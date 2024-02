GERMANIA. Turchia e Grecia firmano l’iniziativa missilistica tedesca

La Turchia e la Grecia hanno aderito formalmente il 15 febbraio a un progetto di difesa missilistica guidato dalla Germania, portando a 21 il numero dei membri della cosiddetta European Sky Shield Initiative, secondo il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.

«Si tratta di una cifra considerevole in un tempo così breve», ha detto Pistorius ai giornalisti prima di un incontro con i suoi omologhi della NATO a Bruxelles, riporta Miami Herald.

La spinta per rafforzare la difesa aerea europea da parte del governo di Berlino è stata annunciata per la prima volta dal cancelliere tedesco Olaf Scholz in un discorso a Praga nell’agosto 2022.

Coinvolge i paesi che acquistano congiuntamente sistemi di difesa aerea e missilistica ed è progettata per aumentare l’efficienza in termini di costi e la flessibilità.

Tuttavia, la mossa ha sconvolto la Francia, che non ha aderito, perché vuole che le nazioni europee acquistino sistemi realizzati dagli stessi appaltatori del continente piuttosto che fare affidamento in parte su apparecchiature prodotte negli Stati Uniti e in Israele.

Pistorius ha anche firmato un contratto di acquisto con la sua controparte slovena per un sistema di difesa aerea IRIS-T SLM, riporta Bloomberg.

Il ministro greco della Difesa Nikos Dendias ha anche incontrato il suo omologo turco Yasar Guler. Prima dell’incontro Dendias ha detto: «Credo che sia una buona occasione per ricordare che è assolutamente necessario preservare l’attuale clima di minore tensione ed evitare qualsiasi provocazione, qualsiasi azione che possa minacciare l’atmosfera di calma che ora prevale», riporta Ekathimerini.

Gli altri paesi coinvolti nel memorandum sono Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Bulgaria.

L’iniziativa europea Sky Shield consente alle nazioni partecipanti di acquisire congiuntamente un sistema di difesa aerea e missilistica in modo efficiente ed economicamente vantaggioso utilizzando soluzioni interoperabili e pronte all’uso per la difesa dell’Alleanza.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/