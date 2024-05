UKRAINERUSSIAWAR. Summit per la Pace senza Mosca. Truppe russe a Arkhanhel’s’ke: obiettivo creare crisi operativa per Kiev

Il governo svizzero ha confermato che il 15 e 16 giugno si terrà a Bürgenstock la conferenza sull’Ucraina. Nella nota si legge che la Federazione Russa “in questa fase” non è stata invitata alla conferenza sull’Ucraina.

“Non ci possono essere aspettative serie dalla conferenza svizzera sull’Ucraina senza la partecipazione della Russia”, ritiene il Cremlino. “Non capiamo che tipo di pietra miliare sia questa conferenza di pace. In primo luogo, di che tipo di conferenza seria con aspettative serie e di qualche tipo di efficacia si può parlare senza partecipazione della Russia. Questo è del tutto impossibile”, ha detto giovedì il portavoce della stampa presidenziale russa Dmitry Peskov.

Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba ha dichiarato che: “Kiev può avviare i negoziati con Mosca dopo la conferenza in Svizzera. Secondo il diplomatico, alla conferenza di giugno in Svizzera verrà creata una coalizione di paesi con principi e approcci comuni al conflitto ucraino, dopodiché sarà possibile avviare i negoziati con la Russia”, ha detto. “Alla fine, non è possibile porre fine alla guerra senza la partecipazione di entrambe le parti”, ha concluso Kuleba in un’intervista a Foreign Policy.

Come riportato in precedenza, secondo il capo del Ministero degli Esteri ucraino, la Russia è in vantaggio rispetto all’Occidente nello sviluppo militare, nonostante le sanzioni.

Al vertice saranno presenti più di 160 delegazioni da tutto il mondo l’incontro si baserà sulle discussioni sulla cosiddetta “formula di pace” ucraina e su altre proposte di pace. “La Russia non è invitata in questa fase. La Svizzera è sempre stata disposta a invitare la Russia a questo vertice. Tuttavia, la Russia ha ripetutamente e pubblicamente dichiarato di non essere interessata a partecipare a questo primo vertice. Il vertice in Svizzera dovrebbe avviare il processo di pace. La Svizzera è convinta che la Russia debba essere coinvolta in questo processo”, afferma il Ministero degli esteri svizzero.

A parte la Svizzera e il Ministro Kuleba al momento non ci sono grandi aspettative dal vertice a Bürgenstock. A riprova di ciò le parole del Presidente della Francia Emmanuel Macron dette in un’intervista a The Economist: “Se l’esercito russo riuscisse a sfondare la linea del fronte e se Kiev ci chiedesse aiuto, penseremmo di introdurre forze di terra in Ucraina”. ”Ho un compito strategico chiaro: la Russia non può vincere in Ucraina. Se la Russia vince in Ucraina, non ci sarà sicurezza in Europa. Chi può pretendere che la Russia si fermi lì?”.

Il Presidente francese ha anche ricordato che Parigi ha già inviato personale militare in altri paesi, in particolare recentemente in Africa per combattere il terrorismo. Macron afferma che gli altri paesi occidentali non dovrebbero rifiutare questa opzione “a priori”, poiché nell’estate del 2022 avevano escluso l’invio di carri armati, missili a lungo raggio e aerei, ma ora tutto questo viene fornito all’Ucraina.

In Germania, la residenza estiva del capo della Rheinmetall è stata data alle fiamme a causa della fornitura di armi all’Ucraina, fonte media tedeschi.

Dall’Ucraina giunge notizia che il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov potrebbe lasciare il suo incarico, fonte censor.net

La social sfera russa continua a occuparsi di strategia militare, secondo diversi account: “Se nei prossimi giorni occuperemo un altro paio di villaggi a ovest di Ocheretyne, allora per Kiev questa sarà già una profonda crisi operativa. Se continuiamo a sviluppare il nostro successo, entro la fine di maggio diventerà strategico. Sorgerà la questione del ritiro dell’esercito ucraino sulla riva destra del Dnepr”.

Il ministro per la Difesa russo, Sergej Shoigu ha dichiarato in merito alle vittorie russe al fronte: “Per mantenere il ritmo dell’offensiva delle forze armate russe, è necessario migliorare la qualità delle armi”. Lo ha detto durante un incontro presso la sede del Gruppo congiunto di forze. “È necessario aumentare il volume e la qualità delle armi e dell’equipaggiamento militare, principalmente armi di distruzione; è necessario aumentare l’efficienza delle unità di riparazione e ripristino nella zona del Distretto Militare Nord e nelle retrovie; occorre adottare misure aggiuntive per accelerare la riparazione di motori, unità e componenti di attrezzature militari”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 2 maggio.

Il 30 aprile è stata sfondata la principale linea di difesa delle forze armate ucraine a Časiv Jar. Le unità russe, nonostante la resistenza delle unità delle forze armate ucraine, sono riuscite a sfondare le difese ucraine a sud del microdistretto di Kanal e raggiungere la linea del canale Sivers’kyi Donets’-Donbas Channel.

