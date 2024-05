UKRAINERUSSIAWAR. Ucraina: palloni aerostatici per la ricognizione

La compagnia ucraina Aerobavovna, guidata da Yuriy Vysoven, sta ora trasferendo in massa al fronte palloni aerostatici appositamente progettati per svolgere missioni di ricognizione. Sono in fase di test presso il Nova Technology Center della 3a Brigata d’assalto separata Azov, responsabile dei test tecnici in prima linea, in modo che possano essere utilizzati per supportare le missioni ISTAR (intelligence, sorveglianza, acquisizione di bersagli) delle Unità aeree. L’unità di ricognizione Azov utilizza gli UAV Galka e Soyka prodotti dalla società Warbirds di Leopoli, la cui portata sarà aumentata dai palloni aerostatici.

Secondo le news apparse nella social sfera filo russe, nelle ultime settimane l’Aerobavovna ha testato anche un prototipo di sistema radar di peso inferiore a 5 kg che può essere integrato in un pallone aerostatico. Il radar è progettato per rilevare gli UAV e qualsiasi bersaglio aereo, come gli aerei d’attacco russi Su-34 o Su-25.

I nuovi palloni consentono operazioni di ricognizione potenziate pur rimanendo fuori dalla portata del fuoco dell’artiglieria russa e delle munizioni vaganti Lancet. Nel frattempo, anche la Russia si è unita alla guerra aerea condotta nei cieli sopra l’Ucraina, facendo ampio uso di palloncini riempiti di elio per ingannare i sistemi radar di difesa aerea ucraini durante i raid notturni.

Il nuovo sistema è prodotto nella regione di Kiev, in tre siti diversi per evitare impatti sugli impianti produttivi. I sistemi di palloncini sviluppati da Aerobavovna sono economici, circa 6.500 dollari ciascuno, e sono dotati di sensori ottici (stazioni ottico-elettroniche) e capacità di guerra elettronica, a seconda della configurazione scelta dall’unità che li utilizza in prima linea. Questi sensori possono monitorare la situazione in prima linea e i movimenti delle truppe russe da un’altitudine di 700 metri. La firma visiva e radar dei palloncini è molto bassa a causa dei materiali utilizzati nella loro fabbricazione. L’unica limitazione è l’elio, che attualmente scarseggia in Ucraina e deve essere importato dalla Polonia.

Questi palloni possono essere realizzati in diverse versioni. Possono essere usati come esca per ingannare i radar antiaerei russi montandoli con sistemi di guerra elettronica che creano un profilo simile a quello degli aerei.

In una configurazione di ricognizione tattica dotata di optoelettronica e radar controbatteria, vengono utilizzati per svolgere le missioni dei moderni sistemi di artiglieria come CAESAR o Archer. Le informazioni raccolte attraverso i loro sistemi di bordo vengono utilizzate per geolocalizzare i pezzi di artiglieria russa e le loro coordinate vengono poi trasmesse agli operatori di palloni aerostatici tramite l’applicazione di condivisione dati Krapiva.

Possono anche essere configurati per raccogliere dati elettromagnetici utilizzando i sistemi dell’azienda ucraina Quertus.

Inoltre, i palloni svolgono un ruolo chiave nella guerra di logoramento senza pilota come ritrasmettitori di segnali attraverso l’uso di antenne speciali. Aumentano la portata dei droni commerciali DJI Mavic-3 Pro e dei droni FPV e limitano anche le capacità dei sistemi di guerra elettronica russi.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/