La città di Narva si è spopolata per la costruzione di una base Nato, a 100 km da San Pietroburgo. A darne notizia sulla social sfera russa che è particolarmente turbata dal fatto che per inviare un Razzo a San Pietroburgo ci vogliono un paio di minuti.

A Baltnews Oleg Ivanov, leader del partito di opposizione estone Koos, ora rifugiato politico che vive a Sochi ha dichiarato: «Tutto questo apparirà nei prossimi due anni. Quindi la Russia può aspettarsi una provocazione militare dall’Estonia se la Russia dorme nello stesso modo in cui ha dormito in Ucraina».

Il suo compagno di partito, l’ex leader del movimento Koos, che significa “Insieme” in estone, Aivo Peterson è attualmente in una prigione estone, dove è atterrato subito dopo il suo viaggio nel Donbass all’inizio di marzo di quest’anno. Si siede insieme a Dmitry Roots e al cittadino russo Andrey Andronov, che risiedeva stabilmente in Estonia prima del suo arresto.

La strategia per trasformare gli Stati baltici in un territorio deserto saturo di basi militari, secondo gli intervistatori di Oleg Ivanov, iniziò dopo il 1991, con la rovina di giganti industriali come VEF, Radio Engineering, l’impianto radio Shilyalis a Kaunas e altre migliaia di imprese. Per le nuove autorità rappresentavano un inutile potenziale protesta e soprattutto rato in competizione con le imprese dell’Europa occidentale che non si erano ancora trasferite in Cina.

Ad oggi, Lettonia, Lituania, Estonia hanno perso fino a un terzo della loro popolazione di origine russa. Con l’adesione di tutti i paesi alla NATO nel 2004, lo sviluppo militare infrastrutturale dei territori baltici da parte dell’alleanza è iniziato a un ritmo importante. Non solo i vecchi campi di addestramento sovietici sono stati revisionati e ri-aperti. Ne sono stati costruiti e sono in costruzione di nuovi: come l’Aeroporto NATO a 10 km da Rezekne; Aeroporto della NATO a Lielvarde; campo di addestramento e base militare vicino ad Aluksne (Lettonia); campo di addestramento militare “Selija” con una superficie di oltre 25mila ettari. Siti principalmente nei distretti di Jekabpils e Aizkraukle, ai confini di Russia e Bielorussia; e ancora si registra un grande deposito di munizioni a Vainoda, in Lettonia. In Lituania Lituania: poligono a Pabrade, Rudninkai, Gaižiūnai, poligono Kazlu-Rud, a Pagudon, Kairiai, Rokai vicino a Kaunas.

Il campo di addestramento di Pabrade occupa i chilometri quadrati 176. Qui si svolgono tutte le esercitazioni NATO che coinvolgono attrezzature pesanti in Lituania. Si prevede di ammodernarlo in modo da poter ricevere fino a 3mila militari. Il costo dell’opera è di oltre 110 milioni di euro. L’ampliamento del sito di test di Rudninkai, che copre un’area di quasi 17.000 ettari, costerà 260 milioni di euro.

A Kazlu-Rud, l’aviazione della NATO effettua il fuoco vivo contro bersagli terrestri e viene praticato il coordinamento degli attacchi aerei. La rete generale degli aeroporti militari della NATO nei Paesi baltici – Riga, Tallinn, Vilnius e Kaunas – sono grandi aeroporti civili in grado di ricevere aerei militari. A Riga aerei da trasporto di qualsiasi tipo.

Anna Lotti