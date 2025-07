UKRAINERUSSIAWAR. La guerra ha un fronte dormiente: lo Spazio

La guerra in Ucraina ha anche un inconsueto fronte spaziale, ancora dormiente, che si “apre” nel 2022, e prosegue ancora oggi. È una vera storia di intelligence, SIGINT per essere precisi.

Il governo russo non rilasciò informazioni preliminari sul carico utile del lancio, ma il 22 luglio 2022 le autorità emisero avvisi di evitare due aree nel Mare di Barents lungo la rotta di terra associata al tentativo di lancio previsto tra il 1° e il 5 agosto 2022. Il lanciatore con il satellite fu trasportato sulla rampa di lancio di Plesetsk il 29 luglio 2022.

L’ottavo razzo Soyuz-2-1v è decollato il 1° agosto 2022 alle 23:25:48.401 (ora di Mosca) dalla rampa 4 del sito 43 di Plesetsk e apparentemente ha seguito un profilo di ascesa standard osservato in diverse missioni precedenti verso un’orbita quasi polare con un’inclinazione di 97,4 gradi verso l’Equatore, riporta Russian Space Web.

Il veicolo si diresse quasi esattamente verso nord. Sia il primo stadio che i frammenti della sezione di coda sarebbero precipitati nel Mare di Barents, a nord di Murmansk. Mentre il secondo stadio continuava a spingere, la carenatura del carico utile che proteggeva il satellite segreto si spaccò in due metà e si separò a sua volta. I suoi frammenti sarebbero caduti nell’Oceano Artico, a sud dell’Arcipelago delle Spitsbergen.

Secondo il Ministero della Difesa russo, lo stadio superiore del Volga e il suo carico utile si separarono dal secondo stadio del lanciatore alle 23:34, ora di Mosca.

Al termine dell’attivazione del secondo stadio, il Volga e il suo carico utile sono entrati in un’orbita di parcheggio iniziale. Tutte le ulteriori manovre per inserire il satellite nella sua orbita finale sono state eseguite con l’ausilio del motore principale del Volga nelle successive 1,5 ore. Dopo aver rilasciato il carico utile, lo stadio superiore del razzo ha eseguito una manovra di deorbitazione sopra l’Oceano Pacifico.

La mattina del 2 agosto 2022, l’esercito russo ha annunciato che aveva rilasciato con successo il veicolo spaziale, denominato Kosmos-2558, nella sua orbita pianificata e che il satellite era sotto il controllo di mezzi terrestri delle Forze Aereospaziali.

Secondo gli osservatori occidentali, il lancio russo è avvenuto esattamente mentre il piano orbitale del satellite americano classificato USA-326 stava sorvolando Plesetsk. Poiché non poteva trattarsi di una coincidenza, gli osservatori hanno ipotizzato che la missione russa avrebbe inseguito e ispezionato il satellite americano, come avevano fatto diversi satelliti russi di quel tipo in passato. Il satellite USA-326 era stato lanciato su un razzo Falcon-9 per il National Reconnaissance Office, NRO, il 2 febbraio 2022, in un’orbita di 512 chilometri con un’inclinazione di 97,4 gradi verso l’Equatore.

USA-326 era noto anche per aver rilasciato un subsatellite, che ha ricevuto il numero identificativo 53315 ed è entrato in un’orbita di 348 per 388 chilometri. Il 1° agosto 2022, le Forze Spaziali statunitensi individuarono il veicolo russo appena lanciato in un’orbita di 284 per 425 chilometri con un’inclinazione di 97,25 gradi verso l’Equatore, ma l’oggetto fu presto identificato come lo stadio superiore. Si scoprì quindi che il nuovo satellite si trovava in un’orbita di 435 per 452 chilometri, considerevolmente più vicina al presunto obiettivo americano rispetto allo stadio che lo aveva lanciato in orbita.

La differenza orbitale tra USA-326 e il suo omologo russo era di soli 0,14 gradi nell’inclinazione orbitale, 65 chilometri all’apogeo, 53 chilometri al perigeo, 0,20 giri al giorno nel moto medio e 0,04 gradi nell’Ascensione Retta del Nodo Ascendente, RAAN, ovvero il punto longitudinale in cui una particolare orbita attraversa il piano dell’Equatore, quando si procede dall’emisfero australe a quello boreale.

