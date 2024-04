BRASILE. Scoraggiato l’import dell’acciaio cinese

Le autorità brasiliane hanno annunciato questa settimana che entreranno in vigore nuove misure riguardanti l’importazione di prodotti siderurgici.

Nel tentativo di scoraggiare tali pratiche, alle merci che superano la quota di 11 articoli verranno addebitate tasse più elevate, ha riferito Agencia Brasil. In altre parole, se si supera il volume massimo, il dazio all’importazione, attualmente compreso tra il 9% e il 14,4%, arriverà al 25%, ha spiegato la Camera di Commercio Estero bra. L’iniziativa mira a prevenire la concorrenza sleale con l’acciaio nazionale.

“Si è trattato di una misura per proteggere l’occupazione, per incoraggiare nuovi investimenti e modernizzazione, ma estremamente cauta”, ha dichiarato in una nota Geraldo Alckmin, vicepresidente e ministro del Commercio e dell’industria del Brasile.

Il dipartimento del Ministero dello Sviluppo, dell’Industria, del Commercio e dei Servizi ha inoltre affermato che la misura entrerà in vigore tra circa 30 giorni, dato che i partner del Mercosur (Argentina, Paraguay e Uruguay) dovranno esaminarla prima.

Anche l’Agenzia delle Entrate brasiliana dovrà emettere un’ordinanza che regoli le quote, ha aggiunto Agencia Brasil. Se venisse dato il via libera, la tassazione aggiuntiva sarebbe valida per i successivi 12 mesi, riporta Agencia Brasil.

Nel 2023, il volume delle importazioni degli 11 prodotti siderurgici ha superato del 30% la media delle importazioni tra il 2020 e il 2022. Negli ultimi mesi, i produttori siderurgici brasiliani si sono lamentati dell’invasione dell’acciaio cinese, che arriva in Brasile a un prezzo inferiore rispetto ai prodotti nazionali.

Studi tecnici dimostrano che le quote non avranno alcun impatto sui prezzi al consumo o sulla catena di produzione, ha riferito il ministero.

“Durante questi 12 mesi, il governo monitorerà il comportamento del mercato. Il governo prevede che la decisione contribuirà a ridurre la capacità inutilizzata dell’industria siderurgica nazionale”, si legge nella nota.

Tra gli 11 prodotti siderurgici elencati dalla Camera figurano alcuni tipi di prodotti laminati piatti in ferro o acciaio non legato e tubi per oleodotti e gasdotti.

I settori che utilizzano l’acciaio, come l’industria manifatturiera, i macchinari e le attrezzature, l’edilizia civile e le automobili, hanno criticato l’aumento delle tariffe di importazione.

La questione è delicata per il governo poiché il Brasile vuole evitare qualsiasi tipo di conflitto con la Cina, il principale partner commerciale del paese.

Tuttavia, è probabile che il sovrapprezzo abbia un impatto limitato.

“La tassa aggiuntiva imposta dal governo brasiliano segue una strategia simile adottata dagli Stati Uniti e anche in tutta l’Unione Europea. Tuttavia, il volume dell’eccesso di acciaio prodotto in Cina è molto elevato e quindi c’è spazio per la Cina per ridurre ulteriormente la tassa prezzo dell’acciaio, che limita l’impatto di queste tariffe aggiuntive imposte da diversi paesi”, ha detto José Augusto de Castro, presidente dell’associazione degli esportatori brasiliani AEB, riporta BNamericas.

Tuttavia, secondo Castro, l’applicazione di maggiori dazi sull’importazione dell’acciaio cinese comporta dei rischi per il governo brasiliano, visto il legame con Pechino all’interno dei Brics.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/