MAR ROSSO. Il commercio globale deve abituarsi alla nuova logistica marittima

Gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso stanno costringendo le società di spedizione globali a effettuare viaggi lunghi e più costosi, aumentando la pressione sulle aziende affinché rivedano le loro catene di approvvigionamento e si preparino per un nuovo paradigma caratterizzato da distanze di trasporto più lunghe.

Secondo S&P Global Market Intelligence: ”Il mercato dovrà adattarsi a tempi di transito più lunghi. Per tutti coloro che dipendono dal commercio containerizzato, ciò significa che le catene di approvvigionamento devono adattarsi (…) Significa che la pianificazione deve essere accelerata, la produzione deve essere accelerata. Significa un maggiore impegno di capitale circolante nelle scorte.”

Si aspetta che il processo di adattamento delle aziende alla “nuova realtà” durerà ancora qualche mese, supponendo che le attuali ostilità continuino in Medio Oriente, riporta Nikkei.

La rotta attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez è vitale per il trasporto di merci tra l’Asia e l’Europa. Tuttavia, il rischio è aumentato da novembre 2023, quando gli yemeniti Houthi hanno iniziato ad attaccare le navi portacontainer nel Mar Rosso, seguiti da attacchi di ritorsione da parte di Stati Uniti e Regno Unito all’inizio di gennaio.

Secondo i servizi di spedizione e fornitore di dati Clarksons, circa il 90% delle navi portacontainer che navigano attraverso il Mar Rosso sono state costrette a deviare dalla rotta commerciale da metà dicembre. La danese AP Moller-Maersk e la tedesca Hapag-Lloyd sono tra le compagnie di navigazione che hanno deciso di evitare la rotta.

La deviazione attraverso il Capo di Buona Speranza può richiedere fino a due settimane di tempo di spedizione tra l’Asia e l’Europa: “Oltre ai costi aggiuntivi e ai tempi di spedizione attorno al Capo di Buona Speranza, più il traffico di container e cisterne viene reindirizzato lungo questa rotta, maggiori saranno anche le preoccupazioni logistiche (…) La capacità portuale non è sufficiente per gestire questo volume di attività di trasporto marittimo e il rischio di carenza di carburante potrebbe creare ulteriori colli di bottiglia lungo la rotta”.

Le tariffe per il trasporto marittimo dall’Asia all’Europa sono in forte aumento. L’indice del trasporto containerizzato di Shanghai era pari a 2.239 punti il 21 gennaio, il doppio del livello di metà dicembre.

Le interruzioni delle spedizioni stanno colpendo la produzione globale. Tesla e Volvo Car in precedenza avevano dichiarato che avrebbero sospeso parte della produzione in Europa a causa della carenza di componenti dopo che molte navi erano state dirottate verso la punta meridionale dell’Africa: circa il 70% dei componenti del settore automobilistico europeo importati dall’Asia passavano attraverso il Mar Rosso.

Anche la giapponese Suzuki Motor ha sospeso la produzione in uno stabilimento automobilistico ungherese per sette giorni fino al 21 gennaio a causa di ritardi nella consegna di motori e altre parti dal Giappone.

In Spagna, l’Associazione delle imprese manifatturiere e di distribuzione ha annunciato che diversi settori hanno lanciato ordini anticipati per alcune materie prime e beni, come mobili e tessili, per i quali stanno riscontrando difficoltà di approvvigionamento.

I tempi di navigazione prolungati di molte navi hanno provocato una temporanea carenza di navi e container: “Di conseguenza, ci sono ritardi non solo per le navi dall’Asia all’Europa, ma anche per le navi dalla Cina al Sud-Est asiatico e altrove”.

Anche le tariffe di trasporto aereo stanno aumentando a causa della crescente domanda di passaggio dal trasporto marittimo a quello aereo, che è più costoso ma più veloce. I servizi di analisi del mercato delle merci Xeneta hanno riferito il 19 gennaio che i volumi delle merci aviotrasportate dal Vietnam all’Europa sono aumentati del 62% nella settimana terminata il 14 gennaio.

Alcuni continuano i viaggi attraverso il Mar Rosso. Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha deciso di continuare a navigare attraverso le acque agitate sotto la protezione della marina francese.

Nel quadro più ampio, tuttavia, le interruzioni delle spedizioni servono a ricordare nuovamente che le catene di approvvigionamento globali sono soggette a rischi imprevisti.

Senza alcun segno che la situazione si stia calmando, l’Unione Europea ha concordato in linea di principio di schierare navi nel Mar Rosso per proteggere le navi commerciali dagli attacchi degli Houthi. Anche paesi asiatici come Singapore hanno annunciato la loro partecipazione all’operazione per mettere in sicurezza la rotta marittima.

Tommaso Dal Passo

