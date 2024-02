MAR ROSSO. Il peggio sembra passato, nonostante gli Houthi sparino ancora

Mentre la maggior parte delle navi portacontainer stanno facendo deviazioni attorno al Mar Rosso, gli esperti affermano che le tariffe di trasporto dei container, che inizialmente erano aumentate vertiginosamente, stanno mostrando segni di allentamento.

Secondo la società britannica di consulenza per la ricerca marittima Drewry, il peggio è alle spalle, riporta Nikkei Asia, poiché gli esportatori e le compagnie di navigazione si stanno gradualmente adattando a tempi di transito più lunghi, pianificando e preparandosi di conseguenza.

L’indice mondiale dei container della Drewry dell’8 febbraio è sceso per la seconda settimana consecutiva a 3.786 dollari per container da 40 piedi, perdendo l’1% rispetto alla settimana precedente. Il giorno dopo, l’indice Shanghai Containerized Freight ha mostrato un calo del 2,3%, a 2.166 punti.

Il Mar Rosso e il Canale di Suez sono vitali per il trasporto di merci tra l’Asia e l’Europa, ma i rischi sono aumentati da novembre, quando gli Houthi dello Yemen hanno iniziato ad attaccare le navi portacontainer nel Mar Rosso.

Secondo Clarksons, fornitore di servizi di spedizione e di dati, da metà dicembre circa il 90% delle navi portacontainer che abitualmente navigano si sono allontanate dal Mar Rosso.

L’indice della Drewry, che indica le tariffe spot del trasporto di container per le principali rotte commerciali globali, il 25 gennaio è aumentato a 3.964 dollari, quasi il triplo rispetto a due mesi prima. Sebbene circa l’80% dei contratti di spedizione utilizzino tariffe a lungo termine anziché tariffe spot, questi contratti possono essere influenzati nel tempo.

L’aumento del tasso spot è stato causato da uno squilibrio tra domanda e offerta. Una delle cause dello squilibrio è stata una temporanea carenza di navi portacontainer poiché molte navi si sono trovate improvvisamente a deviare attorno al Capo di Buona Speranza, causando ritardi fino a due settimane.

Un altro fattore ha giocato un ruolo nello squilibrio temporaneo: la corsa alla produzione e al trasporto dei prodotti prima che le fabbriche cinesi chiudessero durante le vacanze del Capodanno lunare.

I costi aggiuntivi per la deviazione stessa potrebbero non essere così significativi. Secondo le stime Dawry, il costo aggiuntivo per aggirare il Capo di Buona Speranza varia dal 3% al 20%, a seconda della velocità di navigazione. I costi aggiuntivi non sono direttamente proporzionali alla distanza, poiché l’operatore navale non deve pagare il pedaggio del Canale di Suez.

Negli ultimi tempi c’è stata un’abbondante capacità di portacontainer. Lo scorso anno sono state consegnate al mercato circa 350 nuove navi portacontainer e quest’anno si prevede che verranno aggiunte il massimo storico di 400 navi. Con tutta la capacità aggiunta, si prevede che i tassi spot scenderanno almeno del 30% nei prossimi tre mesi.

Finché le navi saranno costrette a deviare attorno al Mar Rosso, ci saranno comunque costi aggiuntivi.

Nel frattempo anche il gruppo armatoriale francese CMA CGM, una delle poche compagnie che aveva navigato attraverso il Mar Rosso, non lo farà più.

Maddalena Ingroia

