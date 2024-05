AGRICOLTURA. Fertilizzanti: Australia e Kazakhstan operatori mondiali

La protesta degli agricoltori europei, in parte prevedeva anche la richiesta dello stop al rialzo del costo dei fertilizzanti. E proprio in materia a seguito delle sanzioni alla Russia si stanno muovendo molte aziende.

Mubadala, con sede ad Abu Dhabi, investe nel più grande progetto di fertilizzanti d’Australia. Gli investimenti sono mirati ad un cluster industriale nell’Australia occidentale del valore di 4,2 miliardi di dollari, uno dei più grandi al mondo per la produzione di fertilizzanti a base di urea.

La società e gli Emirati Arabi Uniti affermano che l’accordo rappresenta il più grande investimento mai realizzato nell’industria australiana dei fertilizzanti, ma non ne hanno rivelato la dimensione esatta.

L’azienda prevede di produrre 2,3 milioni di tonnellate di urea all’anno e di introdurre tecnologie verdi come l’energia solare e l’idrogeno verde per ridurre al minimo le emissioni industriali e l’impronta di carbonio nella produzione di fertilizzanti.

A Mosca che resta uno dei maggiori produttori di fertilizzanti al mondo si è deciso, causa sanzioni, di aumentare le esportazioni di prodotti agricoli e fertilizzanti misti verso la Malesia. Ne ha parlato il viceministro dello sviluppo economico della Federazione Russa Dmitry Vakhrukov.

Lo ha affermato durante il suo intervento alla tavola rotonda sulla cooperazione tra i due Stati durante il XV Forum economico internazionale “Russia – Mondo islamico: KazanForum”, che si è svolto a Kazan il 17 di maggio.

Tra i paesi emergenti nel settore il Kazakistan che grazie agli accordi con aziende russe e cinesi darà vita ad un complesso chimico. Lo si è saputo il 15 maggio. Il Ministro dell’Industria e delle Costruzioni del Kazakistan, Kanat Sharlapaev, ha parlato di come la nuova joint venture aiuterà a mantenere la sicurezza alimentare nella regione.

L’investitore russo EuroChem e la società di costruzioni cinese China National Engineering Company (CNCEC) hanno firmato un accordo di cooperazione, riferisce Sputnik.Kazakhstan. “Si tratta di un contratto per la progettazione, costruzione e messa in servizio di un complesso chimico nella città di Zhanatas, nella regione di Zhambyl”, ha riferito il Ministero dell’Industria e delle Costruzioni.

Questo progetto di investimento sarà realizzato in conformità con la Mappa unificata dell’industrializzazione e l’accordo tra i governi del Kazakistan e della Russia. Si compone di tre fasi e la creazione di un complesso chimico per la produzione di fertilizzanti minerali è la fase finale. La capacità dell’impianto previsto sarà di almeno 1 milione di tonnellate all’anno. L’investimento totale è di 1 miliardo di dollari e l’impresa creerà 2.400 nuovi posti di lavoro.

Il ministro dell’Industria e delle Costruzioni del Kazakistan, Kanat Sharlapaev, ha definito il progetto significativo e “un esempio della migliore cooperazione eurasiatica”. “La sicurezza alimentare non inizia con la disponibilità di terra o acqua. Per essere davvero sicuri del cibo, abbiamo bisogno di fertilizzanti”, ha sottolineato.

Le imprese di Russia e Kazakhstan stanno già realizzando 135 progetti per un valore di 26,5 miliardi di dollari e sono in fase di sviluppo altri 67 progetti congiunti per un valore di 14 miliardi di dollari. Inoltre, i paesi dell’EAEU avevano precedentemente concordato di creare un meccanismo per sostenere i progetti di cooperazione industriale entro il 2024, tenendo conto delle esigenze delle imprese degli stati dell’unione. Il budget del nuovo programma sarà di circa 20 milioni di dollari all’anno per cinque anni, e finanzierà iniziative per un valore totale fino a 1 miliardo di dollari.

