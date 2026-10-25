RUSSIA. Tasso invariato per il costo del denaro 

La Banca Centrale ha mantenuto, ancora una volta, il suo tasso di interesse di riferimento al 14%. Si tratta della seconda riunione consecutiva in cui non viene disposto alcun taglio. Svanito il sogno dei russi di vedere il tasso del costo del danaro scendere.

Le motivazioni della Banca Centrale sono chiare. Nel terzo trimestre l’economia ha continuato a crescere, seppur in modo disomogeneo: alcuni settori stanno guadagnando slancio, mentre altri sono ancora in fase di adattamento ai cambiamenti nei processi produttivi e logistici.

Nel frattempo, la situazione dell’inflazione sta gradualmente migliorando. La crescita dei prezzi ha rallentato rispetto all’estate, con un’inflazione di fondo che oscilla tra il 5% e il 6%. Sebbene il tasso di inflazione annuo abbia superato il 7% in seguito all’aumento delle tariffe dei servizi pubblici avvenuto a ottobre, è importante sottolineare che si è trattato di un evento isolato.

I costi di finanziamento rimangono elevati. I rendimenti dei titoli di Stato federali (OFZ) a dieci anni si attestano intorno al 17%, i mutui restano in gran parte proibitivi e le imprese devono valutare con attenzione i costi di qualsiasi espansione. Dopotutto, non è sufficiente assumere nuovo personale o aumentare la capacità produttiva: occorre anche stabilire come finanziare tali iniziative.

D’altro canto, i tassi di interesse elevati presentano un risvolto positivo: i risparmiatori possono ottenere rendimenti interessanti su strumenti denominati in rubli. Chi invece intende contrarre un prestito dovrà attendere condizioni più favorevoli.

Secondo gli analisti russi, piuttosto che cercare di indovinare quando la Banca Centrale tornerà a ridurre i tassi, è più significativo osservare per quanto tempo la domanda interna riuscirà a mantenersi resiliente in un contesto caratterizzato da un credito costoso. Da questo dipenderanno, in larga misura, sia il ritmo della crescita economica il prossimo anno, sia il livello delle entrate fiscali che confluiranno nel bilancio statale.

Anna Lotti

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