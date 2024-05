SANZIONI. Gli occhi chiusi dell’UE sull’import del GNL russo

Nel 2023, l’Europa ha tollerato che un quinto della produzione di Gnl russo arrivasse nei porti dell’Ue, per essere consumato dagli Stati membri o inviato in tutto il mondo.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, l’Ue ha cercato di svincolarsi dall’energia russa, ma il gas, difficile da sostituire, è stato il più problematico. La distruzione dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 lo scorso anno ha rimosso gran parte delle importazioni di gas russo, ma il gas arriva ancora tramite gasdotti attraverso l’Ucraina e la Turchia. Tuttavia, le importazioni di Gnl sono aumentate vertiginosamente e rimangono non sanzionate, riporta BneIntelliNews.

L’Ue sta, però, discutendo sull’introduzione di sanzioni sul Gnl nel prossimo quattordicesimo pacchetto di sanzioni, con regole volutamente vaghe tanto che difficilmente le importazioni russe di Gnl cambieranno nel breve termine.

Nonostante le ambizioni delineate nel piano REPowerEU dell’UE, i terminali europei non solo importano Gnl russo, ma facilitano anche i trasbordi verso altri mercati, consentendo alla Russia di eludere sanzioni e restrizioni.

I trasbordi rimangono una grande scappatoia nei terminali Gnl europei e spesso non vengono conteggiati nei dati ufficiali sulle importazioni, consentendo ai politici di ignorare questa parte delle importazioni russe.

Quando il Gnl viene scaricato, immagazzinato e successivamente riesportato, può essere classificato come un’importazione nonostante non entri nella rete energetica della nazione importatrice. La classificazione confusa fa sì che il Gnl russo si muova attraverso i porti dell’Ue in gran parte inosservato.

Secondo una nota dell’Istituto per l’economia energetica e l’analisi finanziaria, di tutto il GNL russo ricevuto da Belgio e Francia tra gennaio e settembre 2023, il 37% è stato trasbordato.

Der Spiegel riporta che per la prima volta in più di due anni, la Russia si trova ad affrontare le sanzioni dell’UE riguardanti il gas naturale liquefatto. Dal progetto di sanzioni, riporta Afp, non ci sono piani per introdurre un divieto sull’importazione di gas naturale liquefatto in Europa.

Secondo la bozza, per ora l’Ue vuole vietare solo due cose: il trasbordo di Gnl russo nei porti europei , comprese ulteriori forniture all’Asia, e in secondo luogo, gli investimenti europei in progetti di gas naturale liquefatto in Russia , ad esempio nella città di Murmansk a nord del circolo polare artico. La Russia fornisce il suo Gnl all’Asia principalmente attraverso i porti di Belgio, Francia, Spagna e Paesi Bassi.

Il Parlamento europeo chiede inoltre la sospensione completa delle importazioni di GNL dalla Russia, come affermato in una risoluzione non vincolante di novembre. L’Ungheria, in particolare, considera dannose “tutte le sanzioni nel settore energetico”, secondo una dichiarazione del governo. I diplomatici a Bruxelles si aspettano settimane di discussioni sulla nuova proposta di sanzioni, che richiede l’unanimità degli Stati membri.

La Spagna guida le importazioni europee di Gnl russo con 5,21 miliardi di metri cubi tra gennaio e settembre 2023, seguita da Francia, 3,19 miliardi di metri cubi, e Belgio, 3,14 miliardi di metri cubi. Sebbene la Francia sia riuscita a ridurre le importazioni di GNL russo, Belgio e Spagna le hanno aumentate significativamente del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’UE ha importato 13,98 miliardi di metri cubi solo da gennaio a settembre 2023.

Il terminale belga di Zeebrugge, l’impianto francese di Montoir-de-Bretagne e il porto spagnolo di Bilbao sono stati i principali destinatari del Gnl russo di Yamal. Da gennaio a settembre 2023, il terminale di Zeebrugge ha movimentato quasi il doppio del Gnl proveniente da Yamal rispetto a quello importato direttamente, 2,73 miliardi di metri cubi, in gran parte a causa dei continui trasbordi per la gran parte diretto verso mercati extra-Ue. La Russia è ora il secondo fornitore di Gnl della Spagna dopo gli Stati Uniti.

E la Russia sta guadagnando molti soldi inviando Gnl in Europa: nel 2022, la spesa dell’Unione per il gas russo e il Gnl è più che raddoppiata a causa della crisi dei prezzi, raggiungendo i 16,1 miliardi di euro.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/