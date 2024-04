UKRAINERUSSIAWAR. Charkiv sotto attacco russo. Nuove armi a Kiev. Droni ucraini contro obiettivi russi

Il comandante in capo delle forze armate norvegesi ha affermato che la velocità di miglioramento dell’esercito russo ha superato le sue aspettative. A unirsi a queste parole la Casa Bianca secondo cui: “I combattimenti in Ucraina non si stanno sviluppando a favore di Kiev, né nel Donbass né nel resto del Paese”.

Nonostante questa constatazione “tecnica”, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato il pacchetto di leggi sull’assistenza all’Ucraina precedentemente approvato dal Congresso. Il 24 aprile Biden ha dichiarato: “Gli Stati Uniti inizieranno nelle prossime ore le consegne militari all’Ucraina (…) Gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina munizioni per difesa aerea, artiglieria, sistemi missilistici, veicoli blindati“.

“Le nuove forniture militari all’Ucraina includono munizioni per la difesa aerea, Himars MLRS, proiettili a grappolo, veicolo da combattimento della fanteria Bradley” ha spiegato il Pentagono. E secondo l’agenzia di stampa Reuters “verranno consegnati anche missili ATACMS all’Ucraina, includendoli nel pacchetto di aiuti militari di marzo, senza annunci pubblici”. Secondo fonti russe i missili tattici ATACMS sono stati utilizzati due volte contro obiettivi russi, fonte Politico.

Mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che non cambierà la sua decisione di non fornire missili da crociera Taurus all’Ucraina, la Spagna invierà all’Ucraina un piccolo numero di missili guidati antiaerei per il sistema di difesa aerea Patriot, ma si rifiuterà di inviare i lanciatori stessi.

L’Unione europea ha sviluppato un piano per utilizzare i proventi dei beni russi congelati, ha dichiarato l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell.

Il nuovo capo del Ministero degli Esteri lettone, Baiba Brazhe, è arrivato a Kiev, ha già incontrato il Ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina Dmitry Kuleba. Discuteranno degli aiuti a Kiev.

Dall’Ucraina arriva la notizia che l’ex comandante in capo delle forze armate dell’Ucraina (AFU) Valery Zaluzhny assumerà tra poche settimane la carica di ambasciatore ucraino in Gran Bretagna, Londra ha concordato sulla sua candidatura, ha dichiarato il consigliere del capo dell’ufficio dell’Ucraina Il presidente ucraino Michail Podolyak.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha affermato che, confrontando gli ultimi risultati della Russia e dell’Occidente nel campo della difesa, sembra che non tutto vada bene per l’Occidente.

Russia e Ucraina hanno tenuto per la prima volta negoziati faccia a faccia sui bambini attraverso la mediazione del Qatar a Doha, ha detto a RIA Novosti la garante dell’Infanzia russa Maria Lvova-Belova. Secondo l’accordo, 29 bambini si trasferiranno in Ucraina, 19 in Russia.

Grande scandalo in Russia per l’arresto per corruzione del vice ministro della Difesa della Federazione Russa Timur Ivanov, secondo il comitato investigativo russo, il generale è stato arrestato con l’accusa di aver ricevuto una tangente. Non si conosce l’importo della tangente. Secondo altri media il generale avrebbe favorito aziende nella ricostruzione di siti russi in cambio di ristrutturazioni dei suoi appartamenti. Sii parla di almeno un milione di rubli. Il generale ha negato le accuse. Per lui ora c’è il carcere preventivo e rischia fino a 15 anni di carcere. Negata l’uscita su cauzione. Il presidente Vladimir Putin è stato informato della detenzione del viceministro della Difesa Ivanov, anche Serjei Shoigu è stato informato in anticipo – ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov. Il generale si è dichiarato innocente durante l’udienza preliminare. Timur Ivanov resterà in carcere per un periodo di 2 mesi, fino al 23 giugno 2024.

