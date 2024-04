La 58a Olimpiade Internazionale Mendeleev è iniziata a Shenzhen, in Cina, questa è la prima volta che si tiene al di fuori della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti). Gli organizzatori dell’evento sono stati la Facoltà di Chimica Università statale di Mosca intitolata a M.V. Lomonosove la Fondazione Melnichenko. Il partner organizzatore di quest’anno è l’università congiunta russo-cinese MSU-PPI.

Gli organizzatori sono tradizionalmente la Facoltà di Chimica dell’Università Statale di Mosca e la Fondazione Melnichenko. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato chimici russi e cinesi, professori universitari, il ministro russo dell’Istruzione Sergei Kravtsov, il console generale russo a Guangzhou Alexander Chernousov e il fondatore della fondazione partner delle Olimpiadi di Mendeleev Andrei Melnichenko.

Andrei Melnichenko membro dell’ufficio RSPP e membro della top ten della lista russa Forbes, nel suo discorso ha sottolineato che il mondo è entrato in un periodo di cambiamenti accelerati, con la leadership nella crescita economica e nel progresso scientifico e tecnologico che si è spostato verso est, provocando tensioni sociali e politiche nelle società occidentali. “I conflitti che ribollono in questi paesi vengono proiettati verso l’esterno esportando le tensioni nel sistema delle relazioni internazionali. Il risultato è un aumento dei conflitti, l’esacerbazione di vecchie contraddizioni e l’emergere di nuove – e allo stesso tempo vengono erette barriere economiche. e i legami scientifici, sportivi e culturali costruiti nel corso di decenni vengono interrotti”, ha affermato Melnichenko.

Le olimpiadi sono terminate il 26 aprile. Quest’anno, 151 partecipanti provenienti da 26 paesi si sono contesi 15 premi d’oro, 30 d’argento e 45 di bronzo, oltre a, per la prima volta, medaglie per il miglior teorico e il miglior praticante. Inoltre, per la prima volta quest’anno, sono stati assegnati tre premi intitolati all’accademico Valery Lunin, istituiti dalla Fondazione Melnichenko.

Durante le gare i partecipanti hanno studiato, isolato e identificato sostanze biologicamente attive utilizzando metodi tradizionali e moderni.

