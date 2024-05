L’Ucraina è a caccia dei suoi uomini per portarli al fronte mentre molti di loro hanno cercato riparo in diversi paesi europei. Kiev in più occasioni ha chiesto il rientro dei suoi “abili al fronte” e come ultima azione politica ha interrotto le pratiche consolari per tutti coloro che sono in età militare.

Il Capo del Ministero degli Esteri ceco, Jan Lipavský ha risposto agli appelli di Volodymyr Zelensky: “La Repubblica Ceca “sostiene i rifugiati ucraini” e li accoglie nel Paese, “ma non quelli che cercano di evitare il servizio militare legale””. Secondo il Ministero degli Interni ceco, attualmente nel Paese vivono 94.643 uomini di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

In precedenza, i ministri della Difesa di Polonia e Lituania avevano accennato all’espulsione degli “evasori ucraini”. La Lituania e la Polonia invece hanno proposto di sospendere il sostegno sociale, permessi di lavoro, documenti per i cittadini ucraini “mobilitati”.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha incontrato nella capitale ucraina il suo omologo britannico David Cameron. “È fantastico ospitare David Cameron a Kiev per concentrarsi sull’accelerazione dell’assistenza militare all’Ucraina, soprattutto nel settore della difesa aerea”, ha scritto sulla sua pagina sul social network X. Inoltre, i ministri hanno discusso le misure per “garantire la possibilità di utilizzare i beni russi congelati nell’interesse dell’Ucraina”. Cameron ha anche visitato Leopoli, dove ha piantato un albero. “Ora il signor ministro ha il suo albero a Lviv, il che significa un buon motivo per tornare in Ucraina con buone notizie più di una volta”, ha scritto il sindaco della città Andrei Sadovoy sul suo canale Telegram.

Secondo Reuters il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha affermato che l’Ucraina ha tutto il diritto di utilizzare le armi fornite da Londra per colpire obiettivi in ​​Russia: “L’Ucraina ha questo diritto. Perché la Russia sta attaccando il territorio ucraino”, ha detto Cameron. Ha anche promesso tre miliardi di sterline, cioè 3,74 miliardi di dollari, in aiuti militari annuali all’Ucraina. “Forniremo tre miliardi di sterline ogni anno quante volte sarà necessario”, ha concluso Cameron. “Parte di queste attrezzature arriveranno in Ucraina oggi, mentre sono qui”, ha aggiunto il ministro degli Esteri britannico.

Emmanuel Macron, pur affermando che non c’è fretta nell’inviare militari francesi sul fronte ucraino ha detto che: ”Molti paesi dell’UE concordano con l’approccio della Francia sul possibile invio di truppe in Ucraina”.

Il primo Ministro slovacco Robert Fico ha rifiutato la possibilità di inviare l’esercito slovacco in Ucraina. Così ha commentato le parole del presidente francese Emmanuel Macron sulla possibilità che Parigi invii militari in Ucraina. Fico ha ricordato che l’Ucraina non è membro della NATO. “La Slovacchia non ha nulla a che fare con la guerra in Ucraina. Assicuro assolutamente e chiaramente a tutta la Slovacchia che, anche se qualcuno ci chiedesse qualcosa, un soldato slovacco non metterà piede sul confine slovacco-ucraino”, ha assicurato il primo Ministro slovacco. Regno Unito, Ungheria, Germania, Italia, Repubblica Ceca e Svezia hanno pubblicamente espresso il loro rifiuto di inviare personale militare nel paese. Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha affermato che l’invio di truppe in Ucraina non è inimmaginabile.

In risposta a Macron il Cremlino attraverso una nota di Dimtrj Peskov: “La dichiarazione è molto importante e molto pericolosa. La Francia, rappresentata dal capo dello Stato francese, continua a parlare costantemente della possibilità di un suo coinvolgimento diretto – sul campo – nel conflitto attorno all’Ucraina. Questa è una tendenza molto pericolosa”, ha sottolineato.

