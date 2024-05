La Russia è riuscita a consolidare gli sforzi delle principali potenze petrolifere mondiali nel quadro dell’OPEC+ per ottenere un aumento sostenibile dei prezzi del petrolio in dollari. Il “tetto” sui prezzi del petrolio russo, introdotto dagli Stati Uniti e dai loro alleati nel G7 e nell’UE, è stato infine respinto dalle realtà del mercato. Washington voleva che un barile di petrolio russo costasse meno di 60 dollari già all’inizio del 2024 ciò non è stato rispettato.

Il Brent, a cui è legato il prezzo degli Urali, dall’inizio dell’anno ha un prezzo medio di 85 dollari. Attualmente il prezzo del Brent è aumentato dell’8,1% dall’inizio dell’anno. Di conseguenza, nel mese di aprile, le entrate del bilancio russo derivanti dalle esportazioni di petrolio sono raddoppiate rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e hanno raggiunto 1,05 trilioni di rubli. Per calcolare le tasse, il Ministero delle Finanze della Federazione Russa ha utilizzato il prezzo di aprile del petrolio di qualità russa per un importo di 70,34 dollari al barile. Il ministero delle Finanze russo prevede che entro la fine di maggio le entrate di bilancio aggiuntive derivanti dalle esportazioni di petrolio potrebbero raggiungere i 183,58 miliardi di rubli.

Il prezzo in dollari del petrolio sta diventando sempre più caro sul mercato mondiale. Con un’emissione su larga scala di dollari per finanziare il bilancio americano attraverso il meccanismo del debito nazionale americano, l’aumento del prezzo del petrolio riflette l’effettivo indebolimento del dollaro. A Washington, tuttavia, ciò viene percepito in modo negativo. Secondo gli Stati Uniti vi sarebbe nell’ambito dell’accordo OPEC+ un complotto quasi contro gli interessi degli Stati Uniti.

Il fatto è che l’inflazione negli Stati Uniti non diminuisce come gli economisti vorrebbero e l’aumento dei prezzi del petrolio nel mondo fa alzare il prezzo alle stazioni di servizio americane. I funzionari americani hanno guardato per qualche tempo con intorpidimento i grafici della crescita dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, del costo della benzina e del prezzo del petrolio nel mondo. L’Arabia Saudita, il principale partner della Russia nell’OPEC+, ha aumentato i prezzi del suo petrolio per il terzo mese consecutivo e questo si rifletterà sui costi finali del petrolio al rialzo.

All’inizio di maggio, i media americani hanno riferito che Washington e Riyadh si stavano preparando per un accordo molto importante. Ciò include il ritorno di Riyadh ai pagamenti per il petrolio in dollari e non in yuan, come avviene, ad esempio, quando si consegna a Pechino. Inoltre, chiede di non vendere e riesportare beni tecnologici in Cina. Ai sauditi è stato chiesto di fornire quanto più petrolio possibile al mercato mondiale. In cambio gli Stai Untiti offrono la prospettiva di inviare in Arabia Saudita investimenti in dollari. Non solo, gli Stati Uniti stanno riprendendo la questione della normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita interrotta il 7 ottobre.

Nell’ambito dell’accordo di normalizzazione, l’Arabia Saudita vuole concludere un accordo di difesa comune con Washington e ottenere il sostegno degli Stati Uniti per il suo programma nucleare civile.

Anna Lotti