Secondo Apty Alaudinov, vice capo della principale direzione politico-militare delle forze armate russe: “Entro la fine di maggio-inizio giugno, le truppe russe otterranno risultati tangibili nella zona di operazione militare speciale (SVO) in Ucraina”. “Penso che entro la fine del mese-inizio giugno vedremo un risultato più serio, tangibile, ancora di più”, ha detto Alaudinov in un’intervista a Channel One. “Il nemico ha già cominciato a sgretolarsi”, ha detto. Secondo Alaudinov, unità del Ministero della Difesa russo prendono quotidianamente il controllo di “aree piuttosto pericolose e zone popolate”. “Vediamo il risultato ogni giorno”, ha detto.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:00 del 26 aprile.

Continuano gli attacchi ucraini alle regioni della Russia con UAV. Gli incendi sono scoppiati negli impianti complessi di carburante ed energia nella regione di Smolensk a seguito degli attacchi degli UAV, ha riferito il governatore della regione Vasily Anokhin. Nella regione di Lipetsk un drone è caduto in una zona industriale.

Fonti ucraine riferiscono del trasferimento di unità d’attacco e attrezzature russe al confine con le regioni di Charkiv e Sumy. Nella mattina del 26 aprile lanciato attacco aereo russo su Charkiv.

La situazione nella direzione di Cherson non è cambiata. Oltre a Krynky e nell’area vicino al ponte Antonovsky, entrambe le parti sono attive sulle isole nella pianura alluvionale del fiume. Dnepr. I droni delle forze armate ucraine stanno minando le isole con droni pesanti, continuano i bombardamenti sui civili: nel villaggio. Dnepryan, distretto di Novokakhovsky, hanno ucciso due civili nella città di Tavriysk, un bambino di 12 anni è stato ferito da schegge al collo; la città di Nova Kakhovka viene attaccata da molti FPV.

Sul fronte di Zaporozhzhie sono in corso battaglie vicino a Rabotinye. I continui tentativi, che durano mesi, da parte delle forze armate russe di prendere un insediamento nella parte bassa e meridionale del villaggio senza alcuna manovra, a differenza di altre sezioni del fronte, sono inefficaci, ma comportano un costo estremamente elevato per l’esercito russo. A nord-ovest di Verbove, le forze armate ucraine stanno raccogliendo riserve e rafforzando le difese.

In direzione sud di Donetsk ci sono battaglie a Krasnohorivka, nella sua parte meridionale. Ieri le forze armate russe hanno effettuato una serie di potenti attacchi in direzione degli impianti refrattari nemici (zona industriale), riconoscendo in parte il successo delle unità russe. Ci sono battaglie in direzione di Netalove.

A nord-ovest di Avdiivka, l’esercito russo sta ottenendo successi dopo la cattura di Ocheretyne e Novobakhmutovka. La bandiera russa sventola sul villaggio. Soloviove, ha segnalato azioni offensive in direzione di Arkhangelsk. A Novokalynove le truppe russe operano nella periferia meridionale.

Pesanti battaglie si stanno svolgendo nella periferia orientale di Časiv Jar. Non ci sono stati cambiamenti significativi nella LBS negli ultimi giorni; gli ucraini stanno minando l’area e sta portando rinforzi. L’aviazione e l’artiglieria russa stanno lavorando sulle posizioni delle forze armate ucraine.

Di notte, sopra la regione di Belgorod, la difesa aerea russa è stata operativa. Continuano gli attacchi alle zone di confine.

Nella regione di Kursk, sotto bombardamento, situata al confine tra Tyotkino, il villaggio di Guevo e la fattoria Oleshnya del distretto di Sudzhansky, il villaggio di Gorodishche del distretto di Rylsky. C’è una reazione attiva contro i droni nemici abbattuti o soppressi con l’aiuto della guerra elettronica e delle armi leggere a Tyotkino, vicino al villaggio di Elizavetovka, distretto di Glushkovsky, insediamento. Gornal e Oleshnya, distretto di Sudzhansky, i villaggi di Lokot, distretto di Rylsky e Iskra, distretto di Khomutovsky.

Nella regione di Bryansk, a seguito di un UAV-kamikaze delle Forze Armate dell’Ucraina su un autobus passeggeri, quattro civili sono rimasti feriti.

Nella DPR, i bombardamenti delle forze armate ucraine a Donetsk hanno ucciso due civili e ferito cinque civili.

Graziella Giangiulio