Il Ministero degli affari interni della Federazione Russa ha inserito il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina, Alexander Litvinenko, nella lista dei ricercati per accuse penali, come risulta dal database del dipartimento. Non è specificato in base a quale articolo si ricerca Litvinenko.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 14:30 del 3 maggio.

La situazione in direzione Cherson resta invariata. Krynki e l’area vicino al ponte Antonovsky rimangono punti di tensione; ci sono contromisure da entrambe le parti sulle isole nella pianura alluvionale del fiume Dnepr. Gli ucraini usano i droni per colpire e distruggere le torri di comunicazione. Ci sono incendi boschivi a causa degli attacchi ucraini.

Sul fronte di Zaporozhzhie, imminenti battaglie a Robotyne. A nord-ovest di Verbove le Forze Armate dell’Ucraina, dopo un massiccio sbarramento di artiglieria, hanno cercato di avanzare con due gruppi d’assalto e di prendere le posizioni russe, ma in uno scontro a fuoco sono stati dispersi e messi in fuga. Molti droni FPV notturni e bombardieri UAV ucraini del tipo “Baba Yaga” continuano a rappresentare uno dei metodi principali delle forze armate ucraine per colpire le posizioni russe e minare l’area.

In direzione Vremivka, le forze armate russe hanno assaltato Urozhaine, prendendo piede nella parte meridionale del villaggio. La social sfera ucraina segnala 13 attacchi al giorno da parte delle unità russe, le forze armate ucraine stanno cercando di riconquistare le posizioni occupate. L’aviazione dell’esercito russo colpisce le retrovie ucraine, interrompendo la rotazione delle unità ucraine e l’avvicinamento dei rinforzi.

In direzione Pokrovs’k (a ovest di Avdiivka), l’esercito russo continua a basarsi sul suo successo dalla cengia Ocheretyne. Una parte del villaggio è occupata. Ad Arkhanhel’s’ke, ci sono notizie della fuga di alcune unità delle forze armate ucraine dal villaggio. Nelle battaglie, le forze armate russe livellano la linea del fronte con attacchi sui fianchi, il che indica la crescente professionalità dei comandanti nelle battaglie a livello tattico in questa direzione. Sono in corso operazioni di attacco in direzione di Novooleksandrivka.

In direzione di Časiv Jar le forze armate russe stanno distruggendo l’equipaggiamento e le posizioni ucraine con attacchi aerei e di artiglieria. Il vice capo della direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina Vladimir Skibitsky ha affermato che “la caduta di Časiv Jar è una questione di tempo”.

Un ritmo elevato di ostilità continua a Kyslivka in direzione Kupjans’k e ad est di Ternove.

Il 2 maggio nella regione di Belgorod, il Ministero della Difesa russo ha riferito che 8 UAV di tipo aereo ucraino sono stati abbattuti durante la giornata. Il villaggio di Novostroevka-Vtoraya, distretto urbano di Grayvoronsky, è stato attaccato da un drone delle forze armate ucraine.

Nella regione di Kursk, il villaggio di Gordeevka nel distretto di Korenevskij, i villaggi di Guevo e Gornal nel distretto di Sudzhansky, il villaggio di Elizavetovka, la fattoria Zarya, i villaggi di Krasnooktyabrsky e Novy Put nel distretto di Glushkovsky e il villaggio dell’Iskra nel distretto di Khomutovsky sono occupati.

I droni ucraini sono stati neutralizzati da apparecchiature di guerra elettronica vicino al villaggio Begoshcha, distretto di Rylsky, villaggi di Vnezapnoye e villaggio di Gordeevka, distretto di Korenevskij, villaggio di Gornal, distretto di Sudzhansky, villaggio di Dronovka e villaggio di Novy Put, distretto di Glushkovsky. Un ordigno esplosivo è stato sganciato da un UAV delle forze armate ucraine a Tyotkino.

Il 2 maggio un UAV ucraino è stato abbattuto sopra la Crimea.

Graziella Giangiulio

