GERMANIA. Fabbrica tedesco-danese per produrre proiettili d’artiglieria

I leader di Germania e Danimarca si sono riuniti in 12 febbraio in una cerimonia per l’inaugurazione di una nuova fabbrica di munizioni, sottolineando gli sforzi dell’Europa per aumentare la produzione di armi alla luce della guerra russa in Ucraina.

Si prevede che l’impianto costruito dalla società di difesa Rheinmetall nel suo sito esistente a Unterluess, nel nord della Germania, produrrà circa 200.000 proiettili di artiglieria all’anno insieme ad esplosivi e possibilmente altri componenti, comprese le testate missilistiche. Rheinmetall si farà carico del costo di circa 300 milioni di euro, riporta AP.

Rheinmetall ha affermato che la produzione nel sito soddisferà principalmente le esigenze dell’esercito tedesco, la Bundeswehr. La società ha affermato che la priorità è avviare la produzione il prima possibile e si prevede che la costruzione durerà circa un anno.

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz, presente alla cerimonia con il suo ministro della Difesa, Boris Pistorius, e il primo Ministro danese Mette Frederiksen, ha affermato che la Rheinmetall sta «gettando le basi per fornire alla Bundeswehr e ai nostri partner in Europa munizioni di artiglieria in modo indipendente e soprattutto duraturo».

Ciò è particolarmente importante alla luce del fabbisogno di munizioni dell’Ucraina, riporta Dpa.

«Finora siamo riusciti a ottenere grandi quantità dalle nostre scorte», ma ciò sta diventando sempre più difficile, ha aggiunto, il Cancelliere. «È importante fare di tutto per aumentare la produzione a livello mondiale».

L’industria degli armamenti russa supera di gran lunga quella dell’Ucraina, e Kiev ha fatto affidamento sull’aiuto occidentale per eguagliare la potenza di fuoco di Mosca. Ma i piani dei 27 paesi dell’UE di produrre 1 milione di colpi di artiglieria per l’Ucraina non sono stati all’altezza, avendo raggiunto solo circa un terzo dell’obiettivo.

La guerra in Ucraina ha accresciuto l’ansia in Germania riguardo alla preparazione delle proprie forze armate, spingendo Scholz, pochi giorni dopo l’invasione russa, ad annunciare quello che ha definito un “punto di svolta” nella spesa militare.

La Germania prevede di spendere il 2% del suo prodotto interno lordo quest’anno, un obiettivo che gli alleati della NATO si erano prefissati dieci anni fa. È anche diventato il secondo fornitore militare dell’Ucraina dopo gli Stati Uniti.

Maddalena Ingrao

