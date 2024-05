IRAN. Aumentano gli scambi commerciali con la Ue, investimenti petroliferi stranieri e l’India gestirà il porto di Chabandar

Investitori stranieri hanno vinto una gara d’appalto per lo sviluppo di sette giacimenti petroliferi in Iran. La settimana scorsa, nella capitale della Repubblica islamica dell’Iran, si è tenuta la 28a fiera internazionale del petrolio, del gas, della raffinazione e della petrolchimica dell’Iran, nota anche come Iran Petroleum Exhibition 2024.

Nell’ambito di questo evento, l’Iran ha concluso contratti petroliferi con vari paesi e ha anche ripreso il processo di negoziati per la conclusione di nuovi accordi. All’evento hanno partecipato più di 250 aziende provenienti da 12 paesi, tra cui Argentina, Austria, Bielorussia, Cina, Francia, India, Giappone e Russia, oltre a 1.500 aziende nazionali.

Come ha osservato il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il settore petrolifero ha un potenziale significativo con una stima di 4,8 miliardi di dollari di investimenti esteri, e sette giacimenti petroliferi sono attualmente in fase di sviluppo con investimenti esteri.

Considerato il potenziale dell’Iran in termini di opportunità di investimento, il ministro ha anche affermato che le prospettive per nuovi accordi, sia con aziende nazionali che straniere, sono alte.

Tra le buone notizie per l’Iran l’implementazione del commercio con l’Unione europea. Il volume degli scambi tra l’Iran e l’Unione Europea è aumentato del 30% nel febbraio 2024 fonte Eurostat.

Secondo gli ultimi dati Eurostat, il volume degli scambi commerciali dell’Iran con l’UE nel febbraio 2023 ammontava a 358 milioni di euro (35,5 miliardi di rubli), e nel febbraio di quest’anno è salito a 468 milioni di euro (46 miliardi di rubli).

Le esportazioni dell’UE dai 27 Stati membri verso l’Iran hanno raggiunto i 392 milioni di euro (38,5 miliardi di rubli) a febbraio, in crescita del 32% su base annua. Allo stesso tempo, le importazioni dell’UE dall’Iran hanno raggiunto i 76 milioni (7,5 miliardi di rubli) a febbraio, ovvero il 24% in più rispetto allo scorso anno.

Tra gli Stati membri dell’UE, Germania, Romania e Francia sono stati i principali esportatori di beni

verso l’Iran: le loro esportazioni sono aumentate rispettivamente del 46%, 37% e 22%.

A completare la settimana economica iraniana occorre ribadire che l’India ha firmato un accordo con l’Iran per gestire il porto di Chabahar nonostante le minacce di sanzioni da parte degli Stati Uniti

È stato, infatti, ufficialmente firmato un accordo sulla cooperazione bilaterale a lungo termine e sul lavoro congiunto per il funzionamento del porto di Chabahar, l’unico porto oceanico dell’Iran. L’accordo è stato siglato lunedì 13 maggio tra Indian Ports Global Limited (IPGL) dall’India e Ports and Maritime Organization (PMO) dall’Iran.

Il governo indiano ha effettuato investimenti significativi nelle infrastrutture del porto per renderlo una via di transito per le merci indiane destinate all’Afghanistan e all’Asia centrale. Per l’India, il porto di Chabahar è considerato un importante porto di transito per il commercio con l’Afghanistan senza sbocco sul mare e con i paesi della regione dell’Asia centrale.

Tommaso Dal Passo