L’esercito russo ha issato la bandiera russa sul villaggio di Robotyne in direzione Orichiv della linea del fronte di Zaporozhye.

Mentre il 2 maggio si apprende che le forze ucraine hanno lasciato Arkhanhel’s’ke direzione Pokrovs’ke. Secondo la social sfera dopo la presa russa di Novokalynove e Keramik, l’esercito russo irruppe nella parte centrale di Arkhanhel’s’ke, occupando un’area larga fino a 3,85 km e profonda fino a 2 km.

Ed ora vediamo il dettaglio delle singole direzioni.

Nella prima metà della notte, le forze armate russe hanno lanciato attacchi missilistici su obiettivi a Odessa e Charkiv. A seguito dell’attacco all’obiettivo di Odessa, è scoppiato un incendio Kiev ha annunciato la distruzione del deposito di smistamento della New Post, secondo i russi utilizzato per risolvere i problemi logistici delle Forze Armate ucraine. A Odessa nella notte del primo maggio muore il maggiore Igor Bezsonov delle forze armate ucraine, a seguito di un attacco missilistico presso il quartier generale del comando operativo “Sud” Ucraina.

Le regioni russe hanno respinto il raid degli UAV ucraini. Nella regione di Smolensk, il governatore ha riferito di un attacco a un’infrastruttura energetica civile. Nella regione di Rostov, nell’area di Novoshakhtinsk e Kamensk-Shakhtinsky, sono stati distrutti due UAV. Nella regione di Bryansk, tre droni sono stati distrutti sul distretto municipale di Starodubsky e sul distretto di Pogarsky. Nella regione di Oryol, nei distretti di Glazunovsky e Sverdlovsk, le infrastrutture energetiche sono state danneggiate. Nella regione di Kursk, un UAV ucraino è stato abbattuto nel distretto di Oboyansky e le linee elettriche sono state danneggiate nel villaggio di Ponyri.

Nessun cambiamento in direzione Cherson. Le Forze Armate ucraine stanno intensificando gli attacchi con munizioni di artiglieria a grappolo nella zona di Krynky e utilizza attivamente i droni su tutto il fronte. Dà fuoco alle aree forestali della nostra costa con munizioni incendiarie.

Sul fronte di Zaporozhzhie, nonostante le dichiarazioni di numerose fonti autorevoli e i rapporti militari sulla cattura di Robotyne, continuano i combattimenti per il controllo completo dell’insediamento. Anche il Ministero della Difesa non ha denunciato la liberazione del villaggio. Ci sono battaglie in corso a nord-ovest di Verbove, i militari ucraini stanno minando attivamente la zona, rallentando l’avanzata delle truppe russe.

In direzione Vremivka segnalano l’avanzata delle Forze Armate russe nella zona di Urozhaine. Le unità russe avanzate si stanno consolidando nella parte meridionale del villaggio. Gli attacchi FAB e UMPC vengono effettuati sulle retrovie nemiche nell’area di Makarivka.

Combattimenti a ovest di Novomykhailivka in direzione sud di Donetsk in questa direzione le Forze Armate ucraine si difendono con i droni FPV. A Krasnohorivka continuano i combattimenti nella parte centrale del villaggio, vicino all’impianto antincendio.

Nel sud della direzione Distretto di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno avanzando verso Netailove e tagliando la sporgenza anteriore lungo la linea Pervomais’ke-Nevel’s’ke. Sulla sporgenza di Ocheretyne le forze armate russe hanno fatto irruzione ad Arkhanhel’s’ke, la zona di controllo a Soloviove e a nord-ovest di Ocheretyne si sta espandendo.

In direzione di Časiv Jar, il microdistretto orientale è coperto dai russi a sud, le forze armate russe hanno raggiunto il canale d’acqua Sivers’kyi Donets’k-Donbas Channel.

Continua il bombardamento della regione di Belgorod. Il villaggio di Krasnoye, distretto urbano di Shebekinsky, il villaggio di Yasnye Zori, distretto di Belgorod, e il villaggio di Voznesenovka, distretto urbano di Shebekinsky, sono stati attaccati dalle forze armate ucraine utilizzando droni kamikaze. Il villaggio di Stary Khutor, distretto urbano di Valuysky, è stato colpito dal fuoco delle forze armate ucraine.

Nella regione di Kursk sono stati bombardati Elizavetovka nel distretto di Glushkovsky, il checkpoint di Krupets e Kozino nel distretto di Rylsky. Nessuno dei residenti è rimasto ferito. Durante il giorno, i droni sono stati neutralizzati da apparecchiature di guerra elettronica vicino ai villaggi di Gordeevka, distretto di Korenevskij, Gornal, distretto di Sudzhansky, Begoshcha e il villaggio di Staraya Nikolaevka, distretto di Rylsky. Molti altri UAV furono distrutti a Tyotkino.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/