FINLANDIA. Il neo presidente vuole un posto d’onore nella NATO

Il futuro presidente della Finlandia Alexander Stubb ha detto di voler “vedere la Finlandia nel cuore della Nato”, mentre si scontra con un’imprevedibile Russia al suo confine.

«Siamo un fornitore di sicurezza, non un consumatore di sicurezza», ha affermato il futuro presidente, ripreso da The National. «Non abbiamo limiti alla nostra adesione alla NATO. Abbiamo una delle difese più forti in Europa e siamo una risorsa di sicurezza nella NATO. Vogliamo essere al centro del processo decisionale, sederci attorno ai tavoli dove vengono prese le decisioni».

Con il futuro della Nato in dubbio e Donald Trump in agguato, Stubb ha detto ai finlandesi di mantenere la calma dopo che il leader repubblicano statunitense ha suggerito che potrebbe non proteggere gli Alleati da un attacco russo. «Le campagne elettorali statunitensi sono molto diverse da quelle finlandesi e la retorica utilizzata è molto più forte», ha affermato.

Stubb ha preso il 51,6% dei voti contro il 48,4% di Haavisto nel ballottaggio del secondo turno per succedere a Sauli Niinisto. Mentre il primo ministro Petteri Orpo sovrintende alla politica interna, il presidente della Finlandia è una voce influente nelle questioni estere e di sicurezza.

Nel 2022, è stato Niinisto a chiamare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per informarlo che la Finlandia, precedentemente neutrale, avrebbe chiesto di aderire alla NATO.

La Finlandia è stata costretta a riconsiderare le sue relazioni con Mosca a causa dell’attacco russo all’Ucraina. Mentre la Finlandia e la Russia collaborano su questioni pratiche come la sorveglianza del loro confine di 1340 chilometri, non esiste “nessuna relazione politica” con il Cremlino, ha affermato Stubb. L’anno scorso la Finlandia ha chiuso la frontiera terrestre orientale dopo l’ondata di migranti in arrivo dalla Russia.

«Prima che la Russia finisca la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, sarà molto difficile avere rapporti con la Russia», ha detto Stubb. La Finlandia è stata ammessa alla Nato lo scorso anno dopo aver affrontato le proteste della Turchia nei confronti dei militanti curdi sul suo territorio. La Svezia sta ancora aspettando il consenso dell’Ungheria.

In un dibattito elettorale, Stubb aveva segnalato di essere favorevole allo stazionamento di armi nucleari sul territorio finlandese, mentre Haavisto era contrario.

L’arsenale nucleare controllato dagli Stati Uniti, così come quello della Gran Bretagna e della Francia, è considerato il garante ultimo della sicurezza della NATO.

Tuttavia, il ritorno di Trump ha messo in dubbio se gli Stati Uniti onoreranno la garanzia di mutua difesa contenuta nel trattato istitutivo della NATO.

Il primo ministro estone Kaja Kallas ha affermato che i commenti di Trump dovrebbero essere un campanello d’allarme per gli Alleati a spendere di più per la difesa. L’amministrazione Biden ha promesso il suo sostegno alla Finlandia e alla NATO.

«Penso che in questa fase sia meglio mantenere la calma e concentrarsi sulla costruzione della nostra adesione alla NATO», ha affermato Stubb.

Tommaso Dal Passo

