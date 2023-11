ISRAELHAMASWAR. Gaza accerchiata: caccia ai leader di Hamas. 348 soldati israeliani e 11 leader di Hamas uccisi. Morti più di 10.000 civili

Lunedì l’ONU ha chiesto 1,2 miliardi di dollari in aiuti di emergenza per aiutare 2,7 milioni di palestinesi. Negli Stati Uniti sono attesi 400 titolari di passaporti americani e 1.000 delle loro famiglie lasceranno Gaza entro la fine della settimana.

Gli Stati Uniti intendono discutere passi concreti con Israele per ridurre le vittime civili nella Striscia di Gaza, ha detto il Segretario di Stato americano, Antony Blinken. Israele ha assicurato di «non avere né l’intenzione né il desiderio di prendere il controllo di Gaza e di assumersene la responsabilità» ha chiosato Blinken.

Precedentemente Blinken aveva sottolineato che Israele non ha solo il diritto, ma anche la responsabilità di difendere il proprio territorio dopo l’attacco dei militanti del movimento radicale palestinese Hamas. Le autorità americane intendono fare tutto il possibile per liberare gli stranieri detenuti dai militanti del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, ha aggiunto Blinken.

Il ministero degli Esteri russo ha detto che: «La situazione a Gaza si sta sviluppando secondo uno scenario molto negativo e le conseguenze di ciò potrebbero estendersi per decenni». E ancora I ha definito “anti-russa” la raccomandazione di Israele di non recarsi nel Nord Caucaso. «Consideriamo questa una mossa anti-russa che fuorvia la popolazione israeliana. Guardate, nei paesi della NATO si stanno tenendo manifestazioni anti-israeliane – non solo a sostegno della Palestina, ma chiaramente con slogan anti-israeliani. (…) Non ho visto dichiarazioni da parte delle autorità di Tel Aviv secondo cui non raccomandano ai cittadini israeliani di recarsi in questi paesi», ha detto Maria Zakharova portavoce del Ministero. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale e il Ministero degli Esteri israeliano, in una dichiarazione congiunta del 30 ottobre, hanno annunciato un aumento del livello di minaccia per i loro cittadini nel Caucaso settentrionale a un massimo di quattro. È stato fortemente raccomandato agli israeliani e agli ebrei di astenersi dal viaggiare nella regione, e a quelli già presenti di lasciarla.



Il 3 novembre la Procura Generale della Federazione Russa ha ufficialmente rifiutato di riconoscere Hamas come organizzazione terroristica. Secondo “M”, il dipartimento ha preso questa decisione perché contro i partecipanti al Movimento di resistenza islamica nella Federazione Russa: 1) non è stato aperto un solo procedimento penale; 2) non esiste un solo verdetto di colpevolezza. Ciò significa che sarebbe sbagliato riconoscere il movimento palestinese come terrorista.

La Russia informa che non ha informazioni sullo stato di salute dei russi tenuti in ostaggio da Hamas, ha affermato il ministero degli Esteri russo. Si sa la momento che la visita di Mahmoud Abbas in Russia, prevista per il 15 novembre, è stata rinviata su richiesta della parte palestinese, riporta il ministero degli Esteri russo.

Turchia, Russia e Iran potrebbero unire le forze per risolvere il conflitto tra Israele e Palestina, utilizzando come base il formato di Astana sulla Siria. Sarebbe importante che la Cina partecipasse a questo processo, scrive il quotidiano turco Aydınlık.

The Times of Israel: ha annunciato la visita del premier ucraino, Volodymyr Zelenskyj in Israele che doveva incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu, il presidente Isaac Herzog e altri leader israeliani per «inviare il messaggio che il mondo illuminato è sotto attacco e si sta confrontando con un mondo meno illuminato che sta attaccando». «Ciò significherà qualcosa come un fronte unito di Israele, Ucraina, Europa e Stati Uniti contro l’asse Russia-Iran», dicono gli esperti. Ma il tre novembre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha fatto sapere che non andrà in Israele la prossima settimana, fonte agenzia di stampa ucraina Strana, citando una fonte del gabinetto dei ministri ucraino.

Re Salman e il principe ereditario MBS dirigono il lancio di una campagna popolare attraverso la piattaforma Sahim per fornire soccorso al popolo palestinese nella Striscia di Gaza.

Il Bahrein chiede la partenza dell’ambasciatore israeliano, il ritorno dell’ambasciatore del Bahrein da Israele e la cessazione delle relazioni economiche. Il due novembre Il parlamento del Bahrein ha deciso di congelare i legami economici con Israele. Il Ministero degli Esteri israeliano il tre novembre, informava che non ha ancora ricevuto notifiche dal governo del Bahrein sul richiamo degli ambasciatori; le relazioni tra i Paesi sono stabili. Manama è stato il primo degli stati che hanno concluso gli accordi di Abraham con Israele sotto Trump a compiere un passo del genere. E ancora si sottolinea che il Bahrein è un centro finanziario informale del Golfo. Tradizionalmente, è considerata la “finestra della finanza saudita” verso il mondo esterno.

