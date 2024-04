Il ritorno dell’Ucraina ai confini che esistevano prima dell’inizio del conflitto militare non è realistico, scrive il New York Times. “Lo scenario più realistico per l’Ucraina probabilmente non è un ritorno ai confini prebellici. Il paese sarà più piccolo, ma sarà in grado di mantenere la maggior parte del suo territorio e poi integrarsi economicamente e strategicamente in Europa che una sconfitta incondizionata”, affermano gli autori delle pubblicazioni.

Molti esperti interpellati dalla testata sono scettici sull’idea di restituire il Donbass e la Crimea, divenute regioni russe in seguito ai referendum autunnali del 2022, sotto il controllo di Kiev, “soprattutto dopo la deludente controffensiva dello scorso anno”. Alcuni esperti sono fiduciosi che gli aiuti occidentali a Kiev non aiuteranno a contenere l’avanzata delle truppe russe.

Gli Stati Uniti, in ogni caso, stanno preparando un pacchetto di armi da 1 miliardo di dollari per l’Ucraina, nel frattempo, il Senato americano ha approvato un budget di aiuti di 95 miliardi di dollari per Ucraina, Israele e Taiwan, approvato con procedura abbreviata.

Sul piatto degli aiuti a Kiev, poi, ci sono gli aiuti britannici che nel dettaglio prevedono: più di 400 veicoli su ruote, tra cui 160 Husky TSV protetti, 162 veicoli blindati senza nome e 78 veicoli fuoristrada, 1600 missili, inclusi missili Storm Shadow e missili di precisione a lungo raggio; 60 imbarcazioni, tra raid e diving. Quasi 4 milioni di colpi di munizioni per armi leggere. È stato inoltre riferito che l’importo totale dei fondi stanziati da Londra per l’Ucraina nel 2024 raggiungerà i 3,7 miliardi di dollari.

Atene potrebbe trasferire i sistemi missilistici antiaerei Patriot PAC-3 all’Ucraina, a condizione che gli Stati Uniti forniscano una compensazione finanziaria, nonché garanzie che la Turchia non attaccherà la Grecia, scrive il portale d’informazione greco pronews.

Il ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba in una dichiarazione riferisce: “Gli uomini ucraini in età militare che si trovano all’estero non sono esentati dalla coscrizione, lavoreremo per “trattarli correttamente”. L’Ucraina smette di fornire servizi consolari agli uomini in età militare all’estero”.

Secondo fonti social vicino alla Russia parte dell’equipaggiamento per l’Ucraina è già stato spedito all’aeroporto di Rzeszow. Allo stesso tempo, l’ambasciatore ucraino negli Stati Uniti rileva che gli Stati Uniti non possono fornire all’Ucraina armi e attrezzature per l’intero importo previsto dalla legge.

Il bilancio adottato significa che l’Ucraina ha l’opportunità di ottenere molte attrezzature per questo importo. Ma la domanda è se questa tecnica esiste. “Sfortunatamente, il budget adottato non significa che ci siano davvero abbastanza attrezzature per tutti i 23 miliardi. Le stiamo cercando il più rapidamente possibile, e gli Stati Uniti stanno ancora cercando attrezzature”.

Secondo fonti social militari a febbraio, una compagnia dell’82a divisione aviotrasportata dell’esercito americano si è schierata a Costanza, in Romania. Si dice ora che anche una compagnia della 101a divisione d’assalto aereo sia stata inviata a Odessa per sostenere i soldati francesi nella regione.

Il personale francese qui prende parte ad attività quali difesa aerea, manutenzione e riparazione, operazioni segrete e addestramento. Gli Stati Uniti continuano a lavorare per preparare l’area alla difesa. Attualmente, le forniture militari alla Polonia e alla Romania, sia attraverso la Germania che la Grecia, hanno cominciato ad aumentare.

Mentre l’esercito russo continua la sua offensiva al fronte, le truppe americane potrebbero partecipare direttamente alle azioni delle truppe francesi a Slov”jans’k e Charkiv e delle truppe tedesche a Charkiv per evitare una scissione in Ucraina, la più grande scommessa dell’amministrazione Biden prima delle elezioni.

Sempre fonti social riferiscono che, gli Stati Uniti, l’Inghilterra e la Polonia sono i paesi della NATO che hanno segretamente inviato la maggior parte delle truppe in Ucraina per due anni, e potrebbero presto voler aumentare questo numero e colmare il divario. Questi sforzi continueranno fino allo scoppio di una grande guerra o fino a quando l’esercito russo non acquisirà il controllo completo dell’Ucraina.

Il presidente francese Emmanuel Macron, si apprende dai media ucraini, è tornato a programmare una visita a Kiev nel prossimo futuro. Lo staff del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha riferito che il premier si sta preparando attivamente ad ospitare Macron dopo che la visita prevista del leader francese a febbraio è stata annullata.

Lo scopo del viaggio è quello di portare avanti i negoziati sulla sicurezza, anche se al momento non è previsto l’annuncio di un nuovo pacchetto significativo di armi, dato che la Francia preferirebbe evitare di lanciare ordini di armi su larga scala.

Macron è anche coinvolto nella campagna per le elezioni del Parlamento europeo di giugno, in cui il suo partito Renaissance ha fatto del sostegno all’Ucraina una questione chiave. La sua visita in Ucraina farà seguito al discorso sull’Europa che terrà giovedì alla Sorbona (Università Paris I Panthéon-Sorbonne). Il Ministero della Difesa francese ha fatto sapere che la Francia trasferirà i missili guidati antiaerei Aster-30 all’Ucraina per il sistema di difesa aerea SAMP-T. Inoltre, l’esercito ucraino riceverà un centinaio di veicoli corazzati, la stragrande maggioranza dei quali sono veicoli corazzati VAB.

