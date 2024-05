GIAPPONE. Il PLA è in visita alle strutture delle SDF

Il personale militare cinese visiterà le sue controparti giapponesi questa settimana, alimentando la speranza di relazioni bilaterali più stabili o almeno di una maggiore familiarità per gestire eventuali crisi future. Ciò che probabilmente non farà, tuttavia, sarà apportare alcun cambiamento fondamentale alla situazione di stallo nell’Asia orientale.

Il 14 maggio, una delegazione di 20 alti ufficiali dell’Esercito popolare di liberazione è arrivata in Giappone per sei giorni di scambi con le controparti delle forze di autodifesa giapponesi. Sponsorizzato dalla Sasakawa Peace Foundation, segna la prima visita dell’Epl in Giappone in quattro anni, riporta AT.

Il tour includerà soste al Ministero della Difesa a Tokyo, alla base aerea di Komaki vicino a Nagoya e alla base navale di Maizuru sul Mar del Giappone a nord-ovest di Kyoto. Le più importanti basi statunitensi a Yokosuka, a Okinawa e altrove in Giappone non sono nel programma del tour.

Gli ufficiali giapponesi hanno visitato la Cina l’ultima volta nel luglio 2023, ma una visita reciproca di ufficiali cinesi in Giappone, prevista per il settembre successivo, è stata annullata quando Pechino ha espresso disappunto diplomatico per la decisione del Giappone di scaricare in mare le acque reflue della centrale nucleare di Fukushima.

La Sasakawa Peace Foundation, un’organizzazione privata senza scopo di lucro di ricerca politica e finanziamento di progetti con sede a Tokyo, ha istituito il programma di scambio di ufficiali sul campo Giappone-Cina nel 2001.

L’idea originale era quella di organizzare visite reciproche su base annuale, ma la disputa tra le due parti sul controllo delle isole Senkaku/Diaoyu e poi la controversia sulla pandemia di Covid avevano posto fine al progetto. Ciononostante, finora nell’ambito del programma si sono svolte 26 visite con la partecipazione di circa 400 ufficiali, mentre le delegazioni dell’Epl hanno fatto visita anche alla Forza di autodifesa terrestre giapponese, ad aziende giapponesi e persino a villaggi agricoli.

La Fondazione contribuisce allo scambio e alla cooperazione internazionale attraverso progetti ed eventi specifici e quattro fondi orientati a livello regionale: il Sasakawa Pacific Island Nations Fund, il Sasakawa Pan Asia Fund, il Sasakawa Middle East Islam Fund e il Sasakawa Japan-China Friendship Fund.

Il Fondo per l’Amicizia Giappone-Cina mira a promuovere la pace e la pace sviluppo reciproco tra Giappone e Cina attraverso l’insegnamento della lingua giapponese, la traduzione e la pubblicazione di libri, programmi di scambio per studenti universitari, giovani giornalisti e giovani leader, la prevenzione congiunta delle catastrofi, attività sanitarie rurali e il programma di scambio di ufficiali sul campo militare sopra descritto.

Il Fondo attualmente funge da canale secondario verso la Cina in un momento di crescenti tensioni.

Luigi Medici

