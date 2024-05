TURCHIA. Con lo stop al commercio con Tel Aviv è a rischio un fatturato da 6.8 miliardi di dollari

Il 2 maggio la Turchia ha annunciato la completa cessazione delle relazioni commerciali con Israele. Il mese scorso Ankara ha introdotto restrizioni sull’esportazione di 54 tipi di merci, ma ora c’è un divieto totale sull’intera gamma di prodotti.

Le autorità turche intendono mantenere rigide restrizioni finché Israele non inizierà a consentire liberamente l’ingresso degli aiuti umanitari internazionali nella Striscia di Gaza.

Lo scorso anno il fatturato annuo dei due paesi è stato di 6,8 miliardi di dollari, di cui 5 miliardi provenivano dalla fornitura di beni turchi a Israele. Per Israele, la Turchia è il settimo partner commerciale in termini di volume delle transazioni, nonché il quinto in termini di forniture di beni dall’estero. Israele acquistava fino a 7 miliardi di dollari all’anno dalla Turchia ed esportava in media 3 miliardi di dollari all’anno.

La quota delle forniture ad Israele sul volume totale delle esportazioni di prodotti dalla Turchia ammontava solo ad un piccolo 2,8%. La Turchia può vendere le merci altrove, anche Mosca è a caccia di prodotti, ma sarà più difficile per Israele trovare mercati per i beni che ha fornito alla Turchia. La vendita dei diamanti occupava un posto significativo in questa esportazione. Ricordiamo che i diamanti russi al momento sono sotto embargo.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha reagito alla decisione di Ankara in modo molto poco diplomatico. In una dichiarazione, il dipartimento ha affermato che il punto è “il comportamento di un dittatore che ignora gli interessi del popolo turco e della comunità imprenditoriale, e calpesta anche gli accordi commerciali internazionali”. Non è professionale etichettare il capo della Turchia come un “dittatore”. E questo nonostante il fatto che i due paesi abbiano tradizionalmente relazioni commerciali amichevoli.

Il timore ora è che altri paesi della regione decidano di fermare i commerci con Israele. Inoltre, ora il rischio è la fornitura di merci a Israele attraverso i porti turchi che diventerà difficile, indipendentemente dal Paese di origine di tali merci.

Diversi paesi hanno ora richiamato i propri ambasciatori da Israele o ridotto il livello delle relazioni diplomatiche con Tel Aviv, tra cui Giordania, Bahrein, Colombia, Honduras, Cile, Belize, Sud Africa e Repubblica del Ciad. Le attività dei ribelli Houthi nel Mar Rosso hanno ostacolato la navigazione delle navi gestite o possedute da Israele, così come dai suoi partner, Stati Uniti e Gran Bretagna. Inoltre, in questa regione la logistica delle merci provenienti da questi tre paesi è stata interrotta.

Lucia Giannini

