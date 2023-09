MIGRANTI. Emergenza in Costa Rica: 386mila persone dirette verso gli USA

In America Centrale, il Costa Rica intende dichiarare lo stato di emergenza a causa dell’aumento dell’ondata di migranti in viaggio verso il Messico e successivamente verso gli Stati Uniti.

«Ho incaricato il Ministero della Sicurezza di assumere una posizione ferma nei confronti di chiunque consideri la gentilezza del Costa Rica come debolezza», ha detto il presidente costaricano Rodrigo Chaves in una conferenza stampa, riferendosi alle recenti rivolte dei migranti che attraversano la nazione, riporta MercoPress.

Da gennaio, più di 386.000 migranti hanno attraversato il confine da Panama al Costa Rica. Le autorità dicono che finora nel mese di settembre oltre 60.000 persone hanno attraversato Paso Canoas, la città di confine del Costa Rica condivisa con Panama che ospita meno di 20.000 persone.

«Sappiamo tutti che in tutte le Americhe c’è un’enorme crisi migratoria», ha affermato il presidente. Chaves visiterà Panama in ottobre per discutere la questione.

Oltre all’America Centrale, un numero crescente di persone si sta allontanando anche da Venezuela, Haiti e Cuba, così come dall’Africa e dall’Asia, nel tentativo di fuggire dalla povertà, dalla violenza e dalle situazioni politiche estreme nei loro paesi d’origine.

Il Messico ha rafforzato i controlli per impedire ai migranti di salire sui treni merci come clandestini. Questa settimana, una missione dell’Unione Europea guidata dal commissario tedesco per i diritti umani, Luise Amtsberg, ha espresso preoccupazione per la situazione in America Centrale dopo un viaggio nella regione.

«Abbiamo a che fare con una regione in uno stato di crisi», ha detto Amtsberg dopo aver concluso il suo viaggio in Costa Rica.

Ha incontrato attivisti per i diritti umani del Nicaragua e di El Salvador. Entrambi i paesi sono governati da populisti di sinistra e di destra.

In Nicaragua Daniel Ortega, il populista trasformato in dittatore, sta adottando misure estreme per soffocare gli oppositori. «Le persone vengono esiliate, i loro beni e le loro pensioni vengono portati via, la loro esistenza è praticamente cancellata. Tutti i luoghi del pensiero critico stanno gradualmente cadendo vittime di questa politica autoritaria», ha aggiunto Amtsberg.

«In El Salvador, le strutture democratiche vengono sistematicamente smantellate, lo stato di emergenza è in vigore da 16 mesi e quasi il 2% della popolazione è in prigione – nessuno che si esprime contro può essere sicuro che non lo faranno presto affrontare lo stesso destino», ha detto Amtsberg.

Non sorprende che molti rifugiati politici trovino rifugio in Costa Rica. «Ma la Costa Rica sta raggiungendo il punto di rottura: qui siamo chiaramente a un punto di svolta», ha detto Amtsberg. «C’è ancora spazio e protezione, ma recentemente si è discusso anche di una politica di asilo più restrittiva».

Intanto dal Cile le autorità riferiscono che nei primi otto mesi dell’anno circa 35.000 persone sono entrate nel Paese illegalmente o in condizioni irregolari. L’Osservatorio sulle migrazioni del Cile stima che il numero dovrebbe raggiungere i 50.000 entro la fine dell’anno, un numero simile a quello dei due anni precedenti.

Secondo l’Osservatorio la migrazione in Cile non è un fenomeno nuovo, ma da quando è stata adottata una nuova legge sull’immigrazione nel 2021, il numero di persone che attraversano la frontiera per entrare nel paese è triplicato. Questo nonostante il nuovo disegno di legge imponga ai migranti di far timbrare e autorizzare i loro passaporti nei consolati cileni del loro paese o di origine, per evitare che gli stranieri entrino a Chiule come turisti e finiscano per lavorare nel paese.

La maggior parte dei migranti proviene da Venezuela, Cuba, Repubblica Dominicana e Haiti.

Lucia Giannini