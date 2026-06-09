COREA DEL NORD. Xi a Kim: Asse incrollabile tra Pechino e Pyongyang

Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto un’accoglienza trionfale a Pyongyang all’inizio della sua visita di Stato di due giorni in Corea del Nord, la prima in sette anni. Dopo l’atterraggio all’aeroporto, dove Xi e la first lady Peng Liyuan sono stati accolti con una stretta di mano dal leader nordcoreano Kim Jong-un e dalla moglie Ri Sol-ju, il leader cinese è stato scortato per le strade di Pyongyang da un corteo di nove auto fino a Piazza Kim Il-sung, il principale luogo della capitale per parate ed eventi politici.

Lì, durante una cerimonia di benvenuto ufficiale, il leader cinese è stato accolto con un tappeto rosso e una salva di 21 colpi di cannone, ed è stato salutato da una formazione di cavalleria e da una banda militare che hanno suonato gli inni nazionali dei due Paesi, riporta SCMP.

Quando Xi Jinping è arrivato a Pyongyang lunedì, si è trovato di fronte a un Paese che sta vivendo un notevole sviluppo sia nel programma nucleare che nelle capacità di combattimento convenzionali. La Corea del Nord ha beneficiato di questi sviluppi grazie alla tecnologia militare e agli aiuti economici russi, ricevuti in cambio dell’invio di truppe e attrezzature a sostegno della guerra di Mosca in Ucraina. Questi progressi potrebbero aiutare Pyongyang a minacciare l’equilibrio di potere nei confronti della Corea del Sud e degli Stati Uniti.

Stando a Reuters, le relazioni tra Cina e Corea del Nord si trovano a un “nuovo punto di partenza storico”, ha dichiarato lunedì il presidente Xi Jinping in un intervento pubblicato dai media statali nordcoreani. La politica irremovibile della Cina è quella di sviluppare i legami con il Nord ed entrambi i Paesi intensificheranno gli scambi in tutti i settori, ha affermato Xi sul quotidiano Rodong Sinmun: “Dobbiamo opporci all’egemonia, all’autoritarismo e a tutti i tentativi e le cospirazioni per far rivivere il militarismo che mettono in pericolo la sicurezza e la stabilità regionale”, ha aggiunto Xi.

Xi si è anche impegnato a collaborare con la Corea del Nord per promuovere un multilateralismo equo e ordinato e una globalizzazione economica inclusiva a beneficio del mondo, aggiungendo che la pace e la stabilità regionale a lungo termine sono l’obiettivo comune di entrambe le nazioni.

Xi Jinping è accompagnato nella visita di Stato dalla moglie Peng Liyuan, dal capo di gabinetto de facto Cai Qi e dal ministro degli Esteri Wang Yi. L’anno scorso aveva ospitato Kim Jong-un e altri leader a una grande parata militare a Pechino, insieme al presidente russo Vladimir Putin. Da allora Pyongyang ha ripreso i valichi di frontiera con la Cina e intensificato gli scambi interrotti durante la pandemia di COVID-19, mentre Air China ha ripristinato i voli tra le due capitali a marzo.

Alla vigilia dell’arrivo di Xi Jinping, Pyongyang ha cercato di ostentare la propria forza svelando i piani per un cacciatorpediniere da 10.000 tonnellate e riaffermando il proprio status di potenza nucleare.

Secondo quanto affermato domenica dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), la Corea del Nord possiede probabilmente un arsenale nucleare di circa 60 testate, rispetto alle 50 di un anno fa. Si stima inoltre che la Corea del Nord stia aumentando la produzione di materiale fissile oltre il livello attualmente sufficiente per almeno altre 30 testate.

Lunedì Xi Jinping ha subito dichiarato che l’impegno di Pechino nei confronti della Corea del Nord e del suo leader Kim Jong-un è “incrollabile”. “Indipendentemente da come cambierà la situazione internazionale, la ferma posizione del Partito Comunista Cinese e del governo nel dare grande valore alla tradizionale amicizia tra la Cina e la RPDC rimarrà immutata.” “La Repubblica Popolare di Corea non cambierà”, ha detto Xi a Kim, secondo l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua.

Antonio Albanese

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