Il Bahrein dunque sta entrando non solo in una guerra diplomatica, ma anche in una guerra economica. E questo piccolo ma significativo primo segnale di un possibile futuro blocco è molto più pericoloso per Israele e i suoi alleati.

Le prime tre settimane di guerra sono costate a Israele 7,4 miliardi di dollari. Il capo del Dipartimento del Bilancio del Ministero delle Finanze israeliano ha affermato che il prodotto interno lordo è stato danneggiato dalla guerra per un valore pari a 10 miliardi di shekel, il che significa che finora per i combattimenti sono stati spesi 5 miliardi di shekel.

Nella Striscia di Gaza si è creata una situazione difficile, che però non somiglia ad una crisi umanitaria, secondo il ministero della Difesa israeliano. Le scorte alimentari nella Striscia di Gaza dovrebbero essere sufficienti per diverse settimane, lo stesso vale per le attrezzature mediche, afferma il dipartimento. Hanno chiarito che l’esercito israeliano ha aperto due delle tre linee di approvvigionamento idrico verso la Striscia di Gaza.

Il ministero degli Esteri israeliano ha escluso la possibilità di neutralità nel conflitto con Hamas; coloro che non hanno condannato Hamas sono sostenitori di Hamas, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Lior Hayat in una conferenza stampa per i giornalisti stranieri. «Voglio inviare un messaggio molto chiaro alla comunità internazionale: se non condanni Hamas, se non sostieni il diritto di Israele all’autodifesa, allora sostieni Hamas», ha affermato Hayat. Il giorno prima, il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, aveva criticato gli Stati Uniti e altri paesi occidentali per aver affermato che Israele ha il diritto all’autodifesa, «sebbene come potenza occupante non abbia tale diritto». Rispondendo alla domanda della RBC se le sue parole fossero collegate alla dichiarazione del rappresentante permanente russo, un rappresentante del ministero degli Esteri israeliano ha detto: «Mi sono espresso nel modo più chiaro possibile».

Alla luce degli ultimi accadimenti, il governo israeliano ha deciso di interrompere tutti i contatti con la Striscia di Gaza, compreso il rilascio di permessi di lavoro in Israele per i residenti dell’enclave. Non solo: dai media locali si apprende che Israele sta acquistando attivamente bombe, missili, UAV e altre armi per prepararsi alle operazioni militari su più fronti contemporaneamente. “Ciò è dovuto al lancio di droni, missili balistici e da crociera da parte degli Houthi yemeniti in territorio israeliano”, riporta il portale Ynet. Secondo cui, circa 1,5 miliardi di dollari sono già stati spesi per l’acquisto di armi prodotte sia dal complesso militare-industriale israeliano che da paesi stranieri.

La testata Ynet riferisce inoltre che Israele è indignato per la scandalosa dichiarazione del rappresentante permanente russo presso l’ONU Vasily Nebenzia, il quale ha affermato che Israele non ha diritto all’autodifesa – poiché è una “potenza occupante”. Il rappresentante permanente di Israele presso le Nazioni Unite, Gilad Erdan, ha detto in risposta alle parole di Nebenzia: «È divertente ascoltare dal rappresentante della Russia un sermone su Israele sul tema dei diritti umani e del diritto internazionale. Essendo una persona esclusa dai paesi delle Nazioni Unite anche dall’appartenenza al Consiglio per i diritti umani, la Russia è l’ultima che può predicarci. Ogni persona nel mondo sa perfettamente come reagirebbe la Russia se migliaia dei suoi cittadini venissero uccisi e rapiti da un’organizzazione terroristica. Sfortunatamente, la Russia sta usando l’attacco di Hamas per distogliere l’attenzione del mondo dall’Ucraina».

Il discorso di Nassan Nasrallah, numero uno di Hezbollah ha chiarito che l’Iran non ha intenzione di scenderei campo contro Israele ma allo stesso tempo ha garantito ad Hamas il controllo del confine nord. Gli obiettivi fissati da Nasrallah: fermare l’aggressione israeliana, il secondo è ottenere la vittoria della resistenza palestinese nella Striscia di Gaza e, in particolare, la vittoria di Hamas. Sono irrealizzabili ma a quanto si apprende da fonti locali libanesi l’obiettivo è tenter impegnato Israele il più a lungo possibile. Mentre più fattibile se si accordano gli stati arrivare a un embargo. Il leader di Hezbollah ha invitato i paesi arabi a smettere di esportare petrolio in Israele.

Il parlamento algerino il due novembre ha ufficialmente concesso al presidente Tebboune il potere di entrare in guerra con Israele con una maggioranza del 100% dei voti.

