MEDIORIENTE. Accuse tra Turchia e Israele, ma il commercio resta

Recep Tayyip Erdogan e Benjamin Netanyahu si scambiano battute al vetriolo. Per il presidente turco il premier israeliano è il “macellaio di Gaza” mentre la Turchia è definita dai media USA “l’uomo malato della Nato”.

L’accusa da parte di Erdogan del primo Ministro israeliano Netanyahu come “macellaio” è arrivata mentre accusava la sua controparte di diffondere l’antisemitismo in tutto il mondo, riportano Afp e BneIntelliNews.

Il leader turco, che ha etichettato Israele come “stato terrorista” e ha chiesto che i suoi alti funzionari fossero processati per crimini di guerra, si è scagliato ripetutamente sulla portata della morte e della distruzione provocate contro i palestinesi nella Striscia di Gaza dagli israeliani in risposta alla massacro compiuto dai militanti di Hamas in Israele il 7 ottobre.

«Netanyahu ha già scritto il suo nome nella storia come il macellaio di Gaza», ha detto Erdogan in un discorso televisivo nazionale rivolto ai parlamentari delll’Akp; ha poi aggiunto: «Netanyahu sta mettendo in pericolo la sicurezza di tutti gli ebrei nel mondo sostenendo l’antisemitismo con gli omicidi commessi a Gaza».

Gli ostacoli che Erdogan continua a frapporre all’adesione della Svezia alla Nato stanno, nel frattempo, suscitando ancora una volta commenti aspri da parte dei sostenitori dell’alleanza di difesa transatlantica.

La Svezia ha dichiarato il 29 novembre che il massimo diplomatico turco ha informato i funzionari svedesi che si aspetta che la Turchia sarà in grado di ratificare e firmare l’adesione alla NATO entro la fine di quest’anno. Tuttavia, non ci sono garanzie, il che significa che Erdogan potrebbe sfruttare ulteriormente la questione nelle sue trattative di politica estera.

La Turchia è diventata l'”uomo malato” della NATO per alcuni analisti americani: una democrazia solo di nome, opposta ai valori occidentali e creatrice di caos nella sua regione, la Turchia è “diventata più una minaccia che un alleato della NATO”.

Oliver Varhelyi, commissario europeo per il vicinato e l’allargamento, ha detto ai giornalisti il 30 novembre che quando si tratta di Unione Europea e Turchia «c’è più di ciò che ci unisce di ciò che ci divide». Una cooperazione ampliata con la Turchia in materia di commercio, energia, trasporti e gestione della migrazione è stata tra le raccomandazioni presentate dalla Commissione europea, che ha anche confermato che i negoziati saranno ripresi su un’unione doganale UE-Turchia modernizzata, a condizione che Ankara sostenga gli sforzi per reprimere l’evasione. delle sanzioni europee contro la Russia. L’impegno sarebbe “progressivo, proporzionato e reversibile”, ha affermato poi Josep Borrell.

Tommaso Dal Passo