Entro 24 ore dal lancio di Kosmos-2558, il satellite russo sarebbe passato a 75 chilometri da USA-326 intorno alle 14:47 UTC del 4 agosto 2022. Nel corso del 2022, Kosmos-2558 ha continuato a effettuare correzioni orbitali due o tre volte al mese per mantenere la sua altitudine orbitale tra 441 e 444 chilometri, apparentemente per mantenere il suo piano orbitale vicino a quello di USA-326.

Ma a metà marzo 2023, il satellite russo si è avvicinato ancora di più al suo apparente obiettivo statunitense, rendendo possibili passaggi periodici. Kosmos-2558 sarebbe passato a circa 44,6 chilometri da USA-326 il 18 marzo 2023, alle 07:05 UTC.

Entro il 17 marzo 2023, la sonda si è stabilizzata in una zona di 459 per 474 chilometri orbita del 100%, mentre USA-326 si trovava nell’orbita di 485×509 chilometri e sul piano orbitale corrispondente. Senza ulteriori manovre, Kosmos-2558 sarebbe passato entro 34,2 chilometri da USA-326 il 19 marzo 2023 alle 12:10 UTC e entro 44,5 chilometri il 29 marzo 2023 alle 03:51 UTC.

Poco prima che Kosmos-2558 si avvicinasse per un sorvolo ancora più ravvicinato di USA-326, previsto per il 7 aprile 2023, il satellite americano si è spostato su un’orbita più alta tra il 5 e il 6 aprile 2023. L’improvvisa correzione dell’orbita è stata probabilmente progettata specificamente per aumentare la distanza del massimo avvicinamento del satellite russo, stimata in 31 chilometri. Janssen riteneva che si trattasse della prima manovra eseguita da USA-326, che aveva posizionato il satellite in un’orbita di 493 x 502 chilometri, mentre Kosmos-2558 rimaneva nell’orbita di 455 x 470 chilometri. Di conseguenza, la distanza stimata tra i due satelliti durante il loro incontro del 7 aprile è salita a 45 chilometri.

Kosmos-2558 ha smesso di mantenere la sua orbita di prossimità con USA-326 e tutte le manovre di innalzamento orbitale l’8 aprile 2025, e da allora la sua orbita ha continuato a decadere naturalmente. Tuttavia, il 26 giugno 2025, un nuovo oggetto è stato apparentemente espulso dal satellite principale a una velocità di separazione di circa 10 chilometri all’ora.

Entro la fine di giugno 2025, l’Oggetto C (il cui codice ID completo è 2022-089C), come il satellite appena rilasciato era identificato nel catalogo della US Space Force, si trovava a circa 140 chilometri dal suo “veicolo madre” Kosmos-2558. Era tracciato su un’orbita di 545 per 451 chilometri, con un’inclinazione di 97,24 gradi verso l’Equatore. Il 3 luglio 2025, intorno alle 18:42 UTC, l’Oggetto C ha effettuato un’improvvisa manovra di abbassamento orbitale, scendendo a un’altitudine di circa 435 chilometri, mentre Kosmos-2558 è rimasto nella sua orbita originale.

La nuova orbita ha portato l’Oggetto C a 81 chilometri da USA-326, il 5 luglio 2025, intorno alle 00:54:20 UTC. Nel frattempo, Kosmos-2558 è passato a una distanza minima di quasi 49 chilometri da USA-326 lo stesso giorno, intorno alle 09:40:50.

Con l’attuale configurazione orbitale, l’Oggetto C si sarebbe avvicinato a USA-326 circa ogni 4,5 giorni, mentre Kosmos-2558 era posizionato in modo da passare alla sua distanza minima dallo stesso satellite statunitense ogni sei giorni.

La guerra dei satelliti killer passa silenziosa sulle nostre teste e sul fronte almeno due volte a settimana, pronta a esplodere.

Graziella Giangiulio