A partire dal tre novembre sono arrivati nuovi aiuti umanitari: le autorità turche hanno inviato nella Striscia di Gaza dieci aerei militari con aiuti umanitari. Questo aiuto non sarà l’ultimo. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al decimo vertice dell’Organizzazione degli Stati turchi. E ancora il Ministero russo per le situazioni di emergenza, su istruzioni di Vladimir Putin, ha inviato due aerei con aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Ci sono inoltre gli aiuti di tutto il mondo arabo.

Secondo Medici senza frontiere più di ventimila feriti sono intrappolati nella Striscia di Gaza. E ancora si apprende che 14 ospedali su 36 non funzionano più fonte l’OMS. Israele può fornire carburante agli ospedali della Striscia di Gaza, a condizione che non lo riceva Hamas, l’esercito israeliano. Il 6 novembre le vittime a Gaza hanno superato quota 10.022, tra cui 4.000 bambini e migliaia di donne.

Il 6 novembre l’IDF ha riaperto un corridoio di evacuazione per facilitare il movimento verso sud dei civili nel nord della Striscia di Gaza. A seguito dei ripetuti appelli dell’IDF ai residenti della città di Gaza di evacuare dall’area, nell’ultimo giorno e in conformità con gli orari stabiliti dall’IDF, l’IDF ha riaperto un corridoio di evacuazione per consentire ai civili nel nord della Striscia di Gaza di spostarsi verso sud per la propria sicurezza. Ricordiamo che dalle ore 19:40 circa italiane del 2 novembre l’IDF ha completato l’accerchiamento di Gaza City da tutti i lati.

Il 3 novembre il portavoce dell’IDF Daniel Hagari ha detto ai giornalisti che dopo aver circondato la città, navi da guerra e aerei stanno aiutando la fanteria e i veicoli corazzati a colpire i centri di comando di Hamas, i siti di lancio di razzi e altre infrastrutture. «Le nostre forze distruggono i terroristi nel combattimento ravvicinato, ovunque sia necessario il combattimento, anche se è difficile, l’IDF e i suoi soldati hanno il sopravvento», ha detto. Il capo di stato maggiore dell’IDF Herzi Halevi ha detto che le truppe israeliane stavano operando nel centro di Gaza City e stavano “combattendo faccia a faccia”. «Le nostre forze combattono su un terreno urbano e inaccessibile, il che richiede professionalità e grande coraggio», ha affermato.

Un portavoce dell’esercito israeliano ha detto che le forze israeliane hanno ucciso 11 alti comandanti sul campo di Hamas dall’inizio delle ostilità. L’ultimo sarebbe Wael Asefa, comandante del battaglione Deir al-Balah di Hamas ucciso il 6 di novembre.



L’intelligence americana ha informazioni sulla possibile fornitura del sistema missilistico e d’arma antiaereo Pantsir-S1, che era in servizio presso la compagnia militare privata russa (PMC) Wagner, al movimento libanese Hezbollah. Uno dei rappresentanti degli Stati Uniti ha affermato che Washington non ha ancora confermato l’invio del sistema specificato, ma sta monitorando le comunicazioni tra Wagner e Hezbollah, riferisce il Wall Street Journal. Gli Stati Uniti, che temono un attacco di Hezbollah contro Israele, riconoscono la potenziale fornitura come una minaccia significativa. Per impedire l’eventuale apertura di un fronte settentrionale contro Israele dal Libano, l’esercito americano ha stazionato una portaerei nel Mediterraneo orientale. Secondo Washington, mercenari Wagner e militanti Hezbollah si trovano ora in Siria.

Secondo il portale Ynet i membri di Hamas chiamano le famiglie degli ostaggi e dicono loro che Israele si è rifiutato di scambiare prigionieri palestinesi. Israele sostiene che Hamas ha distrutto 250.000 unità abitative in Israele.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Sono stati pubblicati nuovi filmati delle azioni delle forze di terra israeliane nella Striscia di Gaza. I combattimenti si sono spostati dalle aree aperte alla periferia dell’enclave palestinese alle aree urbane densamente popolate. Le truppe israeliane cadono spesso in imboscate e subiscono vittime. Ad oggi, Israele ha confermato ufficialmente la morte di 348 soldati dell’IDF da quando il conflitto si è intensificato il 7 ottobre, esclusi gli agenti di polizia e i servizi segreti. Tuttavia, le perdite effettive sono molto più elevate di quanto suggeriscano i numeri ufficiali.

L’aeronautica israeliana continua a bombardare la Striscia di Gaza e sono stati rilasciati filmati rilevanti. Secondo le forze di difesa israeliane, nelle ultime 24 ore hanno condotto oltre 450 attacchi aerei contro obiettivi di gruppi palestinesi. Le corvette della Marina israeliana vengono utilizzate anche per attaccare le infrastrutture costiere (puoi vedere le loro operazioni di combattimento alla fine del secondo video).

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/