira navi civili. Purtroppo la nave portarinfuse Tutor, coppia da un drone marino houthi è affondata.

In risposta agli attacchi Houthi, l’aeronautica americana ha colpito l’isola di Kamaran, l’aeroporto internazionale di Al Hodeidah e Al Jabin. Diverse stazioni radar del traffico sono state colpite durante gli attacchi aerei della Coalizione Occidentale.

Nel nord della Striscia di Gaza, le truppe israeliane hanno nuovamente attaccato sia le città satellite che la capitale dell’enclave palestinese. Gli edifici residenziali e le infrastrutture sono stati danneggiati: ci sono state vittime civili.

Nel sud dell’Enclave, unità dell’Idf sono avanzate verso le rovine dell’ex magazzino dell’Unrwa nel campo di Al-Shaboura, e hanno anche ampliato la loro zona di controllo nel quartiere saudita di Tell al-Sultan.

In Cisgiordania sono continuati i raid delle forze di sicurezza israeliane in diversi insediamenti, che hanno portato alla detenzione di diverse decine di persone. E ad Al-Faraa l’operazione dell’Idf ha portato a scontri con i militanti locali.

Lungo il confine con il Libano, la situazione resta tesa: Hezbollah ha sparato su una decina di obiettivi dell’IDF, mentre gli israeliani operavano in tutto il sud del Libano, uccidendo due membri del gruppo libanese.

In Israele si sono svolte regolari proteste per chiedere il rilascio degli ostaggi e le dimissioni dell’attuale governo. A Tel Aviv i manifestanti hanno bloccato l’autostrada Ayalon e bloccato il traffico per diverse ore.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