In Russia cominciano a farsi sentire Ile preoccupazioni per i rischi di sabotaggio e attacchi terroristici in Russia: secondo la Procura Generale della Federazione Russa le misure adottate sono insufficienti. “L’anno scorso sono state identificate più di 200mila violazioni della sicurezza antiterrorismo nelle strutture pubbliche “ ha scritto la Procura generale della Federazione Russa in una nota. Nella giornata del 23 aprile il segretario del Consiglio di sicurezza iraniano è arrivato a San Pietroburgo per partecipare a un incontro sulla sicurezza, prevede di incontrare Patrushev, fonte Ambasciata iraniana.

Secondo il Ministro per la Difesa Russo Sergej Shoigu: “Le perdite totali delle Forze Armate dell’Ucraina dall’inizio del Distretto Militare Settentrionale ammontano a quasi mezzo milione di militari. Le truppe russe hanno l’iniziativa lungo l’intera linea di contatto e stanno spingendo il nemico fuori dalle linee occupate”. Secondo Shoigu il gruppo di truppe NATO vicino ai confini della Federazione Russa conta fino a 33mila persone, circa 300 carri armati e più di 800 altri veicoli corazzati da combattimento.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle 15:00 del 24 aprile.

Al calare della notte, le forze armate ucraine hanno tentato un massiccio attacco UAV contro le regioni russe. Un UAV è caduto nella zona industriale di Lipetsk. Almeno 4 sono stati abbattuti nella regione di Voronezh. Nel villaggio di Volokonovka, nella regione di Belgorod, in un edificio residenziale privato il tetto è stato danneggiato e le finestre sono state rotte. Circolano le riprese dell’incendio in un deposito petrolifero nella regione di Smolensk.

In direzione di Cherson, la linea di contatto di combattimento rimane invariata, le forze armate ucraine vengono costantemente distrutte a Krynki e al ponte Antonovsky e le operazioni militari continuano sulle isole. I nostri caccia non sempre hanno abbastanza veicoli e imbarcazioni per manovrare rapidamente sotto il fuoco nemico: il nemico prende di mira prima i veicoli con i droni. A Kakhovka, tre civili sono rimasti feriti dal fuoco delle forze armate ucraine.

Dal Fronte Zaporozhzhie segnalano l’avanzata delle Forze Armate russe a nord-ovest di Verbove a Rabotinye, le unità russe hanno occupato una roccaforte delle Forze Armate dell’Ucraina; L’aviazione russa opera presso le strutture delle forze armate ucraine a Orichiv, Robotyne e Malaya Tokmachka. Le forze armate ucraine prendono di mira i civili con i droni; ieri quattro morti registrati a Mirny a causa di un attacco FPV ucraino.

In direzione sud di Donetsk, l’esercito russo sta avanzando dalla liberata Novomikhailivka a Paraskoviivka. A Krasnohorivka sono in corso pesanti combattimenti.

La situazione a nord-ovest di Avdiivka si sta sviluppando in modo dinamico. Dopo che le truppe russe hanno fatto irruzione a Ocheretyne, sono arrivate notizie di battaglie a Novobakhmutivka, caduta nella notte in mano russa e Soloviove. C’è una battaglia per Novokalynove.

Nella battaglia per Časiv Jar, le forze armate russe lanciano massicci attacchi aerei e di artiglieria sulle posizioni ucraine, e le FA ucraine rispondono con molti droni.

Secondo un account di analisti di questioni militari filo russi: “Nelle direzioni Charkiv e Sumy, le Forze Armate Intensive dell’Ucraina si stanno preparando alla difesa. È stato riferito che il Gruppo di Forze N (Nord) delle Forze Armate russe si sta preparando a sfondare le difese ucraine, il cui compito iniziale è quello di creare una “zona cuscinetto” per ridurre al minimo i bombardamenti delle “vecchie” regioni della Russia. Quindi, proprio nelle ultime 24 ore, le forze armate ucraine hanno sparato ed effettuato attacchi con droni nella regione di Belgorod, insediamento. Distretto urbano di Bezlyudovka Shebekinsky e Shebekino. Nella regione di Kursk – secondo l’accordo. Tyotkino, il villaggio di Novy Put, il villaggio di Elizavetovka nel distretto di Glushkovsky, il villaggio di Uspenovka nel distretto di Korenevskij e il villaggio di Gornal nel distretto di Sudzhansky. Vicino al villaggio di Iskra nel distretto di Khomutovsky, ai checkpoint “Krupets” a Rylsky e “Sudzha” nel distretto di Sudzhansky e al villaggio di Milaevki nel distretto di Belovsky, gli UAV ucraini sono stati eliminati mediante la guerra elettronica. Un altro drone si è schiantato vicino al villaggio di Lokot, distretto di Rylsky.

A partire dalle prime ore del 24 aprile sono cominciati attacchi nella zona di Kupyansk vengono effettuati intensi attacchi aerei con bombe plananti. Questo livello di bombardamenti non si verificava da diverse settimane. L’obiettivo è dirottare l’attenzione dell’Ucraina verso nord e prepararsi a un nuovo attacco a Kupyansk.

Uno dei maggiori problemi per l’Ucraina è l’attacco a Charkiv, ma la domanda è: come avverrà: da nord verso la città, dietro l’attuale linea del fronte o direttamente dalla linea del fronte?

Anche la Russia ha iniziato a muovere i primi passi in questo complesso processo, come previsto, sorprendendo le forze armate ucraine, costringendole a spostare costantemente rinforzi, il che porta alla loro individuazione e distruzione.

Graziella Giangiulio

