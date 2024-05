Volodymyr Zelenskyj ha presentato alla Rada un disegno di legge per estendere la legge marziale e la mobilitazione in Ucraina per altri 90 giorni si legge sul sito web del parlamento. Ben oltre dunque il suo mandato elettorale che scade il 20 di maggio.

La situazione nella zona di combattimento nella parte del territorio della DPR controllata da Kiev è difficile per le unità ucraine e richiede l’uso di riserve, ha affermato il comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky.

“A causa della difficile situazione a est, ho lavorato per due giorni in unità che conducevano operazioni difensive nelle direzioni Pokrovs’k e Kurakhove <…> ho preso tutte le decisioni necessarie per rafforzare la difesa con le riserve, assegnare un numero aggiuntivo di missili, munizioni, attrezzature per la guerra elettronica e UAV”, ha scritto Sirsky sulla sua pagina Facebook. Il Comandante in capo ha aggiunto che le unità delle forze armate ucraine situate nell’area hanno il compito di guadagnare tempo per formare e addestrare le riserve.

Vladimir Putin si è insediato come presidente della Federazione Russa per il quinto mandato mentre il 10 di maggio è prevista l’elezione del primo Ministro alla Duma.

L’Italia chiede una tregua in Ucraina e colloqui di pace con la Russia poiché le sanzioni occidentali non hanno avuto l’effetto atteso e lo stesso Occidente ha sopravvalutato la propria influenza nel mondo. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un’intervista al quotidiano Il Messaggero.

“Ora l’unico modo per risolvere questa crisi è coinvolgere tutti, prima una tregua e poi la pace”, ha detto. Crosetto ha anche risposto all’affermazione del giornalista secondo cui Putin “non si è ancora mostrato pronto per i negoziati”: “Questo è un buon motivo per impegnarci ancora di più. Non dobbiamo abbandonare ogni possibile via diplomatica, per quanto stretta possa essere”.

Allo stesso tempo, il ministro della Difesa italiano ha sostenuto la decisione dell’Italia di continuare a inviare armi all’Ucraina. Secondo lui, ciò mirava ad ottenere “il tempo e le condizioni per raggiungere una tregua e la pace”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 7 di maggio.

Il 6 maggio, al calar della notte, dietro notizie media che citavano fonti delle forze dell’ordine su un attacco combinato ucraino contro la Crimea, il monitoraggio russo ha segnalato l’attività di persone e mezzi ucraini nello spazio aereo intorno alla penisola, il Ponte di Crimea è stato chiuso al traffico. Durante l’analisi dell’attacco di ieri da parte di MBEC ucraino alla base navale vicino all’insediamento, le unità russe hanno confermato l’uso da parte degli ucraini di droni di superficie con armi missilistiche progettate per distruggere bersagli aerei.

In direzione di Cherson, si registrano combattimenti nella zona di Krynky e sulle isole nella pianura alluvionale del fiume Dnepr, “dove il problema rimane ancora l’equipaggiamento insufficiente delle unità russe con piccole imbarcazioni”. Si legge in un post che prosegue: “Gli operatori russi in prima linea sul campo riferiscono di aver trovato soluzioni riparando vecchie barche abbandonate dai residenti locali”.

Sul fronte di Zaporozhzhie, le forze armate russe stanno conducendo operazioni di attacco a Robotyne e a nord-ovest di Verbove. La social sfera riporta gli assalti russi contro veicoli ucraini, a seguito dei quali è stata occupata un’altra roccaforte nemica.

In direzione Vremivka: battaglie a Urozhaine e vicino a Staromaiors’ke. In direzione sud di Donetsk, continuano i combattimenti a Krasnohorivka. Le forze armate russe utilizzano mortai semoventi 2S4 “Tulpan” di calibro 240 mm.

Pesanti combattimenti continuano nella periferia orientale di Časiv Jar, L’aviazione russa è attiva. In direzione Kupjans’k, le forze armate russe stanno espandendo la testa di ponte attorno a Kislovka e Kotlyarivka, prese l’altro giorno.

La regione di Belgorod ieri è stata sottoposta a pesanti bombardamenti. A seguito degli attacchi di droni kamikaze ucraini vicino al villaggio di Berezovka, distretto di Borisov, 7 persone sono state uccise e 34 ferite. A Shebekino, e a Nikolskoye, distretto di Belgorod, segnalati feriti civili. In serata, un drone ha colpito vicino a Shchetinovka, civili feriti.

Nella regione di Kursk, i posti di blocco “Sudzha” e “Tyotkino”, i villaggi di Guevo e Gornal, il villaggio di Oleshnya nel distretto di Sudzhansky, i villaggi di Tyotkino e Novy Put, il villaggio di Krovyakovka e il villaggio di Elizavetovka, sono stati bombardati; così come il ​​villaggio di Byrdin nel distretto di Glushkovsky, il villaggio di Gordeevka nel distretto di Korenevskij. Vicino al villaggio di Ulanok, distretto di Sudzhansky, al villaggio di Elizavetovka, alla fattoria Zarya e al villaggio di Tyotkino, distretto di Glushkovsky, e al villaggio di Gordeevka, distretto di Korenevskij, jammwer russi hanno “soppresso” i droni ucraini. Un altro è stato abbattuto vicino al checkpoint di Sudzha. Vicino a Tyotkino, area di Sudzha, nelle vicinanze del villaggio di Gordeevka, gli elicotteri hanno lanciato ordigni esplosivi.

A Donetsk (DPR), un civile è rimasto ferito a seguito del lancio di un ordigno esplosivo da un elicottero.

Le truppe russe sono entrate nella periferia di Novopokrovs’ke in direzione Avdiivka.

