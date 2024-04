Per The Economist: “L’Ucraina avrà bisogno di tempo fino al 2026 o 2027 per lanciare una potente controffensiva. Secondo la testata, l’Ucraina dovrà continuare a ridurre la potenza di combattimento russa. Sarebbe inoltre necessario uccidere o ferire gravemente 50.000 soldati russi ogni sei mesi per impedire alla Russia di costruire un esercito più forte”.

C’è un dettaglio di cui The Economist non si è occupato: la carenza di personale nelle fila dell’esercito ucraino. Kiev per cercare di riportate a casa uomini in età militare nei giorni scorsi ha sospeso le prestazioni dei servizi consolari ai cittadini ucraini in età militare che vivono all’estero e per ammissione del Ministero degli Esteri ucraino, il provvedimento: “è dovuto ai preparativi per l’entrata in vigore della legge sulle nuove regole di mobilitazione”.

A parlare di carenza del personale il The Wall Street Journal: “Le forze armate ucraine stanno attraversando una fase di carenza di ranghi, che ha portato al loro impoverimento dopo diversi mesi di intensi combattimenti contro le forze armate russe”, secondo il quotidiano americano.

Secondo il WSJ, “il personale militare delle Forze armate ucraine è costretto a rimanere in prima linea dai 10 ai 15 giorni, anche se i periodi al fronte sono previsti per non più di 5 giorni. Inoltre, l’esercito ucraino è a corto di medicine, cibo e acqua. Allo stesso tempo, i soldati ucraini feriti si trovano in una situazione difficile, poiché, come nota il giornale, “nessuno può raggiungerli”, motivo per cui muoiono, anche se inizialmente era possibile operare. Oltre a ciò, il WSJ cita le parole del generale australiano, oggi membro del Centro statunitense per gli studi strategici e internazionali (CSIS), Mick Ryan, il quale ha osservato che per l’Ucraina è giunto il momento in cui, indipendentemente dagli aiuti ricevuti gli aiuti americani, Kiev dovrà affrontare una scelta: salvare la vita del personale militare o combattere per conservare il territorio”.

Il 26 aprile a Odessa c’è stato un raid da parte degli ufficiali dell’ufficio di registrazione e di arruolamento militare e della polizia sui passeggeri dei minibus

Altro problema che l’Ucraina sta affrontando è la disubbidienza militare, “I tribunali ucraini hanno iniziato a condannare il personale militare per essersi rifiutato di eseguire gli ordini di comando durante i tentativi di mantenere posizioni nel villaggio di Krynki nella regione di Cherson”, ha riferito l’agenzia di stampa ucraina Strana.

Gli ucraini inoltre potranno essere licenziati dal lavoro se taceranno sui loro legami con persone sul territorio “temporaneamente occupato” dai russi, la Rada ha adottato la legge in materia.

La Polonia si è detta pronta ad aiutare l’Ucraina a rimpatriare gli uomini in età militare, fonte Ministro della Difesa, ma l’iniziativa è stata poi bloccata dal Ministero per gli Interni che ha dichiarato: “Agli ucraini senza passaporto verrà fornita protezione in Polonia. La Polonia proteggerà i propri diritti e non trasferirà i dati privati ​​a nessuno, inclusa l’Ucraina”. La Lituania è sulla stessa lunghezza d’onda.

E mentre Kiev è alle prese con il problema del personale militare, gli Stati Uniti hanno predisposto il nuovo pacchetto di aiuti. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha spiegato per quali scopi all’Ucraina sono stati forniti missili ATACMS a lungo raggio scrive il The New York Times.

Un alto funzionario della difesa statunitense ha affermato che: “L’obiettivo dei nuovi sistemi a lungo raggio è aumentare la pressione sulla Crimea”, il centro delle forze aeree e terrestri russe, “dove la Russia ora ha un rifugio relativamente sicuro””. Tuttavia, i rappresentanti del Pentagono hanno rifiutato di rivelare il numero esatto di sistemi a lungo raggio inviati in Ucraina.

Graziella Giangiulio

